Найкращі події грудня. Рекомендує УП.Культура

Харківський "Вертеп" Жадана, одеське "RIZDVO. КОЛЯДА", київський "Лускунчик" і львівська "Чума" – грудень, попри все, залишається місяцем Різдва і надзвичайних подій, що дають надію.

Редакція УП.Культура відібрала для вас програму на грудень. Оберіть те, що до вподоби найбільше й запрошуйте друзів!

А щодо "Лускунчика" – не дивуйтесь, нас не зламали, мова не про балет Чайковського.

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Театр

Де і коли: Львів, театр Заньковецької, 8 грудня

"Мюзикл, на який не вистачило ресурсів", –так назвали у театрі Заньковецької цю виставу. Втім створена вона за грантом Президента України для молодих діячів у галузі культури й за підтримки Міністерства культури. Але справа не лише в матеріальних питаннях.

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"Чума" за п’єсою Лєни Лягушонкової і Катерини Пенькової оповідає про Лондон у 1665 році під час епідемії чуми. Та розповідь ведеться не так про епідемію, як про взаємини між людьми, їхні пороки та абсурдність деяких своїх рішень.

Де і коли: Харків, Some People, 13 грудня

Театр "Нафта" розробив приквел до своєї найвпізнаванішої вистави "Веселка на Салтівці". Тепер інше альтер-его режисера та актора Артема Вусика опиняється у Харкові 90-х. Історія вже не вміщується лише у моновиставу і обростає командою акторів, щоб показали перші роки Незалежності України й пройти через важливі спогади дорослішання головного героя.

Крім того, "Нафта" пообіцяла, що вже у 2025 році команда презентує третю частину харківської сюрреалістичної трилогії.

Де і коли: Київ, культурний кластер "Краків", 25-27 грудня

Харківський вертеп від Лялькового театру Афанасьєва організовує святкове дійство у столиці. До Різдва організатори підготували мініфестиваль – два дні музичного перформансу та вистава "Вертеп. Війна. Вірші" у співпраці з Сергієм Жаданом. Музичний перфоманс для всієї родини складається з автентичних народних колядок Слобожанщини та уривків з Біблії, а перформанс з віршами звертається до екзистенційних тем.

Режисеркою обох вистав виступила Оксана Дмітрієва. Кияни знають її за постановками "Отелло" у театрі на Лівому березі та "Калинова сопілка" за повістю Оксани Забужко. А харків'яни мають пам'ятати перший "Вертеп Схід" у 2022 році, на який, попри усі загрози, приїздили лялькарі з усієї країни. Художником став Костянтин Зоркін.

"Основна формула вертепу – Різдво, яке відбувається тут і зараз. А "тут і зараз" для обох наших Вертепів – це Україна часів повномасштабної війни", – розповіла Дмітрієва.

Де і коли: Івано-Франківськ, Франківський драмтеатр, 29 грудня

Вистава виходить за свої класичні рамки та перетворюється на сучасний рок-мюзикл. Як обіцяють в театрі, історія отримає нестандартний підхід, а персонажі поводитимуться неочікувано у своїх нових амплуа.

"Наталка Полтавка" – це не лише можливість зануритися у розкіш української класики, а й шанс побачити її зовсім по-новому, завдяки творчим вирішенням, які зачаровують, дивують та залишають незабутні враження.

Опікувалися виставою режисери Ростислав Держипільський та Назарій Панів. Якщо ви вже бачили їхній тандем у розробці вистави "Зів'ялі квіти викидають", то нове трактування класики має вам сподобатись.

Виставки

"Кілька кілограм виставок" Станіслава Туріни

Де і коли: Київ, The Stein Studio, з 29 листопада

У мистецькому просторі в центрі міста відкрилася виставка співзасновника "Відкритої групи", художника та перформера Станіслава Туріни. У притаманному митцеві стилі паблік-арту експозиція звертатиметься до тем пам'яті та досвіду перебуванню на периферії.

Головною родзинкою виставки є змінна експозиція. Так глядачі зможуть побачити видозмінені зали 1 грудня, 5 грудня, 7 грудня, 12 грудня, 14 грудня (хоча графік може змінюватися).

"У цій виставці увага та присутність стають важливими; а речі, які нічого не мали спільного з воєнним повсякденням, обтяжуються тривогою та відчуттям неминучості. Ось з тобою поруч людина – і її нема. Люди помирають і від війни, і не від війни. Це єдиний список, який поповнюється іменами та складається у шухляду письмового столу, що не закривається на ключ. Але й попри це, доступ до нього є не у всіх. Пам’ять про час, про міста, і про людей, що тут були і досі присутні – те, що в нас залишається", – з кураторського тексту Катерини Яковленко.

"В епіцентрі бурі. Сецесія в Україні"

Де і коли: Київ, Національний художній музей, з 29 листопада

Виставка "В епіцентрі бурі. Сецесія в Україні" є частиною проєкту "В епіцентрі бурі. Модернізм в Україні 1900-1930-х років", який мандрував європейськими музеями і доїхав до України. З 2022 по 2024 рік українських модерністів побачили у Мадриді, Бельведері, Братиславі, Кельні, Брюсселі та Лондоні.

На короткий час експонати "Сецесії" повернуться до Києва і перед відправленням до сховища їх представлять глядачам. Всього покажуть 29 творів з колекції музею та дві живописні роботи Івана Мясоєдова з Полтавського художнього музею Миколи Ярошенка.

В експозиції поєднали твори Олександра Мурашка, Федора і Василя Кричевських, Михайла Жука, Абрама Маневича, Всеволода Максимовича, Георгія Нарбута, Олекси Новаківського, Петра Холодного.

Музика і концерти

"Музика заліза і бетону"

Де і коли: Львів, Львівська органний зал, 12 грудня

З 2022 року триває колаборації Львівського органного залу та Харківського університету мистецтв імені Івана Котляревського. Тому містяни та гості міста можуть послухати концерт молодих харківських композиторів і цієї зими.

"Музика, яка є відображенням жорстокої, героїчної, трагічної та наповненої надією реальності, представлена у надзвичайно широкому спектрі жанрів та інструментальних складів. У цих творах відображено зв'язок музики з сьогочасним Харковом і Україною в цілому", - йдеться в описі до події.

"Лускунчик"

Де і коли: Київ, Київська опера, з 25 грудня по 5 січня

"Лускунчик Гофмана" – неокласичний балет, що відкриває нові грані всесвітньо відомої історії.

Музику до вистави написав український композитор Іван Небесний, а хореограф Артем Шошин разом із постановницею Оксаною Хамровською створили сучасну інтерпретацію новорічної казки.

Обіцяють також яскравий сценічний дизайн та костюми, оригінальну музику та новий погляд на класичну історію – Киїівська опера продовжує удосконалювати свій фірмовий стиль.

"RIZDVO. КОЛЯДА"

Де і коли: Одеса, Одеський оперний театр, 25 грудня о 18:00

Одеська опера запланувала створити різдвяну атмосферу разом із хором, оркестром театру, солістами опери та балету, а також дитячим хором "Перлини Одеси". У програмі – впізнавані хорові твори, колядки та щедрівки.

Кіно

Морена

У кіно з 5 грудня

Невдовзі після "Конотопської відьми" FILM.UA випускає в прокат ще один фільм жахів. Тепер про персонажку українських міфів "Морену" – містичний треш-горор з елементами еротики.

За сюжетом, Ганна та її хлопець Юрко влітку приїжджають погостювати та познайомитися з батьками дівчини. Вони живуть у невеликому селищі в Карпатах. На святкуванні Івана Купала місцева дівчина Іванка, яку прозвали Мореною, вирішує відбити хлопця у Ганни. Але згодом починають відбуватися дивні речі, а конфлікт у любовному трикутнику переростає у криваву драму.

Прем’єра стрічки відбулася цьогоріч на фестивалі Миколайчук Open і, як говорять творці фільму, "ніхто з глядачів не сподівався побачити те, що побачив".

Збори ОСББ

У кіно з 12 грудня

Жителі одного будинку збираються разом, щоб обговорити купівлю спільного генератора для всіх мешканців. Хоча ціна влаштовує не всіх, а між сусідами лишилися непроговорені конфлікти. У інсценізації звичайного "будинкового чату" взяли участь: Ольга Сумська, Євгеній Янович, Віктор Жданов та Ніна Набока, Ніна та Олександр Рудинські та український стрімер Міша Лебіга.