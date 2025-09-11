Дрон влучив у Свято-Воскресенський собор під час атаки росіян на Суми

Зранку, 11 вересня, росіяни поцілили безпілотником у Свято-Воскресенський кафедральний собор Православної церкви України (ПЦУ).

Про це повідомили виконувач обов'язків Сумського міського голови Артем Кобзар та голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Атака по такій святині – ще одне свідчення цинічних злочинів росії проти цивільних і нашої культурної спадщини", – наголосив Григоров.

На місці продовжують працювати усі необхідні служби, триває обстеження території. Як додав голова ОВА, під час удару безпілотника ніхто не постраждав й до медиків не звертався.

Дрон пошкодив лише фасад будівлі. Влучання відбулося у залізну драму на другому поверсі собору, повідомляє Кордон.Медіа.

РЕКЛАМА:

Свято-Воскресенський кафедральний собор ПЦУ – найстаріша кам’яна будівля Сум та пам’ятка архітектури національного значення. Храм був виконаний у стилі козацького бароко.

Автентичний вигляд будівлі не зберігся. Значні реставраційні роботи у Воскресенській церкві були здійснені у 1970-х роках, внаслідок чого храм набув свого сучасного вигляду.

Церкву звели наприкінці XVII – на початку XVIII століть коштом перших сумських полковників Герасима та Андрія Кондратьєвих. Вона була першою кам'яницею міста Суми й була освячена 1702 року.