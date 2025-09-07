Росіяни поцілили дроном у кінний клуб на Київщині: через обстріл загинуло семеро тварин

У кінному клубі загинуло семеро тварин, ще двом вдалося вижити

Під час російської атаки в ніч на 8 вересня на Київщині загинуло семеро коней. Тварини померли внаслідок удару БпЛА по левадах одного з кінних клубів.

Про це в соцмережах повідомили заступниця голови правління Всеукраїнської федерації кінно-спортивного туризму Леся Гордієнко та начальник Київської ОВА Микола Калашник.

Зокрема загинули коні на прізвисько Малахіта, Ра Назран, Босфор та Мак-Тум. Серед них були тварини, які незабаром мали виступити та Чемпіонаті України. Вижити вдалося двом коням – Холі та Мануелю.

За словами Лесі Горієнко, стайня постраждала, але залишилася відносно ціла. Будівлю "повело", винесло двері та вікна.

"Приліт шахедами по левадах кінного клубу Endurance Horse Sport Club. Мабуть, це теж військовий обʼєкт..." – додала вона.

Нагадаємо, в ніч на 7 вересня РФ завдала масованої атаки по українських містах. Російські війська використали 823 засоби повітряного нападу, з них 751 ціль вдалося знешкодити.

На Київщині внаслідок обстрілу постраждала 18-річна дівчина, пошкоджені будинки та цивільна інфраструктура. У столиці внаслідок падіння уламків БпЛА зайнялася будівля Кабінету міністрів. Також у місті дрони влучили в багатоповерхівки у двох районах.

У Києві відомо про трьох загиблих, зокрема немовля та його мати. Ще щонайменше 13 людей отримали поранення.

Також росіяни атакували Запоріжжя – там пошкоджено десятки будинків. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

У Кременчуку на Полтавщині внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено дорожнє покриття мосту через Дніпро, а також залізничну інфраструктуру області.