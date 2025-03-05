Двоє українців увійшли до довгих списків міжнародної літературної премії Андерсена

Двох українців номінували на міжнародну премію Андерсена

Двоє українських літераторів увійшли у довгі списки міжнародної премії імені Ганса Крістіана Андерсена-2026.

Про це повідомила Національна бібліотека України для дітей.

Цьогорічними номінантами від України стали письменник Сашко Дерманський та художниця й письменниця Катерина Штанко.

Їх номінувала українська секція Міжнародної ради з дитячої та юнацької книги (IBBY).

Повного списку номінантів ще немає. Його оприлюднять 31 березня.

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Сашко Дерманський – дитячий письменник та член Національної спілки письменників України. Він був переможцем конкурсу "Книга року ВВС-2018" в номінації "Дитяча книга", а також неодноразовим лауреатом всеукраїнського рейтингу "Книжка року".

Катерина Штанко – художниця та письменниця. У 2014 році її дитяча книга "Дракони, вперед!" здобула премію "Книга року ВВС".

Премію імені Ганса Крістіана Андерсена кожні два роки вручають письменникам і художникам-ілюстраторам за видатний внесок у дитячу літературу.

Це відбувається 2 квітня – на день народження Андерсена. Найвищою нагородою вважається Золота медаль з профілем казкаря.

Нагадаємо, у 2024 році навколо премії імені Андерсена розгорівся скандал. Однією з журі мала бути росіянка Анастасія Архипова. Однак після протесту низки країн та відмови Королеви Данії Марґрете ІІ патронувати премію її усунули.