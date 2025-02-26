Міжнародна Букерівська премія 2025 оголосила довгий список номінантів

Міжнародна Букерівська премія у вівторок, 25 лютого, оголосила довгий список претендентів на нагороду у 2025 році.

Лонгліст, до якого увійшло 13 видань, опублікували на офіційному сайті премії.

Голова журі Міжнародної Букерівської премії 2025, англійський письменник Макс Портер висловив сподівання, що цей список "порадує та зацікавить світову спільноту читачів".

"Перекладна художня література — це не елітарний чи розріджений культурний простір, який потребує експертних знань; це повна протилежність. Це історії будь-якого мислимого роду звідусіль, для всіх", – зазначив голова журі.

Жоден із цьогорічних авторів-номінантів раніше не потрапляв до числа претендентів на Букерівську премію. Втім, троє з перекладачів були в довгих списках раніше: це Софі Г'юз, Гелен Стівенсон та Джулія Санчес.

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Також до лонглісту потрапили три дебютні книги: два романи ( "There’s a Monster Behind the Door" Ґаель Белем та "Hunchback" Сао Ітікава) і збірка оповідань ("Reservoir Bitches" Далія де ла Серда).

Цьогорічні автори вперше опинилися у списку Букера thebookerprizes.com

Довгий список Букерівської премії 2023 має такий вигляд:

"The Book of Disappearance ("Книга зникнення") Ібтісам Азем, перекладана Сінаном Антоном;

Ібтісам Азем, перекладана Сінаном Антоном; "On the Calculation of Volume I" ("Про обрахунок тому I") Сольвей Балле, перекладена Барбарою Джей Гейвланд;

Сольвей Балле, перекладена Барбарою Джей Гейвланд; "There’s a Monster Behind the Door" ("За дверима ховається монстр") Ґаель Белем, перекладена Карен Флітвуд і Лаетітою Сан-Лобер;

Ґаель Белем, перекладена Карен Флітвуд і Лаетітою Сан-Лобер; "Solenoid" ("Соленоїд") Мірча Кертереску, перекладена Шейном Коттером;

Мірча Кертереску, перекладена Шейном Коттером; "Reservoir Bitches" ("Стерви з резервуару") Далія де ла Серда, перекладена Гетер Клірі та Джулія Санчес;

Далія де ла Серда, перекладена Гетер Клірі та Джулія Санчес; "Small Boat" ("Малий човен") Вінсент Делакруа, перекладена Гелен Стівенсон;

Вінсент Делакруа, перекладена Гелен Стівенсон; "Hunchback" ("Горбун") Сао Ітікава, перекладена Поллі Бартон;

Сао Ітікава, перекладена Поллі Бартон; "Under the Eye of the Big Bird" ("Під оком великого птаха") Хіромі Кавакамі, перекладена Аса Йонедою;

Хіромі Кавакамі, перекладена Аса Йонедою; "Eurotrash" ("Євросміття") Крістіан Крахт, перекладена Даніелем Боулсом;

Крістіан Крахт, перекладена Даніелем Боулсом; "Perfection" ("Досконалість") Вінченцо Латроніко, перекладена Софі Г'юз;

Вінченцо Латроніко, перекладена Софі Г'юз; "Heart Lamp" ("Серцева лампа") Бану Муштак, перекладена Діпа Бхастхі;

Бану Муштак, перекладена Діпа Бхастхі; "On a Woman’s Madness" ("Про божевілля жінки") Астрід Ремер, перекладена Люсі Скотт;

Астрід Ремер, перекладена Люсі Скотт; "A Leopard-Skin Hat" ("Капелюх із леопардової шкіри") Анн Серр, перекладена Марком Гатчінсоном.

Про Міжнародну Букерівську премію

Міжнародна Букерівська премія (The International Booker Prize) – одна з найпрестижніших книжкових нагород. Була заснована 2004 року на додаток до Букерівської премії. Першим лауреатом премії став албанський письменник Ісмаїл Кадаре.

Лауреатом Міжнародної Букерівської премії 2022 року стала індійська письменниця Гітанджалі Шрі за роман "Могила з піску" (Tomb of Sand).

У 2023 році до довгого списку потрапила книга українського письменника Андрія Куркова "Львівська гастроль Джимі Хендрікса". Але до шортліста вона не пройшла.

Міжнародну Букерівську премію 2023 вперше отримав болгарський письменник – це Георгі Господинов та його роман "Часосховище".

У 2024 році книга Куркова знову потрапила до лонгліста Міжнародної Букерівської премії. Це був роман "Самсон і Надія". Втім, лауреатом Міжнародного Букера за 2024 рік стала німецька письменниця Дженні Ерпенбек за роман "Кайрос" (Kairos).