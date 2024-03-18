Майже 500 млн доларів. Друга "Дюна" перевершила касовий результат першого фільму

За два з половиною тижні у прокаті стрічка "Дюна: Частина друга" режисера Дені Вільнева зібрала 494,7 мільйона доларів від світового прокату. Тож наразі вона є найкасовішим фільмом 2024 року.

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Другій "Дюні" також вдалося перевершити результат першої частини – він загалом зібрав 433 мільйони доларів у світовому прокаті, повідомляє Variety.

Касові збори другої частини складають 205 мільйонів доларів бокс-офісу в Північній Америці та 289,4 мільйона доларів від закордонного прокату. Очікується, що в понеділок загальна цифра перевищить позначку в 500 мільйонів доларів – показника, якого небагатьом фільмам вдавалося досягти в постпандемійний час.

За межами США та Канади "Дюна: Частина друга" має найбільші касові успіхи в Китаї ($36 млн), Великій Британії ($32,8 млн), Німеччині ($25 млн), Франції ($24,9 млн) та Австралії ($15,6 млн).

"Дюна: Частина друга" (Dune: Part Two) – сиквел стрічки "Дюна" (2021) канадського режисера Дені Вільнева. Фільми є екранізацією культового роману Френка Герберта. Друга "Дюна" продовжує історію пригод молодого герцога Пола Атріда на пустельній планеті Арракіс та показує початок його боротьби за її незалежність.

У другому фільмі до своїх ролей повернулися Тімоті Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Хав'єр Бардем, Дейв Батиста, Джош Бролін, Стеллан Скашгорд. Також до них приєдналися нові актори: Леа Сейду, Крістофер Вокен, Флоренс П'ю, Остін Батлер.

Зйомки другої "Дюни" тривали з липня до грудні 2022 року. Стрічку знімали в Італії, Угорщині, Абу-Дабі та Намібії.

Warner Bros. та Legendary Entertainment витратили на виробництво фільму 190 мільйонів доларів і ще приблизно 100 мільйонів доларів на просування фільму.

Прем'єру другого фільму переносили мінімум тричі: спочатку "Дюна: Частина друга" мала вийти 20 жовтня 2023 року, потім її переносили на листопад, і зрештою на березень 2024 року.