Майже 500 млн доларів. Друга "Дюна" перевершила касовий результат першого фільму
За два з половиною тижні у прокаті стрічка "Дюна: Частина друга"
режисера Дені Вільнева зібрала 494,7
мільйона доларів від світового прокату. Тож наразі вона є найкасовішим
фільмом 2024 року.
Другій "Дюні" також вдалося перевершити результат
першої частини – він загалом зібрав 433
мільйони доларів у світовому прокаті, повідомляє
Variety.
Касові збори другої частини складають 205 мільйонів доларів бокс-офісу в Північній Америці та 289,4 мільйона доларів від закордонного
прокату. Очікується, що в понеділок загальна цифра
перевищить позначку в 500 мільйонів доларів – показника, якого небагатьом фільмам
вдавалося досягти в постпандемійний час.
За межами США та Канади "Дюна: Частина друга" має
найбільші касові успіхи в Китаї ($36 млн), Великій Британії ($32,8 млн),
Німеччині ($25 млн), Франції ($24,9 млн) та Австралії ($15,6 млн).
"Дюна: Частина друга" (Dune: Part Two) –
сиквел стрічки "Дюна" (2021) канадського режисера Дені Вільнева.
Фільми є екранізацією культового роману Френка Герберта. Друга "Дюна"
продовжує історію пригод молодого герцога Пола Атріда на пустельній планеті
Арракіс та показує початок його боротьби за її незалежність.
У другому фільмі до своїх ролей повернулися Тімоті Шаламе,
Зендея, Ребекка Фергюсон, Хав'єр Бардем, Дейв Батиста, Джош Бролін, Стеллан
Скашгорд. Також до них приєдналися нові актори: Леа Сейду, Крістофер Вокен,
Флоренс П'ю, Остін Батлер.
Зйомки другої "Дюни" тривали з липня до грудні
2022 року. Стрічку знімали в Італії, Угорщині, Абу-Дабі та Намібії.
Warner Bros. та Legendary Entertainment витратили на
виробництво фільму 190 мільйонів доларів і ще приблизно 100 мільйонів доларів
на просування фільму.
Прем'єру другого фільму переносили мінімум тричі: спочатку "Дюна: Частина друга" мала вийти 20
жовтня 2023 року, потім її переносили на листопад, і зрештою на березень 2024
року.