На додачу до Оскара. Крістофер Нолан заробив на "Оппенгеймері" 100 мільйонів доларів

Режисер Крістофер Нолан, який днями нарешті здобув свій перший режисерський Оскар за стрічку "Оппенгеймер", отримав трохи більше 100 мільйонів доларів гонорару за екранізацію історії "батька атомної бомби".

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Цю цифру склали зарплата, режисерський прибуток від касових зборів та бонус за два Оскари – режисерський і продюсерський, пише Variety.

Бюджет фільму "Оппенгеймер", який загалом отримав сім Оскарів, склав 100 мільйонів доларів. Вийшовши на великих екранах у липні 2023 року, байопік заробив у світовому прокаті 958 мільйонів доларів.

Так само, як в Україні після перемоги на Оскарі повертається у прокат документальна стрічка "20 днів у Маріуполі", "Оппенгеймер" також знову вийде в кінотеатрах світу.

Це допоможе йому зібрати ще більший бокс-офіс та перетнути позначку у 1 мільярд доларів касових зборів, що дасть Ноланові право отримати додатковий бонус. Тож режисерський прибуток від кіноісторії Оппенгеймера може ще більше зрости.

Про стрічку "Оппенгеймер"

Фільм "Оппенгеймер" був знятий Крістофером Ноланом ("Початок", "Інтерстеллар", "Дюнкерк") за мотивами відзначеної Пулітцерівською премією біографії фізика-теоретика, професора Каліфорнійського університету в Берклі Роберта Оппенгеймера "Американський прометей".

Стрічка розповідає про вченого, який під час Другої світової очолив американську секретну програму зі створення ядерної зброї – "Мангеттенський проєкт".

Головні ролі у біографічній стрічці зіграли Кіліан Мерфі (Роберт Оппенгеймер), Емілі Блант (Кітті Оппенгеймер), Метт Деймон (генерал Леслі Гроувс), Роберт Дауні-молодший (Льюїс Штраус), Флоренс П'ю (Джин Тетлок) та інші відомі актори.

Стрічка вийшла у прокат разом із ще одним масштабним проєктом – комедійною драмою "Барбі" режисерки Грети Гервіг. Через це виник мем "Барбенгеймер".