Один із найдорожчих сучасних художників відправив свою роботу на Місяць

Один із найдорожчих сучасних художників світу Джефф Кунс відправив свою серію скульптур на Місяць.

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Кунс запакував своє творіння у прозору пластикову коробку та відправив у космос на кораблі "Одіссей", який розпочав свою подорож 15 лютого і здійснив посадку цього четверга, 22 лютого, повідомляє CNN.

Після посадки "Одіссея" митець опублікував пост в своєму Instagram, де назвав висадку на Місяць "приголомшливим досягненням". Також він зазначив, що для нього "велика честь" бути причетним до місії.

Кунс зі своєю роботою Jeff Koons/Instagram

У соцмережах Кунса можна детально роздивитися роботу, яку він відправив у космічний простір. Вона має назву "Фази Місяця" та складається із 125 міні-скульптур, що показують 62 фази Місяця, видимі з Землі, 62 фази, видимі з інших точок космосу та одне місячне затемнення.

На кожній скульптурі міні-Місяця викарбувано ім'я видатної постаті в історії людства з різних часів, серед яких Аристотель, Девід Бові, Леонардо да Вінчі, Ганді, Габріель Гарсія Маркес, Енді Воргол, Мохаммед Алі, Петро Чайковський, Вірджинія Вульф тощо.

"Фази Місяця" Jeff Koons/Instagram

Як йдеться в заяві галереї митця, автор "черпав натхнення в Місяці як символі допитливості та рішучості". "Його новий проект, сповнений надії та трансцендентності, пропонує глядачам відчуття перспективи щодо їхнього місця у величезному всесвіті, спонукаючи до глибоких роздумів та споглядання", – зазначається там.

Щоб зробити цей проєкт ще й комерційно успішним, Кунс виготовив більші копії своїх "Фаз Місяця". Вони зроблені із світловідбиваючої нержавіючої сталі та будуть прикрашені діамантом, сапфіром або рубіном на місці приземлення "Одіссея". Також охочі зможуть придбати NFT (унікальна цифрова копія твору мистецтва, побудована на основі технології блокчейн) кожної скульптури.

Не перше мистецтво на Місяці

Робота Кунса – не перший твір мистецтва, який відправили на поверхню Місяця. У 1971 році екіпаж корабля "Аполлон-15" залишив там алюмінієву фігуру бельгійського художника Пола Ван Хойдонка разом з меморіальною дошкою в пам'ять про астронавтів, які загинули під час виконання обов'язків.

Робота Хойдонка та меморіальна табличка на Місяці архів Пола Ван Хойдонка

Також вважається, що за два роки до того на кораблі "Аполлон-12" у космос таємно відправили спільну роботу шести відомих художників: Енді Воргола, Роберта Раушенберга, Джона Чемберлена, Класа Ольденбурга, Форреста Майерса і Девіда Новроса. Вона мала назву "Музей на Місяці" та мала вигляд крихітної керамічної плитки з малюнками кожного з художників.

Робота "Музей на Місяці" akronartmuseum.org