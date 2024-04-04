Джоан Роулінг знову звинуватили у розпалюванні ненависті до трансгендерних людей

Поліція Шотландії заявила, що відома письменниця Джоан Роулінг не порушувала закон, розкритикувавши новий закон про мову ворожнечі. Після відповідного допису авторки в соцмережах на неї поскаржилися через нібито розпалювання ненависті до трансгендерних людей.

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Як повідомляє AP, у понеділок, 2 квітня, в Шотландії набув чинності закон про злочини на ґрунті ненависті. Він дозволяє кваліфікувати як кримінальний злочин принизливі коментарі щодо інвалідності, релігії, сексуальної орієнтації, трансгендерної ідентичності.

Авторка "Гаррі Поттера" публічно критикує новий закон. "Свободі слова і переконань в Шотландії прийшов кінець, якщо точний опис біологічної статі буде вважатися злочином", – заявила Роулінг.



"Якщо вони переслідують жінку за те, що вона просто назвала чоловіка чоловіком, я повторю слова цієї жінки - і вони зможуть звинуватити нас обох"

З моменту вступу закону в дію поліція Шотландії отримала понад 3000 скарг. Серед них була і скарга на всесвітньо відому письменницю. Втім, правоохоронці заявили, що у діях Роулінг немає жодного злочину.

"Я сподіваюся, що ця заява заспокоїть кожну жінку в Шотландії, яка бажає відстоювати реальність і важливість біологічної статі", – відреагувала письменниця на рішення поліції у соціальній мережі X (Twitter).

Скріншот з @jk_rowling / Twitter

Не перший скандал довкола Джоан Роулінг

У 2020 році Джоан Роулінг потрапила в центр скандалу, відреагувавши публічно на статтю під назвою "Точка зору: створення більш рівного пост-Covid-19 світу для людей, які менструюють". Вона розкритикувала пропонований термін "люди, які менструюють" і заявила, що ці люди повинні називатися "жінками".

У відповідь користувачі звинуватили письменницю у трансфобії та влаштували справжнє цькування в Мережі під хештегом #RIPJKRowling ("Спочивай з миром, Джоан Роулінг").

Позицію Роулінг розкритикували актори фільмів про Гаррі Поттера Деніел Редкліфф, Емма Вотсон і виконавець головної ролі у фільмах "Фантастичні звірі та де вони живуть" Едді Редмейн.

Вирішив на фоні скандалу не відмовчуватися й перший чоловік Роулінг Жоржі Арантес. Він заявив, що не жалкує, що свого часу "вмазав" жінці.

Втім, знайшлися люди, які виступили проти цькування авторки. "Той факт, що огидний хештег #RIPJKRowling в трендах в цій безладній платформі, говорить вам все, що вам потрібно знати про мислення цих людей. Прочитайте коментарі... Це маячня. Просто маячня", – писав тоді актор Джеймс Дрейфус та супроводив свій пост хештегом #IStandWithJKRowling (#ЯПідтримуюРоулінг).