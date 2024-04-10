Вийшов трейлер продовження фільму "Джокер" з Хоакіном Феніксом

Кадр з фільму "Джокер: Божевілля на двох"

Вийшов перший офіційний трейлер фільму "Джокер: Божевілля на двох" (Joker: Folie à Deux) режисера Тодда Філліпса. Стрічка є продовженням першого фільму "Джокер", що вийшов у 2019 році.

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Трейлер опублікувала компанія Warner Bros. Pictures.

У другому фільмі до своєї оскароносної ролі Артура Флека (Джокер) повернеться актор Хоакін Фенікс. Його партнерку Гарлі Квінн на екрані втілить співачка та акторка Леді Гага.

Трейлер показує глядачу зустріч Артура та Гарлі у божевільні Аркхем, куди Джокера ув'язнили наприкінці першого фільму.

"Я ніхто. Моє життя на відміну від твого нікчемне", – каже Гарлі Квінн Джокеру.

Далі між персонажами спалахне закоханість та пристрасть. Разом вони обдумуватимуть план спільної втечі.

"Я скажу вам, що змінилося, – каже Джокер далі у трейлері. – Я більше не самотній!"

Наразі про сюжет сиквелу "Джокера", на виробництво якого закладено бюджет 200 мільйонів доларів, відомо небагато. Деякі профільні ЗМІ повідомляли, що він буде мюзиклом. Втім, режисер Тодд Філліпс каже, що така класифікація не зовсім точна, хоча у фільмі буде багато пісень.

"Мені подобається казати, що це фільм, де музика є невід'ємним елементом. Він не надто далеко відійшов від першого фільму. Артур має музику в собі. У ньому є грація", – уточнював Філліпс.

Прем'єра фільму "Джокер 2" призначена на 4 жовтня 2024 року.

Про фільм "Джокер"

Психологічний трилер "Джокер" режиссера Тодда Філліпса розповідає передісторію суперзлодія Джокера – одного з головних суперників Бетмена з коміксового всесвіту DC Comics.

Події стрічки відбуваються на початку 1980-х в місті Готем. Головний герой – провальний стендап-комік Артур Флек. Відкинутий суспільством та власною матір'ю, Флек скоює низку вбивств та в результаті перетворюється на символ повстання проти багатіїв. Через велику кількість сцен насильства фільм отримав рейтинг R.

Постер фільму "Джокер" (2019)

Світова прем'єра "Джокера" відбулася на 76-м Венеційському кінофестивалі. Там стрічка Філліпса здобула головну нагороду – Золотого лева.

Вийшовши в прокат, фільм зібрав по всьому світу понад мільярд доларів бокс-офісу. Це зробило його першою стрічкою з рейтингом R, якій вдалося подолати цю відмітку.

"Джокер" отримав 11 номінацій 92-ї премії Оскар. Втім американські кіноакадеміки відзначили фільм лише у двох категоріях: Хоакін Фенікс отримав нагороду за Найкращу чоловічу роль, а композиторка Гільдур Ґуднадоттір – за музику до фільму.