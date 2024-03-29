Через вісім місяців після світової прем'єри. "Оппенгеймер" нарешті вийшов у прокат у Японії

У п'ятницю, 29 березня, в Японії вийшов у прокат тріумфатор премії Оскар, біографічна драма "Оппенгеймер" режисера Крістофера Нолана. Це сталося через вісім місяців після того, як стрічка вийшла у світовий прокат.

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У країні, два міста якої 79 років тому були знищені ядерною зброєю, яку винайшов американський вчений Роберт Оппенгеймер, через делікатність теми не поспішали з релізом, пише Associated Press.

У світі стрічка вийшла ще в липні 2023 року. А в грудні японський прокатник оголосив, що її випустять в країні "після місяців вдумливого діалогу через особливу чутливість теми для японців".

На допрем'єрному показі фільму колишній мер Хіросіми Такаші Хіраока розкритикував кут, під яким показав історію Нолан. "З точки зору Хіросіми, жах ядерної зброї був зображений недостатньо. Фільм був знятий таким чином, щоб підтвердити висновок про те, що атомна бомба була використана для порятунку життя американців", – цитують його слова японські ЗМІ.

Втім, японські глядачі мають кардинально різні думки щодо стрічки на таку чутливу для цього регіону тему. Тошіюкі Мімакі, який пережив бомбардування Хіросіми у 3-річному віці та зараз очолює Японську конфедерацію жертв атомних і водних бомб, розповів, що був зачарований історією "батька атомної бомби".

"Про що думали японці, здійснюючи напад на Перл-Харбор, розпочинаючи війну, в якій вони не могли сподіватися на перемогу", – зазначив Мімакі після перегляду "Оппенгеймера".

Професор Університету Софії, який спеціалізується на політиці США, Казухіро Маесіма зазначив, що голлівудський блокбастер з історією Оппенгеймера неможливо було б уявити кілька десятиліть тому, коли в американських настроях виправдовувалося створення ядерної зброї. "Цей твір показує Америку, яка кардинально змінилася", – сказав він.

Дехто в Японії вже роздумує про кіно-відповідь на твір Нолана. Серед них – режисер цьогорічного лауреата Оскара, фільму "Годзілла мінус один", Такаші Ямадзакі. "Я відчуваю, що Японія повинна дати відповідь "Оппенгеймеру". Колись я хотів би зняти цей фільм", – заявив він.

Про "Оппенгеймер"

Стрічка "Оппенгеймер" була знята режисером Крістофером Ноланом ("Початок", "Інтерстеллар", "Дюнкерк") за мотивами відзначеної Пулітцерівською премією біографії фізика-теоретика, професора Каліфорнійського університету в Берклі Роберта Оппенгеймера "Американський прометей".

Стрічка розповідає про вченого, який під час Другої світової очолив американську секретну програму зі створення ядерної зброї – "Мангеттенський проєкт".

Головні ролі у біографічній стрічці зіграли Кіліан Мерфі (Роберт Оппенгеймер), Емілі Блант (Кітті Оппенгеймер), Метт Деймон (генерал Леслі Гроувс), Роберт Дауні-молодший (Льюїс Штраус), Флоренс П'ю (Джин Тетлок) та інші відомі актори.

Стрічка вийшла на великих екранах у липні 2023 року і з того часу заробила у світовому прокаті 958 мільйонів доларів. Своєму творцю Нолану Фільм приніс трохи більше 100 мільйонів доларів гонорару.

"Оппенгеймер" вийшов у прокат разом із ще одним масштабним проєктом – комедійною драмою "Барбі" режисерки Грети Гервіг. Через це виник мем "Барбенгеймер". А ще через якийсь час компанії Warner Bros. Japan довелося публічно вибачатися через критику японської аудиторії недоречної активності довкола цього мема.

У березні 2024 року "Оппенгеймер" став тріумфатором 96-ї церемонії кінопремії Оскар – загалом він отримав сім нагород. Серед них основну нагороду вечора – в номінації Найкращий фільм.