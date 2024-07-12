"Пропаганда наративів Росії": екскерівника театру Лесі Українки в Києві позбавили статусу академіка

Резнікович виїхав з України незадовго до початку повномасштабного вторгнення

Національна академія мистецтв України позбавила звання академіка колишнього директора-художнього керівника театру Лесі Українки Михайла Резніковича. Раніше Міністерство культури вимагало зробити це через пропаганду російських наративів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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"Постановою загальних зборів Національної академії мистецтв України від 4.07.2024 №1/5-06 ухвалено рішення позбавити Резніковича Михайла Ієрухімовича статусу члена (академіка) Національної академії мистецтв України за публічне вчинення дій, що явно суперечать інтересам, авторитету держави і НАМ України та пов'язані з пропагандою наративів країни-агресора під час дії воєнного стану", – відповіли на запит "Інтерфакс-Україна" в НАМУ.

Вже від початку липня 2024 року Резніковичу не нараховують академічну стипендію. Натомість Академія присвоїла звання почесних академіків художнику Івану Марчуку, композитору Валентину Сильвестрову та іншим дієвцям культури.

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Що Резнікович говорив про Україну

Наприкінці весни 2024 року, після двох років з моменту звільнення Міністерство культури та інформаційної політики вирішило позбавити колишнього директора театру імені Лесі Українки у Києві звання академіка Національної академії мистецтв України.

Ексдиректор театру Михайло Резнікович обіймав посаду керівника близько 25 років й незадовго після початку повномасштабного вторгнення виїхав з України. Відтоді він почав транслювати свою антиукраїнську позицію та ширити її через російські пропагандистські медіа. Зараз відомо, що Резнікович працює викладачем в російському інституті театрального мистецтва.



До прикладу, у квітні 2024 року Резнікович дав інтерв’ю одному з білоруських проросійських телеканалів, де заявив, що в Україні останні два роки знищують "велику російську культуру", коли для режисера вона є "рідною".