Мінкульт вимагає позбавити екскерівника театру Лесі Українки звання академіка

Після двох років з моменту звільнення Міністерство культури та інформаційної політики вирішило позбавити колишнього директора театру імені Лесі Українки у Києві звання академіка Національної академії мистецтв України. Про це йдеться в заяві МКІП.

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Ексдиректор театру Михайло Резнікович обіймав посаду керівника близько 25 років й незадовго після початку повномасштабного вторгнення виїхав з України. Як тепер стверджує МКІП, "з перших днів втечі" він почав транслювати свою антиукраїнську позицію та ширити її через російські пропагандистські медіа. Зараз відомо, що Резнікович працює викладачем в російському інституті театрального мистецтва.

"В інтерв’ю одному з YouTube каналів він поширив відверто брехливі наративи про винищення українцями російської мови і культури та про братерство українського і російського народів. Чути не завуальовані українофобські вислови та слова прямої підтримки російської імперської політики з вуст Героя України, дійсного члена Національної академії мистецтв України щонайменше обурливо для кожного українського патріота", – заявили в міністерстві.

Міністерство культури направило своє звернення до Національної академії мистецтв України, адже інституція була створена та фінансується з державного бюджету України. Резнікович є одним з її академіків-засновників.

Хто такий Михайло Резнікович

Український режисер Михайло Резнікович був директором-художнім керівником Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки. Він займав цю посаду з 1994 року фактично до початку 2023 року. Сама установа до квітня 2022 року мала назву "театр російської драми".

Резнікович покинув посаду директора у грудні 2022 року. Тоді МКІП зазначило, що він лікувався у Великій Британії, через що не міг активно брати участь в керуванні театру. Також міністерство дякувало Резніковичу "за його віддану працю на довгому творчому шляху".

Дієвець отримав низку державних нагород – звання Героя України, народного артиста, лауреата Шевченківської премії. Та як звертають увагу в проєкті "Антоніна" від ДМ, на початку 2000-х його нагородили й орденом пошани в РФ.

У квітні 2024 року Резнікович дав інтерв’ю одному з білоруських проросійських телеканалів, де заявив, що в Україні останні два роки знищують "велику російську культуру", коли для режисера вона є "рідною".