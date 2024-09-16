Тріумф "Шьоґуна" та перша нагорода Джоді Фостер. У США вручили премію "Еммі 2024"

Ввечері 15 вересня Американська телевізійна академія роздала нагороди 76-ї премії "Еммі". Її вручали за найкращі досягнення телепрограм та серіалів у телевізійному сезоні 2023-2024 років.

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Через те, що попередню, ювілейну премію "Еммі" у зв'язку зі страйками акторів переносили на січень 2024 року, вийшло, що цьогоріч нагороду вручали двічі. Через вісім місяців після минулої церемонії зірки серіалів знов зібралися в лос-анджелеському театрі LA Live Peacock.

Ведучими церемонії нагородження стали батько і син Юджин і Ден Леві, зірки серіалу "Шіттс Крік" та лауреати премії "Еммі".

Тріумфатором вечора став серіал "Шьоґун", що розповідає про боротьбу за владу у феодальній Японії. Загалом він здобув 18 нагород. Зокрема, в номінаціях Найкращий драматичний серіал, Найкраща режисура, Найкращий актор у драматичному серіалі (Хіроюкі Санада), Найкраща акторка у драматичному серіалі (Анна Саваї). Ще 14 статуеток шоу зібрало минулими вихідними, коли вручали "Еммі" в галузі креативних мистецтв (Creative Arts Emmyе). Нею відзначають художні та технічні досягнення.

Команда серіалу "Шьоґун" Emmys / Television Academy / Facebook

ВІДЕО ДНЯ

Комедійний серіал "Ведмідь", який був другим за кількістю номінацій, побив свій власний рекорд минулого сезону. Тоді він здобув 10 нагород, а цього разу – 11. Зірка цього серіалу Джеремі Аллен Вайт другий рік поспіль став Найкращим актором у комедійному серіалі.

Джеремі Аллен Вайт Emmys / Television Academy / Facebook

Нагороду в номінації Найкращй мінісеріал здобув "Оленя". Його автор та актор Річард Гедд отримав відзнаку за свою роль та сценарій, а Джессіка Ганнінг, яка грає його мучительку, – за найкращу жіночу роль другого плану.

Команда серіалу "Оленя" Emmys / Television Academy / Facebook

Свою першу нагороду "Еммі" отримала акторка Джоді Фостер за роль в мінісеріалі "Справжній детектив: Нічна країна". У серіалі вона зіграла начальника відділу поліції, який розслідує масове вбивство на дослідницькій станції на Алясці.

Джоді Фостер Emmys / Television Academy / Facebook

Повний список переможців 76-ї премії "Еммі":

Найкращий драматичний серіал – "Шьоґун"

Найкращий комедійний серіал – "Хитрощі"

Найкращий мінісеріал – "Оленя"

Найкращий актор у комедійному серіалі – Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь")

Найкращий актор у драматичному серіалі – Хіроюкі Санада ("Шьоґун")

Хіроюкі Санада Emmys / Television Academy / Facebook

Найкращий актор у мінісеріалі – Річард Гедд ("Оленя")

Найкраща акторка у комедійному серіалі – Джин Смарт ("Хитрощі")

Найкраща акторка у драматичному серіалі – Анна Саваї ("Шьоґун")

Анна Саваї Emmys / Television Academy / Facebook

Найкраща акторка у мінісеріалі – Джоді Фостер ("Справжній детектив: Нічна країна")

Найкраща режисура драматичного серіалу – Фредерік Туа ("Шьоґун")

Режисер Фредерік Туа Emmys / Television Academy / Facebook

Найкраща режисура комедійного серіалу – Крістофер Сторер ("Ведмідь")

Найкраща режисура мінісеріалу – Стівен Заіллян ("Ріплі")

Найкращий сценарій драматичного серіалу – Вілл Сміт ("Повільні коні")

Сценарист Вілл Сміт Emmys / Television Academy / Facebook

Найкращий сценарій комедійного серіалу – Лусіа Аньелло, Пол Даунс, Джен Статскі ("Хитрощі")

Найкращий сценарій мінісеріалу – Річард Гедд ("Оленя")

Річард Гедд Emmys / Television Academy / Facebook

Із повним списком номінантів можна познайомитися на сайті телеакадемії.

Про премію "Еммі"

"Еммі" – американська телевізійна премія, якою відзначають за вагомі досягнення в телеіндустрії. Її вручає Національна академія телевізійних мистецтв і наук (NATAS). Перше нагородження премією "Еммі" відбулося 25 січня 1949 року в Голлівуді. Зараз її вручають у 463 номінаціях.

Минулого року через страйки акторів та сценаристів в Америці церемонію вручення "Еммі" перенесли з вересня на січень 2024 року. Найбільше нагород ювілейної 75-ї премії "Еммі" отримали серіали "Спадкоємці" та "Ведмідь".