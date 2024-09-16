Тріумф "Шьоґуна" та перша нагорода Джоді Фостер. У США вручили премію "Еммі 2024"
Ввечері 15 вересня Американська телевізійна академія роздала нагороди 76-ї премії "Еммі". Її вручали за найкращі досягнення телепрограм та серіалів у телевізійному сезоні 2023-2024 років.
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Через те, що попередню, ювілейну премію "Еммі" у зв'язку зі страйками акторів переносили на січень 2024 року, вийшло, що цьогоріч нагороду вручали двічі. Через вісім місяців після минулої церемонії зірки серіалів знов зібралися в лос-анджелеському театрі LA Live Peacock.
Ведучими церемонії нагородження стали батько і син Юджин і Ден Леві, зірки серіалу "Шіттс Крік" та лауреати премії "Еммі".
Тріумфатором вечора став серіал "Шьоґун", що розповідає про боротьбу за владу у феодальній Японії. Загалом він здобув 18 нагород. Зокрема, в номінаціях Найкращий драматичний серіал, Найкраща режисура, Найкращий актор у драматичному серіалі (Хіроюкі Санада), Найкраща акторка у драматичному серіалі (Анна Саваї). Ще 14 статуеток шоу зібрало минулими вихідними, коли вручали "Еммі" в галузі креативних мистецтв (Creative Arts Emmyе). Нею відзначають художні та технічні досягнення.
Комедійний серіал "Ведмідь", який був другим за кількістю номінацій, побив свій власний рекорд минулого сезону. Тоді він здобув 10 нагород, а цього разу – 11. Зірка цього серіалу Джеремі Аллен Вайт другий рік поспіль став Найкращим актором у комедійному серіалі.
Нагороду в номінації Найкращй мінісеріал здобув "Оленя". Його автор та актор Річард Гедд отримав відзнаку за свою роль та сценарій, а Джессіка Ганнінг, яка грає його мучительку, – за найкращу жіночу роль другого плану.
Свою першу нагороду "Еммі" отримала акторка Джоді Фостер за роль в мінісеріалі "Справжній детектив: Нічна країна". У серіалі вона зіграла начальника відділу поліції, який розслідує масове вбивство на дослідницькій станції на Алясці.
Повний список переможців 76-ї премії "Еммі":
Найкращий драматичний серіал – "Шьоґун"
Найкращий комедійний серіал – "Хитрощі"
Найкращий мінісеріал – "Оленя"
Найкращий актор у комедійному серіалі – Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь")
Найкращий актор у драматичному серіалі – Хіроюкі Санада ("Шьоґун")
Найкращий актор у мінісеріалі – Річард Гедд ("Оленя")
Найкраща акторка у комедійному серіалі – Джин Смарт ("Хитрощі")
Найкраща акторка у драматичному серіалі – Анна Саваї ("Шьоґун")
Найкраща акторка у мінісеріалі – Джоді Фостер ("Справжній детектив: Нічна країна")
Найкраща режисура драматичного серіалу – Фредерік Туа ("Шьоґун")
Найкраща режисура комедійного серіалу – Крістофер Сторер ("Ведмідь")
Найкраща режисура мінісеріалу – Стівен Заіллян ("Ріплі")
Найкращий сценарій драматичного серіалу – Вілл Сміт ("Повільні коні")
Найкращий сценарій комедійного серіалу – Лусіа Аньелло, Пол Даунс, Джен Статскі ("Хитрощі")
Найкращий сценарій мінісеріалу – Річард Гедд ("Оленя")
Із повним списком номінантів можна познайомитися на сайті телеакадемії.
Про премію "Еммі"
"Еммі" – американська телевізійна премія, якою відзначають за вагомі досягнення в телеіндустрії. Її вручає Національна академія телевізійних мистецтв і наук (NATAS). Перше нагородження премією "Еммі" відбулося 25 січня 1949 року в Голлівуді. Зараз її вручають у 463 номінаціях.
Минулого року через страйки акторів та сценаристів в Америці церемонію вручення "Еммі" перенесли з вересня на січень 2024 року. Найбільше нагород ювілейної 75-ї премії "Еммі" отримали серіали "Спадкоємці" та "Ведмідь".