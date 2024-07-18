"Оленя", "Ріплі" та "Шьоґун". Оголосили номінантів на премію "Еммі 2024"

Національна академія телевізійних мистецтв і наук оголосила головних претендентів на 76-ту премію "Еммі".

Читайте також : УП.Культура запускає канали в Telegram та WhatsApp

Номінантів премії "Еммі 2024" в прямому ефірі оголосили лауреати цієї відзнаки акторка Шеріл Лі Ральф і комік Тоні Гейл.

Лідером став серіал "Шьоґун" від FX, який отримав 25 номінацій. 23 номінації зібрав комедійний серіал "Ведмідь". Найбільш номінованим серіалом-антологією цього року став "Справжній детектив: Нічна країна" – він має 19 номінацій.

ВІДЕО ДНЯ

Церемонія нагородження премією "Еммі 2024" відбудеться 15 вересня в Peacock Theatre у Лос-Анджелесі. Вона транслюватиметься наживо на ABC.

Номінанти на премію "Еммі 2024":

Найкращий драматичний серіал:

"Корона"

"Корона" "Фолаут"

"Позолочене століття"

"Ранкове шоу"

"Містер і місіс Сміт"

"Шьоґун"

"Шьоґун" "Повільні коні"

"Проблема трьох тіл"

Найкращий комедійний серіал:

"Початкова школа Еббот"

"Початкова школа Еббот" "Ведмідь"

"Угамуй свій запал"

"Хитрощі"

"Вбивства в одній будівлі"

будівлі" "Палм-Рояль"

"Пси з резервації"

"Чим ми займаємося в тінях"

Найкращий мінісеріал:

"Оленя"

"Оленя" "Фарґо"

"Уроки хімії"

"Ріплі"

"Справжній детектив: Нічна країна"

Найкращий актор у драматичному серіалі:

Ідріс Ельба ("Перехоплений рейс")

Ідріс Ельба ("Перехоплений рейс") Дональд Гловер ("Містер і місіс Сміт")

Волтон Гоґґінс ("Фоллаут")

Гарі Олдман ("Повільні коні")

Хіроюкі Санада ("Шьоґун")

Домінік Вест ("Корона")

Найкраща акторка у драматичному серіалі:

Дженніфер Еністон ("Ранкове шоу")

Дженніфер Еністон ("Ранкове шоу") Керрі Кун ("Позолочене століття")

Майя Ерскін ("Містер і місіс Сміт")

Анна Саваї (" Ш ьоґун")

ьоґун") Імельда Стонтон ("Корона")

Різ Візерспун ("Ранкове шоу")

Найкраща акторка у комедійному серіалі:

Квінта Брансон ("Початкова школа Еббот")

Квінта Брансон ("Початкова школа Еббот") Айо Едебірі ("Ведмідь")

Селена Гомес (" В бивства в одній будівлі")

бивства в будівлі") Майя Рудольф ("Великі гроші")

Джин Смарт ("Х итрощ і")

і") Крістен Віг ("Палм-Рояль")

Найкращий актор у комедійному серіалі:

Метт Беррі ("Чим ми займаємося в тінях")

Метт Беррі ("Чим ми займаємося в тінях") Ларрі Девід ("Угамуй свій запал")

Ларрі Девід ("Угамуй свій запал") Стів Мартін (" В бивства в одній будівлі")

бивства в будівлі") Мартін Шорт (" В бивства в одній будівлі")

бивства в будівлі") Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь")

Д'Фараон Вун-А-Тай ("Пси з резервації")

Найкращий актор у мінісеріалі:

Метт Бомер ("Попутники")

Річард Гедд ("Оленя")

Річард Гедд ("Оленя") Джон Хемм ("Фарго")

Джон Хемм ("Фарго") Том Голландер ("Ворожнеча: Капоте проти лебідок")

Том Голландер ("Ворожнеча: Капоте проти лебідок") Ендрю Скотт ("Ріплі")

Найкраща акторка у мінісеріалі:

Джоді Фостер ("Справжній детектив: Нічна країна")

Брі Ларсон ("Уроки хімії")

Джуно Темпл ("Фарго")

Софія Вергара ("Гризельда")

Наомі Воттс ("Ворожнеча: Капоте проти лебідок")

Із повним списком номінантів можна познайомитися на сайті телеакадемії.

Про премію "Еммі"

"Еммі" – американська телевізійна премія, якою відзначають за вагомі досягнення в телеіндустрії. Її вручає Національна академія телевізійних мистецтв і наук (NATAS). Перше нагородження премією "Еммі" відбулося 25 січня 1949 року в Голлівуді. Зараз її вручають у 463 номінаціях.

Минулого року через страйки акторів та сценаристів в Америці церемонію вручення "Еммі" перенесли з вересня на січень 2024 року. Найбільше нагород ювілейної 75-ї премії "Еммі" отримали серіали "Спадкоємці" та "Ведмідь".