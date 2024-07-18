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"Оленя", "Ріплі" та "Шьоґун". Оголосили номінантів на премію "Еммі 2024"

Марія Кабацій — 18 липня, 08:57
Оленя, Ріплі та Шьоґун. Оголосили номінантів на премію Еммі 2024
Кадр з фільму "Ріплі"

Національна академія телевізійних мистецтв і наук оголосила головних претендентів на 76-ту премію "Еммі".

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Номінантів премії "Еммі 2024" в прямому ефірі оголосили лауреати цієї відзнаки акторка Шеріл Лі Ральф і комік Тоні Гейл.

Лідером став серіал "Шьоґун" від FX, який отримав 25 номінацій. 23 номінації зібрав комедійний серіал "Ведмідь". Найбільш номінованим серіалом-антологією цього року став "Справжній детектив: Нічна країна" – він має 19 номінацій.

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Церемонія нагородження премією "Еммі 2024" відбудеться 15 вересня в Peacock Theatre у Лос-Анджелесі. Вона транслюватиметься наживо на ABC.

Номінанти на премію "Еммі 2024":

Найкращий драматичний серіал:

  • "Корона"
  • "Фолаут"
  • "Позолочене століття"
  • "Ранкове шоу"
  • "Містер і місіс Сміт"
  • "Шьоґун"
  • "Повільні коні"
  • "Проблема трьох тіл"

Найкращий комедійний серіал:

  • "Початкова школа Еббот"
  • "Ведмідь"
  • "Угамуй свій запал"
  • "Хитрощі"
  • "Вбивства в одній будівлі"
  • "Палм-Рояль"
  • "Пси з резервації"
  • "Чим ми займаємося в тінях"

Найкращий мінісеріал:

  • "Оленя"
  • "Фарґо"
  • "Уроки хімії"
  • "Ріплі"
  • "Справжній детектив: Нічна країна"

Найкращий актор у драматичному серіалі:

  • Ідріс Ельба ("Перехоплений рейс")
  • Дональд Гловер ("Містер і місіс Сміт")
  • Волтон Гоґґінс ("Фоллаут")
  • Гарі Олдман ("Повільні коні")
  • Хіроюкі Санада ("Шьоґун")
  • Домінік Вест ("Корона")

Найкраща акторка у драматичному серіалі:

  • Дженніфер Еністон ("Ранкове шоу")
  • Керрі Кун ("Позолочене століття")
  • Майя Ерскін ("Містер і місіс Сміт")
  • Анна Саваї ("Шьоґун")
  • Імельда Стонтон ("Корона")
  • Різ Візерспун ("Ранкове шоу")

Найкраща акторка у комедійному серіалі:

  • Квінта Брансон ("Початкова школа Еббот")
  • Айо Едебірі ("Ведмідь")
  • Селена Гомес ("Вбивства в одній будівлі")
  • Майя Рудольф ("Великі гроші")
  • Джин Смарт ("Хитрощі")
  • Крістен Віг ("Палм-Рояль")

Найкращий актор у комедійному серіалі:

  • Метт Беррі ("Чим ми займаємося в тінях")
  • Ларрі Девід ("Угамуй свій запал")
  • Стів Мартін ("Вбивства в одній будівлі")
  • Мартін Шорт ("Вбивства в одній будівлі")
  • Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь")
  • Д'Фараон Вун-А-Тай ("Пси з резервації")

Найкращий актор у мінісеріалі:

  • Метт Бомер ("Попутники")
  • Річард Гедд ("Оленя")
  • Джон Хемм ("Фарго")
  • Том Голландер ("Ворожнеча: Капоте проти лебідок")
  • Ендрю Скотт ("Ріплі")

Найкраща акторка у мінісеріалі:

  • Джоді Фостер ("Справжній детектив: Нічна країна")
  • Брі Ларсон ("Уроки хімії")
  • Джуно Темпл ("Фарго")
  • Софія Вергара ("Гризельда")
  • Наомі Воттс ("Ворожнеча: Капоте проти лебідок")

Із повним списком номінантів можна познайомитися на сайті телеакадемії.

Про премію "Еммі"

"Еммі" – американська телевізійна премія, якою відзначають за вагомі досягнення в телеіндустрії. Її вручає Національна академія телевізійних мистецтв і наук (NATAS). Перше нагородження премією "Еммі" відбулося 25 січня 1949 року в Голлівуді. Зараз її вручають у 463 номінаціях.

Минулого року через страйки акторів та сценаристів в Америці церемонію вручення "Еммі" перенесли з вересня на січень 2024 року. Найбільше нагород ювілейної 75-ї премії "Еммі" отримали серіали "Спадкоємці" та "Ведмідь".

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