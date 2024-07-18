"Оленя", "Ріплі" та "Шьоґун". Оголосили номінантів на премію "Еммі 2024"
Національна академія телевізійних мистецтв і наук оголосила головних претендентів на 76-ту премію "Еммі".
Номінантів премії "Еммі 2024" в прямому ефірі оголосили лауреати цієї відзнаки акторка Шеріл Лі Ральф і комік Тоні Гейл.
Лідером став серіал "Шьоґун" від FX, який отримав 25 номінацій. 23 номінації зібрав комедійний серіал "Ведмідь". Найбільш номінованим серіалом-антологією цього року став "Справжній детектив: Нічна країна" – він має 19 номінацій.
Церемонія нагородження премією "Еммі 2024" відбудеться 15 вересня в Peacock Theatre у Лос-Анджелесі. Вона транслюватиметься наживо на ABC.
Номінанти на премію "Еммі 2024":
Найкращий драматичний серіал:
- "Фолаут"
- "Позолочене століття"
- "Ранкове шоу"
- "Містер і місіс Сміт"
- "Повільні коні"
- "Проблема трьох тіл"
Найкращий комедійний серіал:
- "Ведмідь"
- "Угамуй свій запал"
- "Хитрощі"
- "Вбивства в одній будівлі"
- "Палм-Рояль"
- "Пси з резервації"
- "Чим ми займаємося в тінях"
Найкращий мінісеріал:
- "Фарґо"
- "Уроки хімії"
- "Ріплі"
- "Справжній детектив: Нічна країна"
Найкращий актор у драматичному серіалі:
- Дональд Гловер ("Містер і місіс Сміт")
- Волтон Гоґґінс ("Фоллаут")
- Гарі Олдман ("Повільні коні")
- Хіроюкі Санада ("Шьоґун")
- Домінік Вест ("Корона")
Найкраща акторка у драматичному серіалі:
- Керрі Кун ("Позолочене століття")
- Майя Ерскін ("Містер і місіс Сміт")
- Анна Саваї ("Шьоґун")
- Імельда Стонтон ("Корона")
- Різ Візерспун ("Ранкове шоу")
Найкраща акторка у комедійному серіалі:
- Квінта Брансон ("Початкова школа Еббот")
- Айо Едебірі ("Ведмідь")
- Селена Гомес ("Вбивства в одній будівлі")
- Майя Рудольф ("Великі гроші")
- Джин Смарт ("Хитрощі")
- Крістен Віг ("Палм-Рояль")
Найкращий актор у комедійному серіалі:
- Метт Беррі ("Чим ми займаємося в тінях")
- Стів Мартін ("Вбивства в одній будівлі")
- Мартін Шорт ("Вбивства в одній будівлі")
- Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь")
- Д'Фараон Вун-А-Тай ("Пси з резервації")
Найкращий актор у мінісеріалі:
- Метт Бомер ("Попутники")
Найкраща акторка у мінісеріалі:
- Джоді Фостер ("Справжній детектив: Нічна країна")
- Брі Ларсон ("Уроки хімії")
- Джуно Темпл ("Фарго")
- Софія Вергара ("Гризельда")
- Наомі Воттс ("Ворожнеча: Капоте проти лебідок")
Із повним списком номінантів можна познайомитися на сайті телеакадемії.
Про премію "Еммі"
"Еммі" – американська телевізійна премія, якою відзначають за вагомі досягнення в телеіндустрії. Її вручає Національна академія телевізійних мистецтв і наук (NATAS). Перше нагородження премією "Еммі" відбулося 25 січня 1949 року в Голлівуді. Зараз її вручають у 463 номінаціях.
Минулого року через страйки акторів та сценаристів в Америці церемонію вручення "Еммі" перенесли з вересня на січень 2024 року. Найбільше нагород ювілейної 75-ї премії "Еммі" отримали серіали "Спадкоємці" та "Ведмідь".