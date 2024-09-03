Феноменальна анонімність: чи зможе Соломія Опришко повторити успіх Klavdia Petrivna

Впродовж року невідома Instagram-співачка з дивним псевдо стала головною інтригою української поп-сцени. 22 мільйони прослуховувань однієї пісні в YouTube, сотні тисяч лайків в ТікТок та стасус однієї з найвпливовіших жінок України від премії Української Правди "Сила жінок". "Я тобі брехала – я тебе не кохала", "Лікар каже, що це депресія, мама каже, що я лінива" – слова її чіпких пісень цитували сотні тисяч українок включно з Першою Леді Оленою Зеленською.

Та ніхто не знав, хто ховається за цим капелюхом і папіроскою, хто ж така ця Klavdia Petrivna. Поява на концерті з Артемом Пивоваровим лише розпалила інтерес публіки. Найближче до розгадки наблизився ТаблоID, але сумніви все ще лишалися.

І от кінець інтриги – загадкова зірка збирає двічі поспіль цілий Палац Спорту на концерти, обіцяючи розкриття. На другому, 31 серпня на сцену виходить 18-річна студентка музичного училища Соломія Опришко.

Вболіваючи за подальші успіхи юної співачки, що апелює до образів української класичної літератури, УП.Культура поспілкувалась з відомими продюсерами, музичним критиком і поетесою, щоб з’ясувати: як Соломії використати успіх Клавдії, щоб перевершити його.

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Маркетинг, талант чи щось інше

Талант і влучання в нерв часу? Вдалий маркетинг? Випадковий збіг сприятливих обставин? Що спричинило таку популярність Klavdia Petrivna – з цими питаннями ми в першу чергу звернулись до Олексія Бондаренка, музичного критика і головного редактора медіа "Лірум". Адже саме після того, як анонімній співачці вручили статуетку премії "Золота Зоря Лірум" за "Дебют року" й забирати її вийшла реальна Марія Кондратенко, соцмережі вибухнули теоріями про справжню особистість загадкової артистки.

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Пізніше обидві виконавиці обернули ситуацію на свій бік. Нещодавно вони випустили спільну пісню, а на неї й спільний кліп "Їде дах".

"Стосовно маркетингової роботи, мене трошки дивує цей тейк. Тому що багато хто пише в соцмережах, що це розкручена співачка, що в неї вбухали безкінечну кількість грошей, саме тому вона стала такою популярною. Якщо чесно, я не знаю, про що саме тут мова. Останнім часом стали якіснішими кліпи та записи, туди залучили велику кількість людей, особливо до останніх концертів. Але ніщо з цього не є якимсь потужним маркетингом", – розповів музичний критик.

На думку Олексія, ніякої цілеспрямованої маркетингової розкрутки співачки не було. Хоча він і визнає, що вона зробила низку правильних піар-кроків, які не розходились ані з її концепцією, ані з інтересами її аудиторії. І дозволили їй лише наростити увагу слухачів. Зокрема, йдеться і про загравання з аудиторією щодо розкриття особистості виконавиці.

Тексти Клавдії Петрівни – ще одна тема для пересуд. Їх можна називати геніальними, можна – спрощеними і навіть вигадками штучного інтелекту, проте ніхто не може заперечити, що врізаються вони в пам’ять з першого звучання і не полишають днями.

На Третьому Саміті перших леді та джентльменів Олена Зеленська згадала рядки з пісні Клавдії Петрівни: "лікар каже, що це депресія, мама каже, що я лінива". І так проста рима стала складовою кампанії з популяризації ментального здоров’я: "навколо якась репресія, але я щаслива".

Поетка Тетяна Власова, чиї тексти подекуди близькі за стилем до пісень Соломії Опришко говорить, що простота – їх головна принада.

"Тексти досить прості та легкі, без надмірних метафор і з досить невигадливими римами. Втім, очевидно, що у випадку цієї виконавиці саме в цьому їхня привабливість. Адже саме з таких текстів і виходять ці, говорячи музичним сленгом, "хуки", які врізаються в пам’ять і потім наспівуються слухачами. Тобто, ти можеш не знати, хто така Клавдія Петрівна, але фразу "Я тобі брехала – я тебе не кохала" точно десь почуєш і цей мотив, побудований на невигадливій дієслівній римі, довго тебе переслідуватиме".

Не так важливо, хто насправді створює ці тексти – сама Соломія, її продюсери чи фахові сонграйтери, переконана поетка. Головною задачею є пошук простих, але виразних мотивів і форм, з яких потім будуватиметься хіт. Особливо, коли їх шукають серед літературної спадщини, як то у віршах футуриста Гео Шкурупія.

Це не єдина згадка української літератури в творчості дівчини. Так сам лише псевдонім "Клавдія Петрівна" є відсиланням до персонажки твору "Записки кирпатого Мефістофеля" Володимира Винниченка.

Як створити свого кумира

Свою популярність Клавдія Петрівна здобула не на радіо чи в телебаченні, а в ТікТок й в своєму анонімному Телеграм-каналі, куди вона минулого літа завантажила демоверсії своїх перших пісень. Нині ж ледь не щодня з’являються нові Shorts та Reels, а під короткі вирізки з пісень вже опублікували понад 300 тисяч тіктоків.

Музичний менеджер та продюсер Віталій Климов, який до цього співпрацював з "Океаном Ельзи", гуртом “Табула Раса” й багатьма артистам нульвих та 2010-х, говорить, що зараз Клавдія Петрівна стала унікальним і безконкурентним "музичним продуктом". Він, навпаки, називає її тексти небанальними, і високо оцінює мелодійність та манеру співу. А анонімність, на його думку, була способом перетворити недоліки співачки-початківиці на велику перевагу.

"Скоріше за все її образ [Соломії Опришко, – УП.Культура] на початку був ще дуже "сирим". Тому, з менеджерського погляду було логічним або зробити паузу і лишити матеріал до кращого часу, або перетворити мінус на плюс і створити загадку для аудиторії. Навряд чи з проєктом працював маркетолог. Але проглядається прийом, який можна побачити навіть в політиці. Тут не продавали конкретну особистість, а фігуру, якій дуже широкі верстви населення з протилежними смаками домальовували різні риси характеру, позиції та думки", – ділиться Віталій Климов.

Особливо, коли продюсери співачки або й вона сама, змогли підкреслити в піснях специфічну манеру вокалу і грамотно підійти до вибору жанру, в якому рухатись. І в першу чергу таким стало кабаре – направду масово культурний жанр, який в Україні існує вже давно й мав свій успіх. Ще більше аудиторія почала сприймати виконавицю, коли естети підмітили “фльор декадансу”, а масова аудиторія помітила аранжувальні та звукові прийоми сінтіпопу.

Олексій Бондаренко називає це поєднання неошансоном, новим витком жанру зірок естради: "У нас завжди були популярними виконавці шансону. Раніше це були більше російські виконавці, а коли вони в 2014 році відійшли, то з’явилися умовні Олег Винник, Ірина Федишин та інші. Це був доволі примітивний продукт і не дуже якісно зроблений. А тепер Клавдії Петрівні вдалося зібрати його під обгортку, яка зрозуміла і дітям, і їх батькам, і їхнім дідусям".

Як здобути популярність вдруге

Після того, як Клавдія Петрівна зібрала два Палаци спорту й відкрила своє обличчя, з’являється питання – куди співачка буде рухатися далі та чи зможе повторити успіх після свого деанону.

Про кроки Соломії Опришко після викриття своєї особистості розповів продюсер гурту "Бумбокс" Олексій Согомонов: "Мені дуже шкода, якщо популярність Соломії Опришко трималася на цьому "face off". Це елемент шоу, елемент промо, який не може замінити людину, музиканта. Якщо її аудиторія піде після "розкриття таємниці" – це не ії слухачі, не треба сумувати за ними".

За його словами саме наступні пісні, а можливо й альбоми, зададуть вектор розвитку співачки. Звісно ж не без допомоги продюсера та музичного лейбла.

"Тепер треба постаратися і доказати що ми маємо справу з людиною, якій є що сказати. Бо прізвища і обличчя недостатньо. Матеріал, який планується випускати, повинен бути крутим", – додав він.

Такої ж думки дотримуються й інші музичні експерти – цього разу Клавдія Петрівна змогла зібрати повну залу інтригою й щоб це повторити потрібно проробити ще багато роботи.

"Люди прийшли насправді подивитися, хто ж вона така і це дуже велика частка слухачів. Другий раз багато хто з них не піде. Але це цілком реалістично, якщо вона напише ще декілька хітів. Тоді вона зможе ще раз зібрати Палац спорту через якийсь час. Але я думаю, що не раніше, ніж через рік й з оновленою концепцією концертів", – переконаний Олексій Бондаренко.