"Не стій під вікном", або 10 старих пісень, які отримали нове життя завдяки TikTok

У світі багато критикують TikTok: китайську платформу з короткими відео навіть хотіли заборонити у США.

Але у цієї соцмережі є і плюси. Наприклад, там роблять кавери на "Пса Патрона" і часом відроджують якісну музику, яка була популярна кілька десятиліть тому.

"УП. Життя" зібрала 10 пісень, які отримали нову хвилю популярності завдяки TikTok-трендам.

"Не стій під вікном", 1989

"Не стій під вікном" або "Заручена" – пісня виконавиці Русі з альбому "Ворожка" 1989 року. Музику написав чоловік співачки Костянтин Осауленко, а текст – Анатолій Матвійчук.

Ця пісня стала абсолютним хітом навесні 2022 року, коли українці знімали стрес як могли. Більшість відео про "Чмоню" – погано одягненого російського військовополоненого, який став героєм мемів – супроводжувалися саме цим треком.

ВІДЕО ДНЯ

Згодом під цей звук почали робити меми про затриманого Медведчука.

"Пісня буде поміж нас", 1971

"Як зійдуть сніги із гір потоками,

Ой, глибокими, навесні.

Квіткою наснишся синьоокою,

Вдалині мені, вдалині…"

Здається, усі знають українського композитора Володимира Івасюка і його неймовірну композицію "Пісня буде поміж нас", написану в 1971 році. Але багато молоді відкрило її для себе лише в TikTok.

З весни 2022 року і дотепер ця пісня регулярно виринає у соцмережах. Особливо нею люблять доповнювати фото і відео краєвидів Карпат.

"Я козачка твоя", 1991

"Струменіє зоря і за обрій упав

Місяць яблуком червонобокий.

Я козачка твоя, я дружина твоя,

Пане полковнику мій синьоокий"...

Впізнали? Це пісня "Я козачка твоя", яка здобула популярність у виконанні співачки Раїси Кириченко.

Слова пісні ще у 1991 році написала поетеса Надія Галковська, а музику до неї – композитор Микола Збарацький. "Козачка" увійшла до студійного альбому Раїси Кириченко "Цвіте Черемшина" у 1995 році.

Новий виток популярності серед молоді "Козачка" отримала у 2024 році після тренду зумерів про крилаті фрази старшого покоління, які вони перейняли.

Army Dreamers, 1980

Army Dreamers – антивоєнна пісня англійської співачки Кейт Буш, написана у 1980 році для альбому Never for Ever. У ній ідеться про солдатів Британської армії, які могли стати політиками, рок-зірками, батьками, але загинули ще до свого двадцятиліття. Історія оповідається від імені матері, яка оплакує свого сина.

"Що він міг зробити? Мав би бути батьком. Але він навіть не дожив до двадцятиріччя. Яка марна втрата армійських мрійників", – йдеться у пісні.

Не дивно, що Army Dreamers була однією з 68 пісень, які BBC вважала неприйнятними для трансляції під час війни в Перській затоці 1990-1991 років.

У квітні 2024 року ця пісня чомусь завірусилася в англомовній частині TikTok, і невдовзі ролики з нею з’явилися в українському просторі.

Утім, здається, не всі користувачі зрозуміли розбіжності між українським контекстом і сенсом цієї роботи Кейт Буш. Адже пацифістська пісня про "марні втрати" точно не підходить для відео про українських військових, які захищають Україну від російських окупантів.

Angel Eyes, 1979

Angel Eyes шведського гурту увійшла до шостого альбому під назвою Voulez-Vous, випущеного в 1979 році. Останнім часом у TikTok можна натрапити на різні ремікси та адаптації пісніABBA. Пісня

Тепер цей трек використовують для різних відео, наприклад, супроводжуючи ним кадри з відпочинком, їжею, подорожами тощо.

Особливо у TikTok люблять цей уривок:

"Sometimes when I'm lonely I sit and think about him

And it hurts to remember all the good times

When I thought I could never live without him

And I wonder does it have to be the same?"

Forever Young, 1984

Forever Young — пісня німецької групи Alphaville з їхнього дебютного студійного альбому, що був дуже популярний в центральній Європі у 1980-х.

Ліричний герой "Forever Young" говорить, що хоче бути вічно молодим. Тож під цю пісню тіктокери люблять ностальгувати, ділитися кадрами зі своєї юності, а також порівнювати фото знаменитостей у молодості й старості.

"Forever young

I want to be forever young

Do you really want to live forever?

Forever, and ever..."

The Chain, 1977

The Chain – ще один трек, який знову став популярним за майже пів століття після виходу. Це пісня англо-американського гурту Fleetwood Mac з альбому Rumours 1977 року.

У відео зазвичай використовують цей уривок:

"And if you don't love me now

You will never love me again

I can still hear you saying

You would never break the chain (never break the chain)"

"Намалюй мені ніч", 1962

"Намалюй мені ніч" – українська естрадна пісня, написана у 1962 році. Автор слів – Микола Петренко, композитор – Мирослав Скорик.

Молоді полюбилася ця пісня у виконанні Любові Чайковської та ансамблю "Веселі скрипки".

А нещодавно "Намалюй мені ніч" переспівала Klavdia Petrivna спільно з кавер-гуртом Freedom-jazz.

"Я до тебе прийду, через гори і доли,

Тільки ти не розпитуй мене, не хвилюй,

Намалюй мені ніч, коли падають зорі,

Намалюй, я прошу, намалюй

Намалюй мені ніч, коли падають зорі,

Намалюй, я прошу, намалюй,

Намалюй, я прошу, намалюй..."

"Не треба", 1999

"Не треба" – пісня гурту Скрябін з альбому "Хробак" 1999 року, яка завірусилася у TikTok взимку 2024 року.

Молодь вкотре відкриває для себе творчість Андрія Кузьменка з 90-х. Просто послухайте.

Take Me Home, Country Roads, 1971

Take Me Home, Country Roads – сингл американського композитора Джона Денвера, випущений 12 квітня 1971 року. Пісня про довгоочікуване повернення до рідних місць здобула неймовірну популярність у США і стала символом Західної Вірджинії.

Country Roads отримала нове життя переважно серед американських користувачів TikTok, але не згадати її було б несправедливо. Тим паче у 2023 році її переспівала відома співачка Lana Del Rey.

Ковбої, пустельні краєвиди Штатів і ностальгійний вайб кантрі – усе це є майже в кожному популярному відео під Country Roads. Тільки послухайте...

"I hear her voice in the mornin' hour, she calls me

The radio reminds me of my home far away

Drivin' down the road, I get a feelin'

That I should've been home yesterday, yesterday

Country roads, take me home

To the place I belong

West Virginia, mountain mama

Take me home, country roads"