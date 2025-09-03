У Філармонії продовжать фестиваль кіномузики SOUNDTRACK: UKRAINE показами українських фільмів

По завершенню Другого фестивалю музики українського кіно у Києві, Національна філармонія проводитиме концерти щомісяця з музикою знакових стрічок.

Про це УП.Культура повідомили організатори фестивалю SOUNDTRACK: UKRAINE.

Перший концерт відбудеться вже 21 вересня. У програмі виконають музику українських композиторів, що пишуть для фільмів.

"Раз на місяць ми будемо вас запрошувати на концерти, присвячені музиці в кіно. Будуть концерти і покази фільмів. Першим буде концерт 21 вересня і показ документального фільму "Хоробра сімнадцятка" присвячена капелі бандуристів, яка опинилась у концтаборі", – розповіла засновниця фестивалю Вікторія Федоріна.

Кадр з фільму "Стрічка часу"

РЕКЛАМА:

Фестиваль відбувався протягом 28-31 серпня й об’єднав любителів кіно і музики, музикознавців, кіномитців. У програмі взяли участь 9 стрічок – 4 сучасних авторів і 5 архівних, які відреставрували спеціально до фестивалю. Відбулось 3 концерти.

Відкривав фестиваль фільм Катерини Горностай "Стрічка часу". Режисерка зазначила, що для неї музика в кіно дуже важлива: "Композитор є одним з п’яти володарів авторського права в кінопроцесі. Мені подобається сприймати музику в кіно саме так – як окремий дуже автентичний елемент, ні в якому разі не як милиці для настрою, чи фон. Саме тому саундтрек до нашого фільму створював Олексій Шмурак, авангардний композитор із самобутнім звучанням".

Кадр з фільму "Стрічка часу"

У фільмі всього п’ять музичних фрагментів, це акапельний спів трьох жіночих голосів, який оздоблює своєрідні паузи між наративними фрагментами. Музика в цих "паузах" грає вирішальну роль, їй підпорядкований монтаж і саме вона керує сприйняттям. Це острівці відпочинку між історіями де важливо слухати текст і розуміти сенси. На цих острівцях важливо виключно відчувати, не думати, але співпереживати", – розповіла Горностай.

Кадр з фільму "Стрічка часу"

Сам Олексій Шмурак поділився, що повномасштабне вторгнення змусило його припинити писати музику:

"Я не писав і майже не слухав музику перші місяці повномасштабної війни. Але десь влітку 2022 року я почав дистанціюватися, звикати. Я поступово ставав все менш наївним. І повернувся і до слухання, і до творчості" – поділився Олексій Шмурак.

Кадр з фільму "Хто повернеться - долюбить"

Архівне кіно для показів фестивалю надав Довженко-Центр. Ці картини були підготовлені до показів, оцифровані та відреставровані з плівки. Серед них: "Визволення" (1940) Олександра Довженка, "Хто повернеться – долюбить" (1966) режисера Леоніда Осики, "Українська рапсодія" (1961) режисера Сергія Параджанова, "Совість" (1968) режисера Володимира Денисенка, "Останній бункер" режисера Вадима Іллєнка. Саме їх показ і відбудеться на продовженні фестивалю у Національній філармонії в Києві.