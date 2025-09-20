Білик, Пономарьов, Михайлюта і Могилевська зіграють самих себе у фільмі про Фестиваль "Червона Рута"

Кінокомпанія FILM.UA та Прототип Продакшн розпочали зйомки комедії "Потяг "Червона рута" на честь 55-річчя фільму-концерту "Червона рута". У кіно стрічку планують показати вже у серпні наступного року.

У фільмі з'являться реальні музиканти, що брали участь у фестивалі "Червона рута". Самих себе у ільмі зіграють:

Ірина Білик , для якої перша "Червона Рута" у 1989 року у Чернівцях стала дебютним виступом для великої аудиторії,

, для якої перша "Червона Рута" у 1989 року у Чернівцях стала дебютним виступом для великої аудиторії, Олександр Пономарьов , який переміг на фестивалі у 1993-му у Донецьку,

, який переміг на фестивалі у 1993-му у Донецьку, Наталя Могилевська , яка стала дипломанткою фестивалю-95 у Сімферополі,

, яка стала дипломанткою фестивалю-95 у Сімферополі, Олег Михайлюта, переможець у складі гурту ТНМК "Червоної Рути-97" у Харкові.

Перший знімальний день фільму "Потяг "Червона рута"

"Я пам’ятаю 1989 рік... Я дуже хвилювалася. Напевне, я не перемогла, тому що була не впевнена в собі. Але сьогодні, коли пройшло більш ніж 35 років як я співаю в Україні, я бачу повні зали, я бачу тисячі людей, які мене люблять, я дуже вдячна саме першому фестивалю "Червона Рута", цій пісні, цій назві за те, що мене вперше в житті оцінили саме там", – згадує Ірина Білик.

Перший знімальний день фільму "Потяг "Червона рута"

РЕКЛАМА:

Фільм має на меті не лише показати успіх музичного фестивалю, а й описати значення образу червоної рути в українській культурі.

"Події фільму відбуваються у потязі "Червона Рута", де кохання з першого погляду не просто можливе, а неминуче. У нашій історії легендарний символ кохання комусь допоможе знайти справжнє почуття, комусь – зберегти його, а комусь – зрозуміти, що воно завжди було поруч", – розповідають автори фільму.

Перший знімальний день фільму "Потяг "Червона рута"

Ролі у стрічці зіграють Олександр Рудинський, Роман Луцький, Катерина Варченко, В’ячеслав Довженко. Також у "Потяг "Червона рута" з'являться Станіслав Боклан, Катерина Кузнєцова, Анна Кузіна, Юрій Горбунов, Лілія Ребрик, Михайло Хома, Олеся Самаєва, Дмитро Павко і Анастасія Іванюк.

Режисером фільму є Олексій Єсаков ("Песики"), а оператором-постановником – Юрій Король ("Потяг у 31 грудня", "Мавка. Справжній міф", антологія "Перші дні"). Продюсери – Юрій Горбунов та Зоя Сошенко.

Перший знімальний день фільму "Потяг "Червона рута"

"Пісню "Червона Рута" я з дитинства асоціюю зі своїм дідусем, який знявся у фільмі в епізодичній ролі. Дідусь усе дитинство співав цю пісню, що було для мене дуже особливим. Бо я ріс в російськомовному середовищі і дідусь весь час співав російською. А "Червона Рута" була єдина пісня українською мовою в його репертуарі", – коментує режисер Олексій Єсаков.