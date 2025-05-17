"Цього міста достатньо для самопізнання": огляд на новий фільм про деокупований Ізюм очима Гамлета Зіньківського

В український прокат, на радість любителям гарного кіно, виходить документальний фільм "Обережно! Життя триває" Антона Штуки. Це один із головних претендентів на національну кінопремію "Золота Дзиґа" й увагу масового глядача. Кінокритик і військовий Ярослав Підгора-Гвяздовський розповідає, як саме режисер прокладає шлях до глядача.

Щоб поцілити в саме серденько глядача, режисер мусить віднайти не тільки форму подачі інформації, а й перекладача, який буде водночас і її співцем, і провідником до глядацького серця. Якщо такий знайдеться – вважай, пройшов пів шляху.

Антон Штука здолав цю путь за секунду. Кмітливо й далекоглядно він обрав собі за Харона, човняра зі світу цивільного у світ повоєнний, харківського "вуличного" художника Гамлета Зіньківського.

Гамлет – знаний містянами Харкова й Одеси. Його люблять за точність висловлювань і багатство сенсів у скупих малюнках на стінах, воротах, парканах, зупинках, гаражах, дверях і всіх можливих пласких поверхнях міської забудови, не обов'язково цілої й добре відкритої мешканцям, але завжди значимої.

Зрозуміло, що для правильної оцінки війни варто давати слово військовому. А втім, тоді цивільному не дуже буде зрозуміло. Або ж буде страшно чи просто нецікаво. А от щоб правильно оцінити наслідки війни, треба говорити лише з митцем, здатним "показати" все однією фразою, простою картинкою, багатозначною метафорою. Гамлет – саме такий провісник, сучасний біблійний Екклезіаст і український Бенксі.

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За останні 15 років роботи Зіньківського можна було в доволі великій кількості бачити на вулицях українських міст. І всі його влучні вислови і власні афоризми раніше писалися російською. Та з війною і усвідомленням, що російська – мова окупанта, Гамлет все перемалював, адже для нього життя триває українською.

"Мистецтво – це гроші... щоб купувати тачки для ЗСУ", – задоволено регоче художник стріт-арту Гамлет перед тим, як написати на білому сміттєвозі іронічну фразу чорною фарбою: "Центр прийняття рішень". В цьому "центрі" на колесах, не лякаючись кацапських ракет і КАБів, Гамлет вирушає в мандрівку до Ізюму, міста в Харківській області. Він завжди його любив, ще з 2013 року, коли вперше сюди потрапив.

"Мистецтво – це гроші... щоб купувати тачки для ЗСУ" Кадр з фільму

"Мені добре там, де я є", – написав він. А потім ще більш натхненно і відверто зізнався у своїй любові: "Цього міста цілком достатньо для самопізнання". Але тоді цей вислів він намалював на цілому будинку, тепер це залишки роздовбаного будинку. За його словами, наразі малювати на залишках життя – це цінніше за виставку в Нью-Йорку чи Лондоні.

"Цього міста цілком достатньо для самопізнання" Кадр з фільму

Сміттєвоз, який сам собою вже є викликом російській агресії, ніби знущально закликаючи "бий по мені, як по центру прийняття рішень", – це фантастично цінний образ. Він – як символ свободи, як пересувний центр спротиву, деталь вільного світу, який виражається у мистецтві, духовно не можливому без волі. Вільному – воля, спасенному – рай!

Після того, як Збройні сили України звільнили Ізюм від російської окупації у вересні 2022 року, в масових похованнях було виявлено понад 400 закатованих і вбитих людей – від дітей до старих. Це чергова Буча і Бородянка, місце геноциду. Тепер сюди не можна не їхати – сюди їхати треба. Гамлет ходить Ізюмом, "ох...ає" від ступеню руйнувань, не може повірити, що наробила "й...на русня", розказує про кожен будинок.

За словами Гамлета, малювати на залишках життя – наразі це цінніше, ніж виставка в Нью-Йорку чи Лондоні Кадр з фільму

З висоти польоту дрона показують частково спалене і розорене місто: ось це – вигоріла міськрада, ось – піцерія, "де піца була – вогонь", ось 4–5 поверхів спалених квартир і життів людей. Гамлет не зможе відновити це життя, але він робить те, що може. Він каже: "Малювання на деокупованих територіях, котрі продовжують обстрілюватися... я просто відчуваю, що це треба робити".

Цікаво, що на його футболці, заляпаній фарбою, написано "Мейкер свого міста", і це ще один влучний образ, і він виходить за межі фільму, так само, як фрази і малюнки Гамлета виходять за свої межі, розпаковуючись у сенс буття українця під час і після війни – у Творця свого життя, у того, хто сТворить, відТворить нове місто – якщо Єремія плакав перед стінами Єрусалиму, жаліючи за ним, Гамлет малює новий Єрусалим і цим закликаючи творити інших.

Гамлет не зможе відновити це життя, але він робить те, що може. Кадр з фільму

Фільм дає настільки багато візуальної та текстової інформації, що глядачеві цілком можливо було б написати серію книг вражень, подібних до монументальних "...пошуків утраченого часу" Марселя Пруста. Повний емоцій, Гамлет дуже близький глядачу і за своїми словами, і за манерою говорити, і за виглядом.

Фільм дає настільки багато візуальної та текстової інформації, що глядачеві цілком можливо було б написати серію книг вражень Кадр з фільму

Голомозий, він кумедно гиркавить, цілком сучасно вживає жаргонізми і легку лайку, але при цьому розумний, дотепно підмічає нюанси, а його багатослівність не напружує, бо слова точні й повні образів ("Надламані, але Незламні"). І його любить камера.

Загалом, камера не переобтяжує фільм "надмірною" кількістю кадрів і не виникає бажання втоми й "поради" зменшити його, як просив у Моцарта "зменшити кількість нот" імператор Австро-Угорщини – "Обережно! Життя триває" Антона Штуки триває оптимальну годину екранного часу, рівно стільки, як треба для пізнання "русскаго мира" і його методів існування в Ізюмі.

Загалом, камера не переобтяжує фільм "надмірною" кількістю кадрів і не виникає бажання втоми Кадр з фільму

Всі герої, ізюмчани, даючи свої коментарі, згадуючи часи окупації з квітня 22-го по вересень, перетворилися у немовчазних свідків, своїм життям, спогадами і силою духу сміливо даючи надію на покарання вбивцям, або на цьому світі, в міжнародному суді в Гаазі з наступного року, або у світі прийдешньому, на суді Божому.

Повний емоцій, Гамлет дуже близький глядачу і за своїми словами, і за манерою говорити, і за виглядом. Кадр з фільму

Камера у фільмі слугує тут судейським фіксатором, нотуючи на цифру свідчення злочинів. Часом камера просто їде дорогою, методично фільмуючи згарища будинків і рух людей повз них, як невпинність життя попри все, на кшталт тих перших чорно-білих і німих зйомках 00-х і 10-х роках ХХ сторіччя, коли тільки і було що фільмування життя, вже дивовижне тим, що існує і що його можна побачити на відстані, в часі, в майбутньому. Сучасний український режисер кидає місток з минулого у майбутнє. Життя триває – все дуже просто.