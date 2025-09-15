Фільм Васяновича "За перемогу!" отримав нагороду кінофестивалю в Торонто

Фільм "За перемогу!" українського режисера Валентина Васяновича переміг у програмі Platform на Міжнародному кінофестивалі в Торонто (TIFF).

Про це йдеться на сайті фестивалю.

"За перемогу!" – це одностайний вибір цьогорічної премії Platform Award серед дуже сильних претендентів. Повертаючись до початків кінематографічної мови і водночас майстерно граючи з очікуваннями глядачів, цей фільм руйнує стереотипи, щоб розкрити глибоко резонуючі універсальні емоції", – пояснили свій вибір члени журі.

Кадр з фільму

Програма Platform вшановує кінематографістів із сильним режисерським баченням та виразним стилем розповіді на світовій арені, а також креативним підходом до створення кіно. Вперше до програми потрапив український фільм.

РЕКЛАМА:

"За перемогу!" – це антиутопічна історія про післявоєнне майбутнє України. Стрічка розповідає про режисера, який не може повноцінно реалізуватися як режисер вдома, в Україні, а його родина не хоче повертатися на Батьківщину через складну економічну ситуацію.

Події відбуваються після перемоги України у війні над Росією, але суспільство програло війну з корупцією і байдужістю еліт. Головний герой розуміє, що не може приєднатися до родини, адже не здатен реалізовувати себе поза межами України, хоча й бачить, як на його очах розпадається сім’я найближчого друга – художника-постановника всіх його фільмів. Герої намагаються знайти себе в нових обставинах і вірять, що важкі часи минуть, і вони зможуть повернутися до своєї справи.

Режисер стрічки Валентин Васянович, автор фільмів "Атлантида" і "Відблиск", виступив й актором стрічки. Більшість членів знімальної команди також зіграли самих себе.

Раніше в інтерв'ю УП.Культура Валентин Васянович розповів, що свідомо обирає історії, що нібито відбуваються в майбутньому: "Я не можу знімати про те, що відбувається прямо зараз. Бо як можна узагальнювати, переставляти місцями події, які всі бачать на свої очі. Я не можу. Тому мені комфортніше обманювати себе у майбутньому часі".

Валентин Васянович – український режисер, сценарист та продюсер. Випускник Національного університету театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого, має дипломом режисера документальних фільмів. Часто виступає не лише як режисер, але й оператор не лише у власних фільмах ("Рівень чорного", "Атлантида", "Відблиск"), але й знімав для інших режисерів – приміром, фільму Мирослава Слабошпицього "Плем'я".

Фільми Васяновича двічі висувалися від України на премію Оскар – це "Рівень чорного" (у 2017-му) та "Атлантида" (у 2019-му). Є лауреатом програми Горизонти та номінантом головної нагороди Золотий лев Венеційського кінофестивалю. За стрічку "Атлантида" був відзначений Шевченківською премією.