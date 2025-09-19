Фільми з Білоусом та Джигурдою залишаться у програмі Київського тижня критики – відповідь команди

У столичному кінотеатрі "Жовтень" з 16 по 22 жовтня проведуть кінофестиваль Київського тижня критики. У програмі є фільми "Мамай" Олеся Саніна 2003 року, де одну з ролей виконав театральний режисер Андрій Білоус, якого звинувачують у сексуальних домаганнях та "Молитва за гетьмана Мазепу" Юрія Іллєнка, у якому зіграв російський актор Нікіта Джигурда, який підтримує вторгнення Росії в Україну.

На офіційній сторінці Київського тижня критики команда та куратори кінофестивалю повідомили, що не прибиратимуть фільми з програми.

"Обидва ці фільми вийшли у період малокартиння, коли знімати кіно в Україні було величезною звитягою, а український кіно- та телеринок масово заполонив російський контент.

Зняті українською мовою "Мамай" та "Молитва за гетьмана Мазепу" відсилали до національної кінотрадиції, говорили про нашу історію. Обидва стали важливими подіями для українського кіно, які не можуть бути викреслені ані з нашої історії, ані з теми, яку ми пропонуємо цьогорічною ретроспективною програмою", – йдеться у повідомленні.

Команда фестивалю зазначила, що не зніматиме ці стрічки з програми, оскільки фільми є історією українського кінематографу 2000-х років. Проте організатори визнають, що в обох кінокартинах знімають люди, вчинки яких є "неприйнятними".

"Ми не маємо жодних ілюзій щодо Білоуса чи Джигурди. Показ цих стрічок не є фокусом на їхніх акторських роботах. Насамперед ідеться про можливість подивитися на українське кіно 2000-х із сучасної перспективи як на твори з потужним антиімперським посилом та властивостями поетичного кіно", – зазначили на сторінці фестивалю.

Команда зазначила, що фестиваль створений з метою осмислювати складну реальність через кіно.

Київський тиждень критики – міжнародний фестиваль арткіно, кураторами якого є українські кінокритики й кінокритикині.

Повну програму фестивалю Київський тиждень критики 2025 можна знайти на сайті події.