Андрій Білоус звільнився з Молодого театру. Його звинувачують у сексуальних домаганнях

Андрій Білоус, якого звинувачують в сексуальних домаганнях, звільнився з посади директора – художнього керівника Київського академічного Молодого театру.

Про це повідомили в Департаменті культури КМДА.

Зазначається, що Білоус подав заяву на звільнення за угодою сторін. Департамент уже підписав відповідний наказ.

"Усі подальші кадрові рішення щодо тимчасового виконання обов’язків керівника театру будуть ухвалені відповідно до нормативно-правових актів в установленому порядку", – зазначили у Департаменті.

Раніше була створена петиція №13512 з вимогами припинити повноваження директора-художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса. За тиждень вона набрала необхідну кількість голосів.

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Митці та активісти закликали звільнити скандального директора-художнього керівника Молодого театру упродовж чотирьох місяців. Вони виходили на протести до будівлі Київської міської державної адміністрації. Актори та акторки театру зі сцени розповідали про Білоуса та в чому його звинувачують.



Що відомо про звинувачення Андрія Білоуса в сексуальних домаганнях

22 січня 2025 року студентка Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого звинуватила режисера, керівника Молодого театру Андрія Білоуса в сексуальних домаганнях. Вона оприлюднила своє звернення в анонімному відео, а пізніше розкрила свою особу.

Після цього Університет отримав ще чотири звернення щодо неетичної поведінки викладача, які передали до Національної поліції. На час розслідування Андрія Білоуса відсторонили від викладання. Сам режисер відмовився коментувати ці події.

Працівники Молодого театру, де Білоус працює директором, підтвердили випадки домагання та звернулися до Київської міської державної адміністрації з проханням відсторонити Андрія Білоуса від роботи. У КМДА заявили, що поки не мають для цього правових підстав.

Згодом активісти все ж домоглися відсторонення. Для цього громада вийшла на мирний протест під стіни Київської міської держадміністрації. Поки тривала акція, Національна поліція Києва повідомила, що відкрила кримінальне провадження за заявами про домагання викладача столичного університету. Джерела УП тоді підтвердили, що йдеться саме про Білоуса. Матеріали перевірки передали до Шевченківського управління поліції Києва.

У коментарі УП. Життя Білоус заявив: "Я відкритий до всіх перевірок у законному порядку, але не погоджуюсь із тим, що рішення ухвалюються не судом, а в соцмережах і на мітингах".

"Я повністю відкритий до розслідування та наполягаю, щоб усі звинувачення були перевірені відповідно до закону", – додав керівник Молодого театру.

Заступниця голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко підписала окреме доручення, у якому директор Департаменту культури КМДА Сергій Анджияка мав створити комісію з перевірки інформації у спільному зверненні акторів.

Після проведення розслідування комісією і попри те, що вона рекомендувала розірвати контракт з діючим директором, Андрія Білоуса повернули на посаду директора Молодого театру.

Утім театральна спільнота продовжує тиснути на київську владу та ще раз вийшла на мітинг з вимогами звільнити Білоуса.

Юристи, що відгукнулися на розголос від активістів тим часом підкреслювали, що Департамент культури уникає відповідальності і передає повноваження слідству та суду. Серед свідків насильства Білоуса нараховують 800 осіб, тому розслідування може тривати до вересня.

29 квітня, Вікторія Ромашко опублікувала переписку Андрія Білоуса з однієї зі студенток, якій на той момент було 17 років. У листуванні він надіслав дівчині фото свого статевого органа.

Згодом після цієї новини Суспільне оприлюднило рішення Міністерства освіти з наказом №641. У ньому Андрію Білоусу присудили ступінь доцента з акторського мистецтва та режисури Київського національного університету Карпенка-Карого.

"Рішення про присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника ухвалюють вчені ради.

Рішення вчених рад затверджує Атестаційна колегія МОН", – пояснили у Міністерстві освіти, пославшись на постанову Кабміну № 656 та Наказ МОН № 13.

Крім того, у міністерстві заявили, що не мають жодних документів, які могли б бути підставою для відхилення рішення про присвоєння наукових звань.

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