Учасник Харківської школи фотографії став фіналістом престижної європейської фотопремії
Фіналістом премії фотофестивалю Les Rencontres d'Arles став 80-річний український фотограф та представник найстаршого покоління Харківської школи фотографії Олександр Супрун.
Про це повідомляє музей Харківської школи фотографії MOKSOP.
Фестиваль заснований у 1970 році та щорічно проходить у французькому містечку Арлі. Премією відзначають європейських фотографів від 60 років, які досі активно працюють та "демонструють особистий стиль та художній підхід".
Фотофестиваль демонструє роботи молодих та досвідчених майстрів разом, показуючи понад 40 виставок на історичних місцях по всьому Арлі.
Олександр Супрун навчався у Харківському політеху за спеціальністю "Динаміка та міцність машин". Працював у Всесоюзному науково-дослідному інституті шахтарського машинобудівництва.
Займатися фотографією він почав ще у студентські роки – середина 1960-х. Він ходив до фотоклубу при Будинку художньої самодіяльності профспілок. Супрун представник найстаршого покоління Харківської школи фотографії та учасник її першої фотографічної групи "Время".
У 1973 році відбулася перша персональна виставка Супруна, після чого він почав брати участь в конкурсах та салонах Міжнародної федерації фотомистецтва. З 1975 року Супрун зосередився на техніці колажу.
Серед інших фіналістів: німецька фотографка 75-річна Дьорте Айсфельд та чеський фотограф 82-річний Богдан Голомічек.
Переможець отримає грант у розмірі 60 000 євро, з яких 10 000 євро він має витратити на монографію. Результати оголосять у жовтні.
Також під час фестивалю, або як його називають "Зустрічі в Арлі" премію отримала книга Катерини Петровської, німецької письменниці українського походження. Серед фотографій, які увійшли до книги світлина українського фотографа, який є автором світлин репортажів Української правди Олександра Чекменьова із серії "Лілії".