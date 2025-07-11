Учасник Харківської школи фотографії став фіналістом престижної європейської фотопремії

Фіналістом премії фотофестивалю Les Rencontres d'Arles став 80-річний український фотограф та представник найстаршого покоління Харківської школи фотографії Олександр Супрун.

Про це повідомляє музей Харківської школи фотографії MOKSOP.

Фестиваль заснований у 1970 році та щорічно проходить у французькому містечку Арлі. Премією відзначають європейських фотографів від 60 років, які досі активно працюють та "демонструють особистий стиль та художній підхід".

Олександр Супрун "Сповідь урбаніста. Час пік", 1977, срібно-желатиновий друк, колаж Колекція MOKSOP

Фотофестиваль демонструє роботи молодих та досвідчених майстрів разом, показуючи понад 40 виставок на історичних місцях по всьому Арлі.

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Олександр Супрун навчався у Харківському політеху за спеціальністю "Динаміка та міцність машин". Працював у Всесоюзному науково-дослідному інституті шахтарського машинобудівництва.

Займатися фотографією він почав ще у студентські роки – середина 1960-х. Він ходив до фотоклубу при Будинку художньої самодіяльності профспілок. Супрун представник найстаршого покоління Харківської школи фотографії та учасник її першої фотографічної групи "Время".

У 1973 році відбулася перша персональна виставка Супруна, після чого він почав брати участь в конкурсах та салонах Міжнародної федерації фотомистецтва. З 1975 року Супрун зосередився на техніці колажу.

Серед інших фіналістів: німецька фотографка 75-річна Дьорте Айсфельд та чеський фотограф 82-річний Богдан Голомічек.

Переможець отримає грант у розмірі 60 000 євро, з яких 10 000 євро він має витратити на монографію. Результати оголосять у жовтні.

Також під час фестивалю, або як його називають "Зустрічі в Арлі" премію отримала книга Катерини Петровської, німецької письменниці українського походження. Серед фотографій, які увійшли до книги світлина українського фотографа, який є автором світлин репортажів Української правди Олександра Чекменьова із серії "Лілії".