Единбурзька галерея запропонувала всім охочим вішати свої роботи на її стінах

Галерея Edinburgh Printmakers (Единбург, Велика Британія) запросила всіх охочих долучитися до виставки, розмістивши свої роботи на її стінах. Оголошення з'явилося майже через тиждень після того, як музей у Мюнхені звільнив співробітника після того, як той повісив одну з власних картин поруч з роботами художника Енді Воргола.

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Галерея Edinburgh Printmakers відкрилася 57 років тому. Вона разташована в приміщенні колишньої фабрики у промисловому районі міста Фаунтінбрідж, пише The Guardian.

Виставка матиме назву "Castle Mills тоді і тепер": Чия це галерея насправді?" та відкриється 18 квітня. Вона має надати художникам-початківцям простір для показу своїх робіт, водночас створивши "інтерактивний досвід в режимі реального часу".

"Будь-хто може додати роботу та/або стати співкуратором виставки, переміщуючи твори мистецтва у просторі у спосіб, який має для нього сенс. Ми хочемо дати людям і громадам можливість зайняти наш великий, наповнений світлом простір галереї, що виходить на вулицю, і поміркувати про нашу спадщину і соціальну роль, заохочуючи людей переставляти і доповнювати виставку так, як вони вважають за потрібне", - йдеться в анонсі виставки у Instagram галереї.

Галерея Edinburgh Printmakers відкрилася 57 років тому @edinburghprintmakers / Instgaram

Галерея, у якій раніше можна було побачити роботи Аласдера Грея, Джона Бірна, Рейчел Маклін та інших, приймає твори різних жарнів та форматів, включаючи картини, малюнки, скульптури та перформанси. Там очікують, що до проєкту долучаться відвідувачі, представники місцевої громади, школярі тощо.

Новина з'явилася майже через тиждень після того, як Музей сучасного мистецтва Pinakothek der Moderne у Мюнхені виявив, що один з її техніків повісив власну картину поряд з відомими творами сучасного мистецтва. Зрештою 51-річного техніка покарали звільненням та забороною відвідувати музей протягом трьох років.

Тоді в Pinakothek der Moderne заявили, що не будуть коментувати деталі картини, бо це нібито може "заохотити жартівників-імітаторів". "Ми не отримали жодного позитивного відгуку від відвідувачів галереї про цю картину", – сказала прессекретарка установи.

Втім, людина, якій було відомо про задум техніка, зазначила, що це був "мистецький виклик": "Технік, який повісив картину, не жадав слави".