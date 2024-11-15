Галина Григоренко вдруге стала заступницею міністра культури

Кабінет міністрів України призначив культурну дієвицю та менеджерку Галину Григоренко першою заступницею міністра культури та стратегічних комунікацій, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Галина Григоренко є співзасновницею мистецької платформи Open Opera Ukraine. Від 2019 року була позаштатною радницею Міністерства культури. На цій посаді пробула рік. Працювала керівницею музичного напрямку Офісу гуманітарної політики при МКІП.

У 2020 році стала головою Державного агентства з питань мистецтв й пропрацювала там до 2022 року. Була ініціаторкою та керівницею спільної програми з Національною оперою України "Сезон прем’єр".

З липня 2022 року по серпень 2023 року обіймала посаду заступниці міністра культури та інформаційної політики. Тоді вона пішла з посади за власним бажанням й обґрунтувала це кадровими перестановками у міністерстві.

Також ексзаступниця міністра тоді підкреслила в коментарі УП.Життя, що ніколи не планувала стати карʼєрним держслужбовцем, а її мотивацією була можливість просувати структурні реформи, необхідні сектору.

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