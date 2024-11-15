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Галина Григоренко вдруге стала заступницею міністра культури

Анастасія Большакова — 15 листопада, 17:00
Галина Григоренко вдруге стала заступницею міністра культури
Перша заступниця Міністра культури та інформаційної політики Галина Григоренко
Galyna Grygorenko

Кабінет міністрів України призначив культурну дієвицю та менеджерку Галину Григоренко першою заступницею міністра культури та стратегічних комунікацій, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Галина Григоренко є співзасновницею мистецької платформи Open Opera Ukraine. Від 2019 року була позаштатною радницею Міністерства культури. На цій посаді пробула рік. Працювала керівницею музичного напрямку Офісу гуманітарної політики при МКІП.

У 2020 році стала головою Державного агентства з питань мистецтв й пропрацювала там до 2022 року. Була ініціаторкою та керівницею спільної програми з Національною оперою України "Сезон прем’єр".

З липня 2022 року по серпень 2023 року обіймала посаду заступниці міністра культури та інформаційної політики. Тоді вона пішла з посади за власним бажанням й обґрунтувала це кадровими перестановками у міністерстві.

Також ексзаступниця міністра тоді підкреслила в коментарі УП.Життя, що ніколи не планувала стати карʼєрним держслужбовцем, а її мотивацією була можливість просувати структурні реформи, необхідні сектору.

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