Ґандальф та Фродо повертаються у новій частині "Володаря перснів"

У майбутньому фільмі Енді Серківса "Володар перснів: Полювання на Ґоллума" з’явиться Гандальф та Фродо. Про роботу над новим фільмом компанія Warner Bros. оголосила у травні 2024 року.

Про це повідомив Ієн Маккелен, який зіграв Гандельфа у трилогії "Володар перснів" та "Хоббіт", на лондонському заході For Love of Fantasy.

Він заявив, що Гандальф та Фродо стануть частиною "Полювання на Ґоллума", однак прямо він не сказав, чи він зіграє Гандальфа, а Елайджа Вуд роль Фродо, як раніше.

"Я розповім вам два секрети щодо кастингу: у фільмі є персонаж на ім’я Фродо, і є ще один персонаж на ім’я Ґандальф. Окрім цього, я тримаю губи на замку!", – сказав Маккелен.

За його словами, зйомки фільми розпочнуться у травні 2026 року. Режисером фільму стане актор Енді Серкіс, який зіграв у "Володарі перснів" Ґолума. Прем'єра стрічки запланована на грудень 2027 року, хоча спочатку говорили по 2026 рік. Продюсерами фільму будуть Пітер Джексон та його партнерки Френ Волш та Філіппа Боєнс.

Видання Variety звернулося до Warner Bros. за коментарем, утім доки не отримало відповідь.

Трилогія "Володар Перснів" знята Пітером Джексоном та вийшла у 2001, 2002 та 2003 роках. Фільми створені на книгах Джона Толкіна. Вони здобули безліч нагород, зокрема, "Оскар", "Золотий глобус" та BAFTA.

І трилогії показують подорож хоббіта Фродо Беггінса, який має знищити могутній Перстень Влади, щоб врятувати світ від темного владики Саурона. Йому допомагають друзі та союзники, серед яких Семюель, Гандальф, Арагорн, Леголас, Ґімлі та інші.

