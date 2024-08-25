77 неопублікованих віршів. У США надрукують забуту поезію Толкіна за 50 років після його смерті

У США надрукують загублену поезію видатного англійського письменника Джона Р. Р. Толкіна, який є автором "Гобіта" і "Володаря перснів", за 50 років після його смерті.

"Збірка віршів Толкіна", до якої увійдуть понад 200 його поезій, вийде друком у видавництві HarperCollins вже у вересні.

Ідея видання поетичної збірки Джона Толкіна належать його сину Крістоферу, повідомляє The Guardian.

До своєї смерті у 2020 році він працював над проєктом разом з подружжям толкіністів – Крістіною Скалл і Вейном Гаммондом.

Гаммонд розповів, що у збірці є "надзвичайно хороші неопубліковані вірші", які ще більше покажуть любов Толкіна до мови й до слова.

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За різними підрахунками, до збірки увійшло до 240 поезій Толкіна. Вейн і Крістіна пояснюють невизначену кількість тим, що деякі твори можна вважати як суцільним віршем, так і кількома різними.

Водночас вони точно можуть сказати, що 77 віршів зі збірки ніколи не публікувалися. Також до збірки вирішили не включати близько 100 віршів, що містяться у "Гобіті" та "Володарі перснів".

"Деякі з віршів настільки змінюються у своєму розвитку, що можна було б вважати твір або єдиним цілим у різних формах, або сукупністю окремих віршів, тісно пов'язаних між собою. Звідси наша невизначеність щодо кількості: ми не хотіли її завищувати.

Аналогічна проблема з підрахунком того, які вірші були опубліковані, а які ні. Ми можемо сказати, що серед віршів, які ми включили, 77 раніше не публікувалися в жодній формі, або з них з'являлося лише кілька рядків", – написали Вейн і Крістіна у своєму блозі.

Щоб укласти збірку, подружжя толкіністів проштудіювали багато рукописів і машинописів, які зберігалися у Крістофера Толкіна, а також у Бодліанській бібліотеці в Оксфорді.

За словами Вейна Гаммонда, їм з дружиною довелося дослідити різноманітні тексти, "від прекрасної каліграфії до найгірших каракулів".

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Дослідникам було особливо важко розібратися в поемі Bealuwérig, яку Толкін написав давньоанглійською мовою, адже вони не знаходили перекладу деяких слів у жодних словниках.

Потім вони дійшли висновку, що Толкін перекладав знамениту "вигадану" поему Льюїса Керрола "Курзу-верзу", тому й сам використовував вигадані слова.

Нагадаємо, Джон Рональд Руел Толкін – "батько" високого фентезі та один із найвідоміших письменників у світі, який продав понад 150 млн примірників своїх шедеврів.

Толкін був особливо знаменитий як автор роману "Гобіт, або Туди і назад" і тритомника "Володар перснів", та окрім цього, він був професором Оксфордського університету, викладачем англійської та англосаксонської мови, командором Ордена Британської імперії від королеви Єлизавети II.

Спеціально для свого книжного всесвіту (Середзем'я) письменник розробив складну лінгвістичну систему, вигадавши щонайменше 15 ельфійських мов.

В Україні переклад "Гобіта" та "Володаря перснів" Джона Толкіна здійснив перекладач, журналіст, поет і художник Олександр Мокровольський, який помер у 2023 році.