Тепер офіційно. Стала відома дата прем'єри фінального сезону "Гри в кальмара"

Стримінговий сервіс Netflix назвав дату виходу третього, фінального сезону одного зі своїх найпопулярніших шоу "Гра в кальмара" й опублікував перші кадри майбутнього фіналу.

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Дату прем'єри Netflix оголосив на своїй сторінці в X.

"Ніщо не може підготувати вас до останнього сезону "Гри в кальмара", — йдеться в повідомленні.

Далі повідомляється, що виходу третього сезону варто чекати 27 червня 2025 року.

Nothing can prepare you for the final season. Squid Game Season 3 premieres June 27. #NextOnNetflix pic.twitter.com/qoPAqWTRHD — Squid Game (@squidgame) January 30, 2025

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Також стримінг опублікував перші кадри з майбутнього фіналу "Гри в кальмара":

Netflix

Netflix

Netflix

Раніше Netflix опублікував перший тизер третього сезону "Гри в кальмара" – та випадково заспойлерив дату прем'єри продовження шоу. Тоді також називали дату 27 червня, але помітивши небажаний спойлер, сервіс видалив ролик.

У тизері показали нового "персонажа" фінального сезону – велетенську ляльку Чул-су. Як і лялька з попередніх сезонів "Гри в кальмара" Янг Хі, – це герої корейських навчальних текстів, що символізують вигаданих дітей.

Про "Гру в кальмара"

Перший сезон південнокорейського серіалу в жанрі виживання "Гра в кальмара" режисера Хван Дон Хьока вийшов на Netflix 17 вересня 2021 року. Він містив дев'ять епізодів. Сюжет оповідав про групу з 456 людей, які з різних причин приймають дивне запрошення на участь у грі. Вона здається простою, а приз за перемогу – надзвичайно щедрий. Згодом виявляється, що всі, хто програють, – гинуть.

Серіал про гру на виживання здобув надзвичайну популярність у цілому світі. Він став першим південнокорейським серіалом, що увійшов у топ 10 серіалів Netflix за переглядами. А також першим серіалом Netflix, який подивилися понад 100 млн людей за перші 28 днів після прем'єри.

У червні 2022 року Netflix анонсувала запуск телевізійного реаліті-шоу за мотивами "Гри в кальмара". Воно вийшло у листопаді 2023 року та мало "серіальні" умови – 456 учасників та 4,56 мільйона доларів призу. Переможницею першого сезону реаліті стала Май Вілан. Попри те, що кілька учасників подали до суду на шоу, вимагаючи компенсації за травми, його продовжили на другий сезон.

Наприкінці грудня 2024 року вийшов другий сезон популярного корейського серіалу "Гра в кальмара". Він майже одразу став найпопулярнішим серіалом на платформі у всіх 93 країнах, де доступний Netflix.