У США блогер відтворив “Гру в кальмара” з винагородою у $456 тисяч

YouTubе-блогер Джиммі Дональдсон (MrBeast), у якого 76,4 мільйони підписників, відтворив південнокорейський серіал "Гра в кальмара" в реальності.

У його реконструкції 456 гравців змагалися за винагороду у розмірі $456 тисяч.

Щоправда, ніхто з учасників не постраждав і не загинув, повідомляє The New York Post.

Безпечна реконструкція популярного серіалу від Netflix коштувала інфлюенсеру 3,5 мільйони доларів.

Фото: Netflix

Ютубер MrBeast заявив у Twitter, що витратив 2 мільйони на створення локацій і 1.5 мільйони на призи.

Зокрема, окрім величезної суми виграшу для переможця, Дональдсон виділив по 2 тисячі доларів кожному гравцю і 10 тисяч учаснику, який дійшов до фіналу і посів 2 місце.

У реальній грі були ті ж корейські дитячі ігри, які глядачі побачили у "Грі в кальмара", наприклад "Червоне світло – Зелене світло", перетягування каната, проходження по скляному мосту.

Учасники реконструкції також проходили випробування з цукерками далдони – вони, як і герої серіалу, мали голкою вирізати з льодяника ідеальну фігурку, не пошкодивши її.

Однак у реальності ніхто не загинув та не постраждав. "Ліквідовані" гравці просто вибували з гри.