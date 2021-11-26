У США блогер відтворив “Гру в кальмара” з винагородою у $456 тисяч

YouTubе-блогер Джиммі Дональдсон (MrBeast), у якого 76,4 мільйони підписників, відтворив південнокорейський серіал "Гра в кальмара" в реальності.
У його реконструкції 456 гравців змагалися за винагороду у розмірі $456 тисяч.
Щоправда, ніхто з учасників не постраждав і не загинув, повідомляє The New York Post.
Безпечна реконструкція популярного серіалу від Netflix коштувала інфлюенсеру 3,5 мільйони доларів.
|Фото: Netflix
Ютубер MrBeast заявив у Twitter, що витратив 2 мільйони на створення локацій і 1.5 мільйони на призи.
Зокрема, окрім величезної суми виграшу для переможця, Дональдсон виділив по 2 тисячі доларів кожному гравцю і 10 тисяч учаснику, який дійшов до фіналу і посів 2 місце.
У реальній грі були ті ж корейські дитячі ігри, які глядачі побачили у "Грі в кальмара", наприклад "Червоне світло – Зелене світло", перетягування каната, проходження по скляному мосту.
Учасники реконструкції також проходили випробування з цукерками далдони – вони, як і герої серіалу, мали голкою вирізати з льодяника ідеальну фігурку, не пошкодивши її.
Однак у реальності ніхто не загинув та не постраждав. "Ліквідовані" гравці просто вибували з гри.
Також на учасниках була "бездротова вибухівка", наповнена фальшивою кровʼю, яка "вибухала", коли учасник програвав.
У перетягуванні каната та на скляному мості люди падали в яму з піною, а не розбивалися насмерть, як у серіалі.
Проте не всім сподобалась така ініціатива від MrBeast. Блогера почали звинувачувати в тому, що він відтворює гру, яка пропагує експлуатацію бідних людей багатими.
Інші ж навпаки зазначали, що блогер просто іронізує над такими змаганнями.
Загалом це типовий контент для Дональдсона: він відомий тим, що пропонує призи підписникам, які готові брати участь в абсурдних змаганнях, пишуть NY Post.
Нагадаємо, Україна запропонувала Росії зіграти у "Гру в кальмара".
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