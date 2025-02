Греммі 2025: у Лос-Анджелесі оголосили переможців музичної премії

У ніч на 3 лютого в Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення премії Національної академії мистецтва та науки звукозапису – Греммі.

Читайте УП.Культура в Telegram i WhatsApp !

Ведучим церемонії був комік Тревор Ноа. Він зізнався, що через масштабні лісові пожежі біля Лос-Анджелеса "ще кілька тижнів тому ми не були впевнені, що це шоу взагалі відбудеться".

Руйнівні пожежі стали головною темою церемонії. На неї були запрошені команди пожежників, які пройшли червоною доріжкою. Також цього вечора зібрали понад 7 мільйонів доларів для постраждалих.

Пожежники на сцені Греммі 2025 @RecordingAcad / Twitter

Шоу відкрив виступ місцевого гурту Dawes, будинки учасників якого були зруйновані пожежами. Він виконав пісню Ренді Ньюмена I Love LA.

РЕКЛАМА:

На 67-й премії Греммі, як і минулоріч, відзнаки вручали в 94 номінаціях.

Цього вечора свою першу нагороду за Альбом року отримала Бейонсе. Її платівка Cowboy Carter зробила виконавицю першою темношкірою жінкою, яка перемогла в цій номінації з 1999 року. Тоді нагороду здобув альбом Лорін Гілл The Miseducation of Lauryn Hill.

Бейонсе з донькою отримує нагороду Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy

Крім того, новий альбом Бейонсе приніс їй нагороду в категорії "Найкращий кантрі-альбом". Тут вона стала першою темношкірою жінкою в історії, що здобула цю відзнаку.

Нагороду в категорії "Пісня року" здобув Кендрік Ламар із піснею Not Like Us. Ця композиція також стала "Записом року". Загалом Кендрік Ламар цього вечора отримав п'ять статуеток – в усіх номінаціях, куди був відібраний.

Найкращим новим виконавцем на Греммі 2025 оголосили Чаппелл Роан.

Чаппелл Роан @RecordingAcad / Twitter

Свою нагороду в номінації "Найкраще рок-виконання" через 55 років після розпаду здобув гурт Beatles. Їх відзначили за пісню Now And Then, створену на основі демо-запису покійного Джона Леннона.

Переможці премії Греммі 2025:

Запис року

Not Like Us – Кендрік Ламар

Кендрік Ламар Francis Specker/CBS via Getty Images

Альбом року

Cowboy Carter – Бейонсе

Пісня року

Not Like Us – Кендрік Ламар

Найкращий новий виконавець

Чаппелл Роан

Чаппелл Роан @RecordingAcad / Twitter

Найкращий вокальний поп-альбом

Short nʼ Sweet – Сабріна Карпентер

Найкраще сольне поп-виконання

Espresso – Сабріна Карпентер

Сабріна Карпентер Monica Schipper/Getty Images for The Recording Academy

Найкраща R&B пісня

Saturn – Роб Бісел, Сіан Дюкро, Картер Ленг, Солана Рове, Джаред Соломон і Скотт Чжан

Найкращий R&B-альбом

11:11 (Deluxe) – Кріс Браун

Найкраща рок-пісня

Broken Man – Енні Кларк

Енні Кларк, відома як St. Vincent Rich Polk/Billboard via Getty Images

Найкращий рок-альбом

Hackney Diamonds – The Rolling Stones

Найкраща реп-пісня

Not Like Us – Кендрік Ламар

Найкращий реп-альбом

Alligator Bites Never Heal — Doechii

Doechii @RecordingAcad / Twitter

Найкраща музика, написана для кіно/телебачення

Ганс Циммер ("Дюна: Частина друга")

Переможців в усіх номінаціях шукайте на сайті Греммі.

Про премію Греммі

Греммі — музична нагорода американської Академії звукозапису, одна з найпрестижніших музичних відзнак у світі. Її вручають з 1958 року. Переможців визначають голосуванням уповноважених членів Академії звукозапису.