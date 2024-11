Бейонсе – в 11 номінаціях: хто претендує на премію "Ґреммі-2025"

Академія звукозапису США оголосила імена номінантів на щорічну музичну премію "Ґреммі". Оголошення переможців однієї з найпрестижніших світових відзнак у музичній сфері відбудеться 2 лютого 2025 року.

На найбільшу кількість нагород претендує Бейонсе – у неї цьогоріч 11 номінацій. Зокрема, співачка побореться за нагороди в категоріях "Найкращий альбом року", "Найкращий альбом у стилі кантрі", а її хіт Texas Hold' Em претендує на звання "Пісня року".

Бейонсе вже встановила кілька рекордів Академії звукозапису: вона мала загалом 99 номінацій у своїй кар’єрі, 32 рази вигравала нагороду як сольний виконавець і ще тричі – у складі гурту Destiny's Child.

Серед лідерів за кількістю номінацій цього року також Біллі Айліш, Post Malone, Кендрік Ламар та Charli XCX – їх висунули на премію у 7 категорій. Тейлор Свіфт, яка минулоріч взяла найбільше нагород, цьогоріч має 6 номінацій.

У списку номінантів – і гурт Beatles із синглом Now And Then. Цей незакінчений трек Джона Леннона колектив зміг доопрацювати за допомогою штучного інтелекту.

Повний список номінантів на "Ґреммі 2025"

Цьогоріч за звання "Альбом року" позмагаються:

André 3000, New Blue Sun;

Бейонсе, Cowboy Carter;

Біллі Айліш, Hit Me Hard and Soft;

Чаппелл Роан, The Rise and Fall of a Midwest Princess;

Charli XCX, Brat;

Джейкоб Кольєр, Djesse Vol. 4;

Сабріна Карпентер, Short n’ Sweet;

Тейлор Свіфт, The Tortured Poets Department.

На премію "Запис року" претендують:

The Beatles, Now and Then;

Бейонсе, Texas Hold ’Em;

Біллі Айліш, Birds of a Feather;

Чаппелл Роан, Good Luck, Babe!;

Charli XCX, 360;

Кендрік Ламар, Not Like Us;

Сабріна Карпентер, Espresso;

Тейлор Свіфт та Post Malone, Fortnight.

У категорії "Пісня року" номіновані:

Shaboozey, A Bar Song (Tipsy);

Біллі Айліш, Birds of a Feather;

Леді Гага та Бруно Марс, Die With a Smile;

Тейлор Свіфт, Fortnight [ft. Post Malone];

Чаппелл Роан, Good Luck, Babe!;

Кендрік Ламар, Not Like Us;

Сабріна Карпентер, Please Please Please;

Бейонсе, Texas Hold ‘Em

У переліку претендентів на звання "Найкращий новий артист/артистка" є:

Бенсон Бун;

Сабріна Карпентер;

Doechii;

Khruangbin;

RAYE;

Чаппелл Роан;

Shaboozey;

Тедді Свімз.

Нагороду за "Найкраще музичне відео" виборюватимуть:

A$AP Rocky, Tailor Swifʼ;

Charli XCX, 360;

Емінем, Houdini;

Кендрік Ламар, Not Like Us;

Тейлор Свіфт та Post Malone, Fortnight.

Номінантами категорії "Найкращий вокальний поп-альбом" стали:

Аріана Ґранде, Eternal Sunshine;

Біллі Айліш, Hit Me Hard and Soft;

Чаппел Роан, The Rise and Fall of a Midwest Princess;

Сабріна Карапентер, Short n’ Sweet;

Тейлор Свіфт, The Tortured Poets Department.

На нагороду за "Найкращий запис танцювальної поп музики" претендують:

Аріана Ґранде, Yes, And?

Біллі Айліш, L’Amour de Ma Vie [Over Now Extended Edit];

Charli XCX, Von Dutch;

Медісон Бір, Make You Mine;

Трой Сіван, Got Me Started.

Статуетку за "Найкращий сольний поп-перформанс" можуть отримати:

Бейонсе, Bodyguard;

Сабріна Карпентер, Espresso;

Charli XCX, Apple;

Біллі Айліш, Birds of a Feather;

Чаппелл Роан, Good Luck, Babe!

У категорії "Найкращий поп-виступ гурту або дуету" замагаються:

Ґрейсі Абрамс і Taylor, Us;

Бейонсе та Post Malone, Levii’s Jeans;

Charli XCX та Біллі Айліш, Guess;

Аріана Ґранде, Brandy & Monica, The Boy Is Mine;

Леді Гага та Бруно Марс, Die With a Smile.

Претендентами на нагороду за "Найкращий танцювальний/електронний альбом" є:

Charli XCX, Brat;

Four Tet, Threeʼ;

Justice, Hyperdrama;

Kaytranada, Timeless;

Zedd, Telos.

На звання "Найкращий кантрі альбом" претендують:

Бейонсе, Cowboy Carter;

Post Malone, F-1 Trillion;

Кейсі Масґрейвс, Deeper Well;

Кріс Степлтон, Higher;

Лейні Вілсон, Whirlwind.

За "Найкращий рок-альбом" цьогоріч відзначать когось із цих виконавців:

The Black Crowes, Happiness Bastards;

Fontaines D.C., Romance;

Green Day, Saviors;

Idles, TANGK;

Pearl Jam, Dark Matter;

The Rolling Stones, Hackney Diamonds;

Джек Вайт, No Name.

Премію за "Найкращий реп-альбом" можуть отримати:

Common & Pete Rock, The Auditorium Vol. 1;

Doechii, Alligator Bites Never Heal;

Емінем, The Death of Slim Shady (Coup de Grâce);

Future & Metro Boomin, We Don’t Trust You;

J. Cole, Might Delete Later.

Номінантами, які борються за "Найкращий R&B альбом" цьогоріч стали:

Кріс Браун, 11:11 (Deluxe);

Лала Гетевей, Vantablack;

Муні Лонг, Revenge;

Lucky Daye, Algorithm;

Usher, Coming Home.

Авторами "Найкращого музичного саундтрека до візуальних медіа" можуть стати:

Кріс Баверс, "Барва пурпурова";

Ганс Циммер, "Дюна. Частина 2";

Лаура Карпман, "Американська фантастика";

Нік Чуба, Аттікус Росс та Леопольд Росс, "Сьоґун";

Трент Резнор та Аттікус Росс, "Суперники".