ГУР викрило окупантів, які вивезли майже 360 тисяч архівних документів з Херсона

Після звільнення Херсона з-під російської окупації спецслужби встановили, що росіяни незаконно вивезли майже 360 тисяч одиниць документів Національного архівного фонду.

Про це повідомило Головне управління розвідки.

"Ці дії є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права, зокрема Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту від 14 травня 1954 року", - наголосили в управлінні.

Працівники ГУР МО України та Державна архівна служба України в розділі "Викрадена спадщина" порталу War&Sanctions додали до офіційного реєстру імена осіб та назви організацій, "причетних до незаконного вивезення українських архівних матеріалів з тимчасово окупованих територій та їх подальшої інтеграції до російської архівної інфраструктури".

Зокрема, серед них:

РЕКЛАМА:

Керівник російського держархіву Андрєй Артізов ;

; Голова так званої "державної архівної служби Республіки Крим" Олег Лобов ;

; Директорка так званого "архіву міста Севастополь" Іріна Краснонос;

Засновник і керівник громадської організації "Архівний дозор" Віталій Сємьонов;

також співробітники так званого "державного архіву Республіки Крим", які у 2022 році безпосередньо брали участь у незаконному вивезенні державних архівних фондів Херсонської області.

Переглянути повний перелік росіян-викрадачів можна на сайті WAR&SANCTIONS.

Як повідомляє ГУР, з 2014 року під російською окупацією опинилося понад 5 мільйонів документів Національного архівного фонду України (НАФ), які становлять невід’ємну частину національної та світової культурної спадщини. Значна частина цих архівів була незаконно вивезена з тимчасово окупованих територій України — зокрема Криму, частин Донецької та Луганської областей, а також Херсонщини.

Проблеми збереження українських фондів та музеїв

Евакуювати об'єкти культурної спадщини, що належать до Державного музейного фонду, немає куди. Про це 11 квітня на брифінгу у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій розповіла заступниця міністра Галина Григоренко.

для переміщених культурних цінностей потрібні великі площі для зберігання – 19 тисяч кубічних метрів. У розпорядженні міністерства є лише приміщення площею 500 кубічних метрів.

Григоренко також зазначила, що всього на прифронтових територіях нараховують 6 мільйонів об'єктів рухомої культурної спадщини.

Міністерство проводить перемовини з Фондом держмайна для надання потрібних приміщень. А також домовляється з обладміністраціями для виділення заробітніх плат людям, що обслуговуватимуть їх.

В МКСК переконані, що музейники та держкерівники побоюються проводити евакуацію, щоб не "посіяти паніку" серед населення.

Міністерство культури та стратегічних комунікацій організувало цей брифінг невдовзі після публікації колонки голови Коаліції дієвців культури Ольги Сагайдак на Українській правді. Активістка повідомила, що міністерство культури та стратегічних комунікацій вважає, що не є відповідальними за евакуацію музейних цінностей із загрожених територій. Таку відповідь відомство надало у відповідь на запит Коаліції дієвців культури.

"Відповідальні за збереження та евакуацію культурних цінностей – обласні та Київська міська військові адміністрації, органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій. Евакуація здійснюється в координації з МКСК", – написано у листі за підписом заступника Міністра Сергія Бєляєва. Цей лист є у розпорядженні УП.Культура.

Також, у цьому листі Міністерство повідомило, що не складає списки предметів для евакуації. Цим, на думку урядовців, мають опікуватися музеї, які зберігають колекції.

Читайте УП.Культура в Telegram i WhatsApp!