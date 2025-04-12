Мінкульт не має потужностей для евакуації музейних цінностей із загрожених територій

Евакуювати об'єкти культурної спадщини, що належать до Державного музейного фонду, немає куди. Про це у п'ятницю, 11 квітня на брифінгу у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій розповіла заступниця міністра Галина Григоренко.

Як повідомляє журналістка УП.Культура Анастасія Большакова, чиновниця каже, що для переміщених культурних цінностей потрібні великі площі для зберігання – 19 тисяч кубічних метрів. У розпорядженні міністерства є лише приміщення площею 500 кубічних метрів.

Григоренко також зазначила, що всього на прифронтових територіях нараховують 6 мільйонів об'єктів рухомої культурної спадщини.

Міністерство проводить перемовини з Фондом держмайна для надання потрібних приміщень. А також домовляється з обладміністраціями для виділення заробітніх плат людям, що обслуговуватимуть їх.

В МКСК переконані, що музейники та держкерівники побоюються проводити евакуацію, щоб не "посіяти паніку" серед населення.

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"Області часто нам говорять: "у нас же більш-менш спокійно. Давайте не турбувати людей, давайте не створювати додаткові витрати. Тому що після перемоги все одно будуть питання: хто витрачав гроші на переміщення, а чи це було виправдано".

Тому всі посадові особи беруть на себе частину відповідальності, там де є певне невизначеності в законодавстві. Тому ми тут тісно працюємо з областями і намагаємося пояснити, що той "час X" вже настав", – розповіла Григоренко.

Заступниця міністра культури поділилася актуальною інформацією про евакуацію музейних колекцій, що відбудуться у квітні:

три музеї Сумської області буде переміщено

третя черга експонатів з 7 музеїв Миколаївщини буде переміщена (близько 4 тисяч об'єктів)

об'єкти Чернігівської області

переміщення експонатів з 12 музеїв Харківщини (приблизно 42 тисячі об'єктів)

понад 3 тисячі об'єктів перемістять із Запорізької області

четверта хвиля переміщення з Одеси та області (близько 3600 об'єктів)

Заступник міністра Сергій Бєляєв, який також був присутній на брифінгу, пояснив, що з евакуацією не поспішають і через недостатню кількість реставраторів: "В країні дійсно бракує реставраторів і порядка 27% фахівців з музейної справи або виїхали, або покинули цю сферу під час повномасштабного вторгнення, тобто не вистачає і фахівців теж для цього. Тому тут пришвидшувати цей процес – означає нашкодити Державному музейному фонду і самим предметам, які ми хочемо зберегти".

Детальнішої інформації щодо евакуації цінностей із загрожених музеїв в міністерстві не надають, посилаючись на те, що дана інформація засекречена грифом "Для службового користування".

Міністерство культури та стратегічних комунікацій організувало цей брифінг невдовзі після публікації колонки голови Коаліції дієвців культури Ольги Сагайдак на Українській правді. Активістка повідомила, що міністерство культури та стратегічних комунікацій вважає, що не є відповідальними за евакуацію музейних цінностей із загрожених територій. Таку відповідь відомство надало у відповідь на запит Коаліції дієвців культури.

"Відповідальні за збереження та евакуацію культурних цінностей – обласні та Київська міська військові адміністрації, органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій. Евакуація здійснюється в координації з МКСК", – написано у листі за підписом заступника Міністра Сергія Бєляєва. Цей лист є у розпорядженні УП.Культура.

Також, у цьому листі Міністерство повідомило, що не складає списки предметів для евакуації. Цим, на думку урядовців, мають опікуватися музеї, які зберігають колекції.

Сагайдак розповіла, що Міністерство культури перекладає відповідальність на обласні військові адміністрації та директорів музеїв, попри те, що законодавство передбачає інший механізм евакуації цінних колекцій, де першим відповідальним за евакуацію органом зазначено саме Міністерство культури.

Наприкінці лютого Коаліція дієвців культури звернулась з відкритим листом до Президента України, Уряду і Верховної ради з вимогою розпочати негайний процес евакуації музейних цінностей із Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської, Миколаївської та Одеської областей. Також чиновників закликати скликати РНБОУ, щоб негайно ухвалити необхідні для цього дії, що виходять за межі компетенції міністерства культури.

"У відповідь на цей відкритий лист Коаліції, Міністерство на своєму сайті виклало коротке повідомлення про те, що 540 942 тис. одиниць збереження були евакуйовані з 59 закладів від початку повномасштабного вторгнення. Проте, більшість із них були евакуйовані ще 2022 року, і левова частка – з Києва (наприклад, Національний музей історії України і Скарбниця Національного музею історії України вивезли 117 тисяч музейних предметів 1 категорії на початку березня 2022)", – наголосила Сагайдак у своїй колонці на УП.

28 березня 2025 року Кабінет міністрів прийняв "Стратегію розвитку культури 2025-2030". Одним з її пунктів є "захист, збереження, примноження й використання потенціалу культурної спадщини та культурних цінностей".

Як наголосила заступниця міністра культури Галина Григоренко в етері Радіо Культура, наразі відомство лише розробляє механізмами евакуації культурних цінностей з прифронтових територій й покращення існуючих планів евакуації. Втім коли очікувати оновленого й чіткого плану дій для територіальних громад та керівників музеїв наразі невідомо.

27 березня Президент України Володимир Зеленський у Парижі заявив: дані української розвідки свідчать, що Росія готується до нових наступів на Сумську, Харківську та Запорізьку області.

9 квітня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіяни фактично вже розпочали наступ на Сумську та Харківську області.

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