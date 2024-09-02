Із солд-аутами. У Харкові показали прем'єру вистави про Розстріляне відродження "ХАРТЕДЕ 20"
27, 28 та 29 серпня у Харкові відбулися прем'єрні покази вистави "ХАРТЕДЕ 20" незалежного театру "Нафта". Її присвячено літературній спільноті міста 20-го сторіччя, забороненим митцям та Розстріляному відродженню. Режисеркою є Ніна Хижна, вона ж грає на сцені разом з іншими акторами.
Стежте за найважливішими подіями української культури в Telegram i WhatsApp!
Попри те, що Росія останніми днями значно посилила обстріли Харкова, прем'єра зібрала повні зали глядачів. Серед тих, хто мав можливість першими побачити виставу – вуличний художник Гамлет, директорка ЛітМузею Тетяна Пилипчук та інші відомі харків'яни.
Автори вистави кажуть: те, що через солд-аути частина гостей була готова дивитися майже двогодинну виставу стоячи, свідчить про прагнення прифронтового міста жити активним культурним життям.
Назва вистави "ХАРТЕДЕ 20" розшифровується як Харківська театрально-дослідницька експедиція в 20-ті. "Ми шукали назву, що за формою відсилала б до періоду, який ми досліджуємо. Врешті, назву створила режисерка вистави Ніна Хижна, надихнувшись назвами літературних об'єднань 1920-тих років (як, наприклад, ВАПЛІТЕ)", – пояснила драматургиня Люба Ільницька.
Постановка об'єднує три пласти історій: розповіді про Леся Курбаса, Майка Йогансена, Миколу Хвильового, Михайля Семенка, сцени з їхніх творів ("Санаторійна Зона" Хвильового, "Подорож доктора Леонардо" Йогансена) та рефлексії акторів про сучасні події. Глядач бачить, як уявні світи з творів мистецтва перетворюються на реальне сьогодення.
Виставу показують під живий музичний супровід. Композитор Дмитро Малий створив партитуру в якій інструменти – віолончель, кларнет та фортепіано – перегукуються з голосом, який співає набір звуків, що нагадує футуристичні поезії.
Після харківських прем'єрних показів виставу планують привезти до Києва – її покажуть 19 вересня в просторі Сцени 6 (театральний майданчик Довженко-Центру).
Про незалежний театр "Нафта"
Театр "Нафта" з'явився у Харкові у 2018 році. Це незалежна платформа, яка не має фіксованої акторської трупи та жорстких правил.
Вистави цього театру часто ґрунтуються на класичних творах, проте в сучасних інтерпретаціях. До прикладу, "Сватання на Гончарівці" Григорія Квітки-Основ'яненка "нафтівці" перетворили на музичний перформанс "Страждання на Гончарівці", а "Гамлет" Шекспіра став квір-шоу з елементами стендапу.
Команда продовжує створювати нові вистави, такі як "Щур", "Храм" та "Веселка на Салтівці". За останню з них режисер та засновник незалежного театру “Нафта” Артем Вусик отримав театральну премію імені Леся Курбаса.