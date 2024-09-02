Із солд-аутами. У Харкові показали прем'єру вистави про Розстріляне відродження "ХАРТЕДЕ 20"

27, 28 та 29 серпня у Харкові відбулися прем'єрні покази вистави "ХАРТЕДЕ 20" незалежного театру "Нафта". Її присвячено літературній спільноті міста 20-го сторіччя, забороненим митцям та Розстріляному відродженню. Режисеркою є Ніна Хижна, вона ж грає на сцені разом з іншими акторами.

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Попри те, що Росія останніми днями значно посилила обстріли Харкова, прем'єра зібрала повні зали глядачів. Серед тих, хто мав можливість першими побачити виставу – вуличний художник Гамлет, директорка ЛітМузею Тетяна Пилипчук та інші відомі харків'яни.

Автори вистави кажуть: те, що через солд-аути частина гостей була готова дивитися майже двогодинну виставу стоячи, свідчить про прагнення прифронтового міста жити активним культурним життям.

Актори та перші глядачі вистави "ХАРТЕДЕ 20" Олександр Осіпов

Назва вистави "ХАРТЕДЕ 20" розшифровується як Харківська театрально-дослідницька експедиція в 20-ті. "Ми шукали назву, що за формою відсилала б до періоду, який ми досліджуємо. Врешті, назву створила режисерка вистави Ніна Хижна, надихнувшись назвами літературних об'єднань 1920-тих років (як, наприклад, ВАПЛІТЕ)", – пояснила драматургиня Люба Ільницька.

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Акторки Олена Баженова, Ліза Прасолова, Ніна Хижна Олександр Осіпов

Постановка об'єднує три пласти історій: розповіді про Леся Курбаса, Майка Йогансена, Миколу Хвильового, Михайля Семенка, сцени з їхніх творів ("Санаторійна Зона" Хвильового, "Подорож доктора Леонардо" Йогансена) та рефлексії акторів про сучасні події. Глядач бачить, як уявні світи з творів мистецтва перетворюються на реальне сьогодення.

Актори Олена Баженова, Ліза Прасолова, Ніна Хижна, Антон Репʼях, Артем Вусик Олександр Осіпов

Виставу показують під живий музичний супровід. Композитор Дмитро Малий створив партитуру в якій інструменти – віолончель, кларнет та фортепіано – перегукуються з голосом, який співає набір звуків, що нагадує футуристичні поезії.

Композитор вистави Дмитро Малий Олександр Осіпов

Після харківських прем'єрних показів виставу планують привезти до Києва – її покажуть 19 вересня в просторі Сцени 6 (театральний майданчик Довженко-Центру).

Про незалежний театр "Нафта"

Театр "Нафта" з'явився у Харкові у 2018 році. Це незалежна платформа, яка не має фіксованої акторської трупи та жорстких правил.

Вистави цього театру часто ґрунтуються на класичних творах, проте в сучасних інтерпретаціях. До прикладу, "Сватання на Гончарівці" Григорія Квітки-Основ'яненка "нафтівці" перетворили на музичний перформанс "Страждання на Гончарівці", а "Гамлет" Шекспіра став квір-шоу з елементами стендапу.

Команда продовжує створювати нові вистави, такі як "Щур", "Храм" та "Веселка на Салтівці". За останню з них режисер та засновник незалежного театру “Нафта” Артем Вусик отримав театральну премію імені Леся Курбаса.