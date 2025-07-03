На злеті інтернет-популярності хор "Гомін" вирушає у всеукраїнський тур

Львівський хор "Гомін" на чолі зі своїм зірковим диригентом і солістом Вадимом Яценко вирушають у тур Україною. Про це повідомляє Львівський органний зал, куди на концерт цього хору вже не купити квитків до кінця року.

Стартує тур "Гомону" зі столиці 10 серпня. В Києві дадуть аж 4 концерти у Національній філармонії. Далі поїдуть до Білої Церкви, Чернігова, Житомира, Ріного, Луцька, Тернополя, Вінниці, Трускавця, Ужгорода, Чернівців, Івано-Франківська, Дніпра, Полтави, Черкас, Кременчука, Кропивницького та Одеси.

В цих містах "Гомін" виконає свою зіркову програму "Цей хор, цей хор", до якої входять оригінальні обробки гітів українського радянського ретро минулого століття Назарія Яремчука, Володимира Івасюка та Анатолія Горчинського, виконавців ранніх років Незалежності, зокрема гіт Степана Гіги "Цей сон", а також пісні американської співачки українського походження Квітки Цісик.

Програма "Цей хор" була презентована "Гомоном" у 2024 році. 10 днів тому в TikTok відео з фрагментом акапельного виконання Вадимом Яценком пісні "Цей сон" на концерті хору стало вірусним.

Львівський муніципальний хор "Гомін" створили у 80-х роках, щоб популяризувати хоровий спів. Із 2023 року "Гомін" увійшов до складу Львівського органного залу, а з серпня 2023 року головним диригентом та художнім керівником хору став Вадим Яценко.

Вадим Яценко також є хормейстром Львівської національної опери. На цій посаді він здійснив постановки опери "Золотий обруч" Бориса Лятошинського, "Соляріс" Олександра Родіна та багатьох інших.