Усі розділи
Підтримати УП

Кінофестиваль "Молодість" оголосив переможців: хто отримав нагороди

Ірина Батюк — 3 листопада, 09:41
Кінофестиваль Молодість оголосив переможців: хто отримав нагороди
53-й Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість"
Фото: facebook.com/molodistkiff

Оновлено о 16:06

53-й Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість" оголосив переможців. Нагородження відбувалося 2 листопада.

Перелік переможців у різних номінаціях опублікували на Facebook-сторінці кінофестивалю.

Ґран-прі отримала стрічка "Медовий місяць" режисерки Жанни Озірної.

"Захоплюючі промені світла, що проникають до маленької квартирки. Надзвичайні актори, які розкривають глибинні людюські почуття, і разом з тим, звуки, що долинають з-за кадру. Пронизлива, чутлива історія кохання, що звучить на фоні моторошних вибухів", — розповів про фільм цьогорічний голова журі, режисер Мохаммад Расулоф.

РЕКЛАМА:

Стрічка отримала "Скіфського оленя" та грошову винагороду в розмірі 5 тисяч доларів.

Так, приз від Національної Спілки кінокритиків України здобула стрічка "Додаткові сцени" режисерів Романа Хімеї та Яреми Малащука.

"Мета-картина, яка розмиває кордони між документальним та ігровим кіно й розмірковує, де закінчується актор і з’являється герой. Актуальна форма та драматургія висвітлює зв’язок між війною і цивільним життям та тривожне існування на межі реальності", – коментують нагороду журі.

Вручили також спецвідзнаку від Нацспілки кінокритиків. Її отримав фільм "відеокамера sony dcr-trv265e digital8" режисера Геника Заяця.

"За експериментально-бунтівну форму, в основі якої лежать роздуми про сутність відео та камери і влучне культурологічне спостереження за еволюцією українського суспільства з початку 2000-х і до сьогодні", – зазначають організатори фестивалю.

Переможцем національного конкурсу короткого метру став фільм "Лелеки завжди повертаються додому" режисерки Ґали Козютинської.

"Ця прониклива стрічка про повернення, пам’ять і зв’язок із домом торкнулася сердець як глядачів, так і журі", – кажуть у "Молодості".

Спеціальні відзнаки отримали також короткометражки:

  • "Додаткові сцени" режисерів Романа Хімея та Яреми Малащука;
  • "Територія дитинства" режисерки Марини Шкрабалюк.

Головну нагороду програми Teen Screen здобув фільм "Переможці" режисерки Золеен Юсеф (Німеччина).

Спеціальні відзнаки цієї програми отримали стрічки:

  • "Маленька Джо і старий" режисера Патріса Сове (Канада);
  • "Джіна" режисерки Ульріке Кофлер (Австрія).

"Ці фільми відзначені за яскраві та чуттєві історії, що зачіпають найважливіші теми для сучасних підлітків", зазначають організатори "Молодості".

Переможцем документального конкурсу став фільм "Квіти України" режисерки Аделіни Борець (Польща, Україна).

У "Молодості" зазначають, що ця документальна стрічка – "проникливий погляд на боротьбу за збереження культурної спадщини та колективної пам’яті".

Також спеціальні відзнаки в цій номінації отримали стрічки:

  • "Проти вітру" режисерки Вані Тернер (Греція);
  • "Що тобі вчора снилось, Параджанов?" режисера Фараза Фешаракі (Німеччина).

Фільм "Мовчання устриць" режисера Маркоса Піментеля з Бразилії здобув Приз глядацьких симпатій. Команда "Молодості" вручила режисеру статуетку "Скіфський олень".

Головні нагороди студентського конкурсу кінофестивалю "Молодість" отримали:

  • "Як метелик" режисерки Іріс Ґершон Наґар (Ізраїль);
  • "Бася: три короткі історії" режисера Матеуша Пєтрака (Польщі).

Спеціальні відзнаки отримали:

  • "Антологія річкової риби" режисерки Вєєри Ламінпаа (Фінляндія);
  • "Хаос, який лишився позаду" режисера Нікоса Коліукоса (Греція).

Раніше "УП. Культура" побувала на офіційній церемонії відкриття 53-го фестивалю "Молодість" і розповідала, яким воно було.

Читайте також :
П'ять зіркових кінорежисерів, які починали свою кар'єру на українській "Молодості"
Реклама:

Головне сьогодні