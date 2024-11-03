Кінофестиваль "Молодість" оголосив переможців: хто отримав нагороди

Оновлено о 16:06

53-й Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість" оголосив переможців. Нагородження відбувалося 2 листопада.

Перелік переможців у різних номінаціях опублікували на Facebook-сторінці кінофестивалю.

Ґран-прі отримала стрічка "Медовий місяць" режисерки Жанни Озірної.

"Захоплюючі промені світла, що проникають до маленької квартирки. Надзвичайні актори, які розкривають глибинні людюські почуття, і разом з тим, звуки, що долинають з-за кадру. Пронизлива, чутлива історія кохання, що звучить на фоні моторошних вибухів", — розповів про фільм цьогорічний голова журі, режисер Мохаммад Расулоф.

РЕКЛАМА:

Стрічка отримала "Скіфського оленя" та грошову винагороду в розмірі 5 тисяч доларів.

Так, приз від Національної Спілки кінокритиків України здобула стрічка "Додаткові сцени" режисерів Романа Хімеї та Яреми Малащука.

"Мета-картина, яка розмиває кордони між документальним та ігровим кіно й розмірковує, де закінчується актор і з’являється герой. Актуальна форма та драматургія висвітлює зв’язок між війною і цивільним життям та тривожне існування на межі реальності", – коментують нагороду журі.

Вручили також спецвідзнаку від Нацспілки кінокритиків. Її отримав фільм "відеокамера sony dcr-trv265e digital8" режисера Геника Заяця.

"За експериментально-бунтівну форму, в основі якої лежать роздуми про сутність відео та камери і влучне культурологічне спостереження за еволюцією українського суспільства з початку 2000-х і до сьогодні", – зазначають організатори фестивалю.

Переможцем національного конкурсу короткого метру став фільм "Лелеки завжди повертаються додому" режисерки Ґали Козютинської.

"Ця прониклива стрічка про повернення, пам’ять і зв’язок із домом торкнулася сердець як глядачів, так і журі", – кажуть у "Молодості".

Спеціальні відзнаки отримали також короткометражки:

"Додаткові сцени" режисерів Романа Хімея та Яреми Малащука;

"Територія дитинства" режисерки Марини Шкрабалюк.

Головну нагороду програми Teen Screen здобув фільм "Переможці" режисерки Золеен Юсеф (Німеччина).

Спеціальні відзнаки цієї програми отримали стрічки:

"Маленька Джо і старий" режисера Патріса Сове (Канада);

"Джіна" режисерки Ульріке Кофлер (Австрія).

"Ці фільми відзначені за яскраві та чуттєві історії, що зачіпають найважливіші теми для сучасних підлітків", – зазначають організатори "Молодості".

Переможцем документального конкурсу став фільм "Квіти України" режисерки Аделіни Борець (Польща, Україна).

У "Молодості" зазначають, що ця документальна стрічка – "проникливий погляд на боротьбу за збереження культурної спадщини та колективної пам’яті".

Також спеціальні відзнаки в цій номінації отримали стрічки:

"Проти вітру" режисерки Вані Тернер (Греція);

"Що тобі вчора снилось, Параджанов?" режисера Фараза Фешаракі (Німеччина).

Фільм "Мовчання устриць" режисера Маркоса Піментеля з Бразилії здобув Приз глядацьких симпатій. Команда "Молодості" вручила режисеру статуетку "Скіфський олень".

Головні нагороди студентського конкурсу кінофестивалю "Молодість" отримали:

"Як метелик" режисерки Іріс Ґершон Наґар (Ізраїль);

"Бася: три короткі історії" режисера Матеуша Пєтрака (Польщі).

Спеціальні відзнаки отримали:

"Антологія річкової риби" режисерки Вєєри Ламінпаа (Фінляндія);

"Хаос, який лишився позаду" режисера Нікоса Коліукоса (Греція).

Раніше "УП. Культура" побувала на офіційній церемонії відкриття 53-го фестивалю "Молодість" і розповідала, яким воно було.