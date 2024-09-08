Венеційський кінофестиваль оголосив переможців: головний приз отримав фільм про евтаназію

7 вересня відбулася церемонія нагородження лауреатів 81-го Венеційського міжнародного кінофестивалю. Головну нагороду здобув фільм про евтаназію іспанського режисера Педро Альмодовара "Кімната по сусідству".

Про рішення міжнародного журі, яке цьогоріч очолила французька акторка Ізабелль Гупперт, повідомили на сайті кінофестивалю.

Золотого лева – головну нагороду фестивалю – вручили 74-річному режисерові художньої стрічки "Кімната по сусідству", основними темами якої є кліматична криза та евтаназія – припинення життя у швидкий та безболісний спосіб. Головні ролі у фільмі виконали британська акторка Тільда Свінтон та американка Джуліанн Мур.

За сюжетом, героїня, роль якої виконала Свінтон, – військова кореспондентка, невиліковна хвора на рак. Жінка звертається до своєї старої подруги – персонажки Джуліанн Мур – із проханням бути поруч під час позбавлення себе життя.

Як повідомляє The Guardian, під час прем’єри стрічки у Венеції овації тривали 18 хвилин поспіль.

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За словами Педро Альмодовара, для якого "Кімната по сусідству" стала англомовним дебютом, фільм підкреслив цінність життя. Водночас картина наголосила на необхідності, аби кожна людина мала право обирати, коли піти з життя.

"Це питання не політичне, а людське", – сказав режисер удостоєного нагородою фільму, повідомляє BBC.

Також Педро відзначив внесок у перемогу Свінтон та Мур, яким він подякував за виконання головних ролей.

"Ця нагорода насправді належить їм, це фільм про двох жінок – Джуліанну та Тільду", – пояснив він.

На думку голови журі Ізабелль Юппер, у фільмі без мелодраматизму винесено на загал важливі питання.

Хто отримав інші нагороди кінофестивалю?

Ще одну відзнаку за найкращу жіночу роль здобула Ніколь Кідман, яка зіграла в еротичному фільмі "Дівчинка". Її героїня – впливова гендиректорка, що ризикує кар’єрою та родиною, аби почати роман із молодшим стажером.

Незадовго до церемонії нагородження Кідман отримала звістку про смерть матері, тому не з’явилася для особистого вручення відзнаки.

"Моє серце розбите, мені потрібно бути з моєю родиною. Ця нагорода її (йдеться про матір – ред.) – вона сформувала мене, скерувала і створила мене", – йдеться у листі, який на кінопремії зачитали від імені акторки.

Французький режисер Венсан Лендон отримав нагороду за найкращу чоловічу роль у фільмі "Тихий син". У центрі історії стрічки французькою – сім’я, яку роз’єднують ідеї крайнього правого радикалізму.

Також відзнакою за кращу режисуру відзначили американця Брейді Корбета за картину "Бруталіст", яка розповідає історію угорського архітектора у виконанні Едріена Броуді, який пережив голокост і прагне відновити своє життя в США.

Приз за кращий сценарій здобув Муріло Гаузер і Хейтор Лорега за стрічку "Я все ще тут" – про військову диктатуру в Бразилії. Спеціальний приз журі віддали драмі про аборти "Квітень" грузинської режисерки Деа Кулумбегашвілі.

Лауреати Венеційського міжнародного кінофестивалю 2024:

Золотий лев – "Кімната по сусідству", режисер Педро Альмодовара;

Срібний лев (Гран-Прі) – "Вермільйо", режисерка Маура Дельперо;

Срібний лев (Найкращий режисер) – Брейді Корбет за стрічку "Бруталіст";

Спеціальний приз журі – "Квітень" режисерки Деа Кулумбегашвілі;

Найкращий сценарій – Муріло Гаузер та Хейтор Лорега за фільм "Я все ще тут";

Найкраща актриса – Ніколь Кідман, за роль у картині "Дівчинка";

Найкращий актор – Венсан Лендон, за роль у стрічці "Тихий син" ;

; Найкращий молодий актор – Пол Кірхер у фільмі "Їхні діти".

Нагадаємо, 4 вересня на Венеційському міжнародному кінофестивалі відбулася світова прем’єра документального фільму "Пісні землі, що повільно горить" української режисерки Ольги Журби.

Перед показом українці звернули увагу на утримання Росією в полоні цивільних та військових. Команда з’явилася в одязі з вишивкою, що зображує відстань від острова Лідо до восьми різних місць позбавлень волі.

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Також на цьогорічному Венеційському фестивалі показали документальну стрічку російсько-канадської режисерки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні".

"Для мене найбільшим шоком було побачити, наскільки вони звичайні. Абсолютно звичайні хлопці з сім'ями, з почуттям гумору, з власним розумінням того, що відбувається на цій війні", – розповіла Трофімова після презентації стрічки.

Картина не показує руйнувань і жертв, що завдають росіяни українцям. Ба більше, один з солдатів у фільмі відкрито заперечує звинувачення в тому, що російські війська вчиняють воєнні злочини. Сама Трофімова стверджувала, що не бачила на власні очі жодного такого випадку.

Через це Україна в особі посла в Італії Ярослава Мельника засудила допущення російської пропаганди для показу на фестивалі. Він назвав стрічку "прикладом орвеллівського маніпулювання правдою".

Також обурення через презентацію картини висловив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.