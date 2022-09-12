Оголосили переможців Венеційського кінофестивалю-2022

журналістка УП. Життя

10 вересня оголосили переможців 79-го Венеційського міжнародного кінофестивалю.

Головну нагороду "Золотий лев" за найкращий фільм отримала документальна стрічка "Вся краса і кровопролиття" режисерки Лори Пойтрас.

Найкращим актором став ірландець Колін Фаррелл, який зіграв у фільмі "Банші Інішеріна".

Реклама:

Повний список переможців опублікували на сайті Венеційського кінофестивалю.

Фото: labiennale.org

Головні нагороди

"Золотий лев" за найкращий фільм – "Вся краса і кровопролиття", Лора Пойтрас;

Спеціальний приз журі Венеційського кінофестивалю "Срібний лев" – "Сент-Омер", Еліс Діоп;

"Срібний лев" за найкращу режисерську роботу – Лука Гуаданьїно, ("Банші Інішерина");

Реклама:

Кубок Вольпі за найкращу жіночу роль – Кейт Бланшетт ("Тар");

Кубок Вольпі за найкращу чоловічу роль – Колін Фаррелл ("Банші Інішерина");

Нагорода "Золота Озелла" за найкращий сценарій – Мартін Мак-Дона, ("Банші Інішерина");

Спеціальний приз журі – No Bears, Джафар Панагі;

Приз імені Марчелло Мастроянні найкращому молодому актору – Тейлор Рассел ("Цілком та повністю").

Нагорода "Золота Озелла" за найкращий сценарій – Мартін Мак-Дона, ("Банші Інішерина");

Спеціальний приз журі – No Bears, Джафар Панагі;

Приз імені Марчелло Мастроянні найкращому молодому актору – Тейлор Рассел ("Цілком та повністю").

Програма "Горизонти Екстра"

Приз глядацьких симпатій – Nezouh, Судад Каадан;

Премія "Лев майбутнього" імені Луїджі Де Лорентіса за дебютний фільм – "Сент-Омер", Еліс Діоп.

Програма "Горизонти"

Найкращий фільм – "Третя світова війна" Хуман Сеєді;

Найкращий режисер – Тіцца Кові, Райнер Фріммель ("Віра");

Найкраща жіноча роль – Віра Джемма ("Віра");

Найкращий актор – Мохсен Танабанде ("Третя світова війна");

Найкращий сценарій – "Бланкіта", Фернандо Гуццоні;

Найкращий короткометражний фільм – "Сніг у вересні", Лхагвадулам Пурев-Очир;

"Венеційська класика"

Найкращий відреставрований фільм – "Заклеймований для вбивства", Сейдзюн Судзукі;

Кращий документальний фільм – "Фрагменти раю", Девісон;

Venice Immersive

Найкращий досвід – Чан Сінг ("Чоловік, який не міг піти");

Гран-прі журі Венеційського кінофестивалю – "From the Main Square," Педро Гаррес;

Спеціальний приз журі – Eggscape, Герман Геллер.

Нагадаємо, Україну на 79-му Венеційському кінофестивалі представляв фільм "Люксембург, Люксембург" режисера Антоніо Лукіча.

Поза конкурсом також показували фільми Сергія Лозниці "Процес у Києві" та Євгена Афінеєвського "Свобода у вогні".