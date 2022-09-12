Оголосили переможців Венеційського кінофестивалю-2022

10 вересня оголосили переможців 79-го Венеційського міжнародного кінофестивалю.
Головну нагороду "Золотий лев" за найкращий фільм отримала документальна стрічка "Вся краса і кровопролиття" режисерки Лори Пойтрас.
Найкращим актором став ірландець Колін Фаррелл, який зіграв у фільмі "Банші Інішеріна".
Повний список переможців опублікували на сайті Венеційського кінофестивалю.
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|Фото: labiennale.org
- Головні нагороди
"Золотий лев" за найкращий фільм – "Вся краса і кровопролиття", Лора Пойтрас;
Спеціальний приз журі Венеційського кінофестивалю "Срібний лев" – "Сент-Омер", Еліс Діоп;
"Срібний лев" за найкращу режисерську роботу – Лука Гуаданьїно, ("Банші Інішерина");
Кубок Вольпі за найкращу жіночу роль – Кейт Бланшетт ("Тар");
Кубок Вольпі за найкращу чоловічу роль – Колін Фаррелл ("Банші Інішерина");
Нагорода "Золота Озелла" за найкращий сценарій – Мартін Мак-Дона, ("Банші Інішерина");
Спеціальний приз журі – No Bears, Джафар Панагі;
Приз імені Марчелло Мастроянні найкращому молодому актору – Тейлор Рассел ("Цілком та повністю").
Нагорода "Золота Озелла" за найкращий сценарій – Мартін Мак-Дона, ("Банші Інішерина");
Спеціальний приз журі – No Bears, Джафар Панагі;
Приз імені Марчелло Мастроянні найкращому молодому актору – Тейлор Рассел ("Цілком та повністю").
- Програма "Горизонти Екстра"
Приз глядацьких симпатій – Nezouh, Судад Каадан;
Премія "Лев майбутнього" імені Луїджі Де Лорентіса за дебютний фільм – "Сент-Омер", Еліс Діоп.
- Програма "Горизонти"
Найкращий фільм – "Третя світова війна" Хуман Сеєді;
Найкращий режисер – Тіцца Кові, Райнер Фріммель ("Віра");
Найкраща жіноча роль – Віра Джемма ("Віра");
Найкращий актор – Мохсен Танабанде ("Третя світова війна");
Найкращий сценарій – "Бланкіта", Фернандо Гуццоні;
Найкращий короткометражний фільм – "Сніг у вересні", Лхагвадулам Пурев-Очир;
- "Венеційська класика"
Найкращий відреставрований фільм – "Заклеймований для вбивства", Сейдзюн Судзукі;
Кращий документальний фільм – "Фрагменти раю", Девісон;
- Venice Immersive
Найкращий досвід – Чан Сінг ("Чоловік, який не міг піти");
Гран-прі журі Венеційського кінофестивалю – "From the Main Square," Педро Гаррес;
Спеціальний приз журі – Eggscape, Герман Геллер.
Нагадаємо, Україну на 79-му Венеційському кінофестивалі представляв фільм "Люксембург, Люксембург" режисера Антоніо Лукіча.
Поза конкурсом також показували фільми Сергія Лозниці "Процес у Києві" та Євгена Афінеєвського "Свобода у вогні".
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