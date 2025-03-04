Державну театральну премію Курбаса присудили львівському режисеру

Державне агентство з питань мистецтв оголосило про присудження премії імені Леся Курбаса.

Цьогорічним лавреатом став Дмитро Захоженко – головний режисер Львівського академічного драматичного театру імені Лесі Українки. Він отримав премію Курбаса за виставу "Птахи".

Як повідомляє Держмистецтв, вона поставлена за мотивами комедії Арістофана: "Це своєрідне поєднання античного і пластичного театру, сучасної композиторської музики й української традиційної пісні, документальних інтерв’ю та стендапу. Прем’єра відбулась у квітні 2024 року на сцені Львівського театру Лесі Українки".

В самому Театрі Лесі Українки привітали з відзнакою свого режисера. Як написали на офіційній Facebook-сторінці: "Птахи" – одна з наймасштабніших вистав Дмитра. У ній він рефлексує про наслідки війни для екології України, про трагедію Каховської ГЕС та байдужість світових лідерів".

Сцена з вистави "Птахи" Львівський Театр Лесі Українки

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У виставі "Птахи" йдеться про пірнатих, що вирішили збудувати місто. Але не можуть домовитись, як у ньому жити.

"Якщо у нове місто принести з собою старі звички, упередження та переконання, то нічого не зміниться, окрім кількості викиду вуглекислого газу, яка – зросте... Так, птахи, як і ми, ведуть війну за виживання. На жаль чи на щастя, у нас, на відміну від птахів, нема іншого дому, або вирію, де можна перебути несприятливий час. Що нас чекає, якщо й далі на світових політичних форумах будуть обговорювати товщину пластикових стаканчиків, замість, наприклад, загрозливої окупації найбільшої АЕС в Європі?", – йдеться в описі виставі.

Наступний показ вистави "Птахи" можна подивитись в театрі 29 березня – квитки ще є у продажу. Також виставу можна переглянути онлайн на ресурсі DRAMOX.

Державна премія імені Леся Курбаса присуджується щорічно професійним театральним режисерам за вагомий внесок у розвиток сучасного театрального мистецтва України. Грошова винагорода становить 20 тис. гривень.

Минулого року Премію Курбаса вперше присудили театральному режисеру незалежного недержавного театру. Лавреатом 2024 року став Артем Вусик, керівник харківського театру "Нафта".