Роман між стриптизеркою і сином російського олігарха: переможці Каннського кінофестивалю

В ніч з 25 на 26 травня у Каннах завершився 77-й Каннський кінофестиваль. Золоту пальмову гілку цього року отримав фільм Шона Бейкера "Анора". Про це оголосили на сайті фестивалю.

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Романтична драма розповідає про молоду американську стриптизерку Анору, яка зустрічає сина російського олігарха. Історія нагадує сюжет про Попелюшку, але тут все відбувається в наш час. Тим паче у відносини між ними намагаються влізти батьки хлопця.

Двох головних чоловічих персонажів грають російські актори – Юрій Борисов та Марк Ейдельштейн. Також росіян можна побачити серед героїв другого плану. Головну героїню зіграла Майкі Медісон, яка раніше також відзначилась ролями у стрічці тарантіно "Одного разу в Голлівуді" та у франшизному фільмі "Крик - 5".

Шон Бейкер здобув пальмову гілку з другої спроби і назвав нагороду своїм найбільшим досягненням за життя. Anadolu \ Getty Images

Свою нагороду режисер присвятив "усім секс-працівницям і працівникам минулого, теперішнього і майбутнього". Для Шона Бейкера це була друга спроба здобути Золоту пальмову гілку, й вона виявилась успішною. Перший фільм під назвою "Червона ракета" змагався за нагороду фестивалю у 2021 році.

Почесною пальмовою гілкою на церемонії закриття фестивалю нагородили Джорджа Лукаса, режисера серії фільмів "Зоряні війни". Нагороду Лукасу вручав колега, легендарний режисер Френсіс Форд Кополла.

Режисер культової серії фільмів "Зоряні війни" Джордж Лукас отримав свою почесну Золоту пальмову гілку Stephane Cardinale - Corbis \ Getty Images

Крім того, вперше за останні 30 років до списків переможців потрапив індійський фільм. Сюжет про трьох мумбайських жінок режисера Паяла Кападії отримав Гран-прі Каннського кінофестивалю.

Список переможців 77-го Каннського кінофестивалю

Золота пальмова гілка: "Анора", Шон Бейкер

Гран-прі: "Все, що ми уявляємо, як світло", Паял Кападіа

Приз журі: "Емілія Перес", Жак Одіар

Найкращий режисер: "Велика подорож" Мігель Гомеш

Спеціальний приз: "Сім'я священного інжира" Мохаммад Расулоф

Найкращий актор: "Види доброти", Джессі Племонс

Найкраща актриса: акторки стрічки "Емілія Перес" – Адріана Пас, Зої Салдана, Карла Софія Гаскон , Селена Гомес

, Найкращий сценарій: "Речовина", Коралі Фаржеа

Золота камера: "Арманд", Хальвдан Ульман Тёндель

Спеціальна згадка: "Монгрель", Чіан Вей Лян

Пальмова гілка за короткометражний фільм: "Людина, яка не могла мовчати", Небойша Сліепчевіч

Спеціальна згадка: "Погано на мить", Деніел Соареш

Головою журі Каннського кінофестивалю стала режисерка Грета Гервіг. Разом із нею фільми з конкурсної програми оцінювали американська акторка, лауреатка "Золотого глобусу 2024" Лілі Гладстоун, французька акторка Єва Грін, ліванська режисерка і сценаристка, володарка Призу журі Канн у 2018-му Надін Лабакі, володар Золотої пальмової гілки Каннського кінофестивалю 2018 Хірокадзу Корееда, іспанський режисер і сценарист Хуан Антоніо Байона, італійський актор П'єрфранческо Фавіно, французький актор Омар Сі та турецька сценаристка і фотографка Ебру Джейлан.