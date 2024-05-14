Фільми титанів та беззуба політика. У Франції відкривається 77-й Каннський кінофестиваль

Сьогодні ввечері, 14 травня, у Франції відкривають 77-й Каннський кінофестиваль. Він триватиме на набережній Круазетт майже два тижні. У цьогорічній програмі є стрічка про повномасштабне вторгнення спільного виробництва Нідерландів, Франції та США режисера Сергія Лозниці, який у 2022-му був виключений зі складу Української кіноакадемії. Є тут і фільм "хорошого росіянина" Кіріла Сєрєбреннікова.

УП.Культура розповідає все, що варто знати про цьогорічний Каннський кінофестиваль.

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Хто в журі та що в програмі

Цього разу міжнародне журі очолила режисерка, якій вдалося стати справжньою сенсацією минулого року. Це Грета Гервіг. Почавши свою кар'єру як авторка артхаусного кіно, у 2023-му Гервіг випустила стрічку "Барбі", що стала касовим хітом, культурним феноменом та заробила їй титул першої режисерки, чий фільм зібрав понад 1 млрд доларів бокс-офісу. Оголошуючи про те, що Гервіг стане на чолі журі у Каннах, організатори назвали її "героїнею сучасності, яка розхитує статус-кво".

Разом із нею фільми з конкурсної програми оцінюватимуть американська акторка, лауреатка "Золотого глобусу 2024" Лілі Гладстоун, французька акторка Єва Грін, ліванська режисерка і сценаристка, володарка Призу журі Канн у 2018-му Надін Лабакі, володар Золотої пальмової гілки Каннського кінофестивалю 2018 Хірокадзу Корееда, іспанський режисер і сценарист Хуан Антоніо Байона, італійський актор П'єрфранческо Фавіно, французький актор Омар Сі та турецька сценаристка і фотографка Ебру Джейлан.

Міжнародне журі Каннського кінофестивалю 2024 Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images

Міжнародне журі на чолі з Гервіг обере переможця серед 22 стрічок офіційної програми. На церемонії закриття фестивалю у суботу, 25 травня, він отримає Золоту пальмову гілку. Також роздадуть інші традиційні відзнаки: Гран-прі, Приз журі, Золота камера, приз Особливий погляд, нагороди найкращому режисеру, сценаристу, актору та акторці.

Почесні нагороди Каннського кінофестивалю 2024 отримають американська акторка Меріл Стріп, американський режисер, творець "Зоряних воєн" та серії про Індіану Джонса, Джордж Лукас, а також японська анімаційна студія Хаяо Міядзакі Ghibli.

Меріл Стріп вже чекає на нагородження у Каннах Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images

На головну нагороду у Каннах претендуватимуть нові роботи таких відомих режисерів, як Френсіс Форд Коппола – "Мегалополіс" (Megalopolis), Йоргос Лантімос – "Види доброти" (Kinds Of Kindness), Девід Кроненберґ – "Саван" (The Shrouds), Паоло Соррентіно – "Парфенопи" (Parthenope), Жак Одіар – "Емілія Перес" (Emilia Perez) тощо.

Серед фільмів, що змагатимуться у конкурсі Канн, нова робота російського режисера Кіріла Сєрєбреннікова – вже друга з того моменту, яка його країна почала повномасштабне вторгнення в Україну. У 2022 році він привозив на фестиваль свій фільм "Дружина Чайковського" та розказував на пресконференції, що треба допомагати сім'ям російських військових, а також пом'якшити санкції проти російських олігархів.

Цього року Сєрєбренніков представить в основному конкурсі фільм "Лімонов, балада про Едічку" про російського політичного діяча та письменника, українофоба та шовініста Едуарда Лімонова.

Постер 77-го Каннського кінофестивалю

Росіяни вигадують участь, а поляки продають "Путіна"

Місяць тому з'явилися новини, що на Каннському кінофестивалі буде представлений ще один російський фільм – "Брат 3" (The Brattt) режисера Валерія Переверєва. Російські медіа радісно ширили повідомлення про те, що стрічку покажуть на кіноринку Marché du Film, посилаючись на продюсерку та дружину режисера Юлію Переверзєву.

Втім, вже наступного дня організатори фестивалю спростували заяву росіян та нагадали, що поки повномасштабне вторгнення Росії в Україну не припиниться, будь-яка участь представників, пов'язаних з владою РФ, не допускатиметься.

"Ми самі дуже здивовані, оскільки компанія, про яку йдеться, не є ані експонентом, ані акредитованою компанією Marché du Film", – зазначали тоді вони.

Художній керівник Каннського кінофестивалю Тьєррі Фремо Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images

У відповідь в соцмережах Переверзева та стрічки з'явився пост про те, що "у ЗМІ відносно фільму "Брат 3" безлад". Проте режисер не пояснив, у чому саме він полягає, лише поскаржився, що раніше "навіть президенти деяких країн не могли повпливати на рішення чи вибір Каннського кінофестивалю".

Зрештою на кіноринку не покажуть фільм із російським репером Птахою, який у 2014 році підтримував анексію Криму, у 2019 році закликав захопити усю Україну, а зараз підтримує повномасштабне вторгнення. Зате там можна буде придбати права на показ стрічки "Путін" польського режисера Патрика Вега, у якій штучний інтелект допоміг відтворити злочини російського диктатора на шляху його президентства, а також уявити завершення його життя в лікарні, у брудному памперсі.

Що транслюватиме Україна?

Хоча цього року українські фільми не відібрали до програми фестивалю, там працюватиме Український національний павільйон. В ньому заплановані кілька дискусій, під час яких представники кіносфери та дистриб'ютори розкажуть про можливості виробництва фільмів, стан копродукції та доступ до кіноосвіти під час війни.

Акторка Олена Лавренюк в Українському павільйоні в Каннах Держкіно України / Facebook

Міністерство культури та інформаційної політики теж готує захід у Каннах. Це другий благодійний вечір української культури, краси та моди Ukrainianfashion Film Festival. Тут покажуть колекції українських дизайнерів. Після нещодавнього виступу на Євробаченні на вечірці виступить Jerry Heil.

Загроза протестів у Каннах

77-му кінофестивалю у Каннах загрожує ціла низка акцій протесту. По-перше, рух #MeToo, який кілька років тому вирував у Голівуді, здається, докотився до французької кіноіндустрії. На початку цього року французька акторка Жюдіт Годреш звинуватила двох режисерів у зґвалтуванні та сексуальному насильстві, коли вона була підлітком. У середу, 15 травня, вона презентує в Каннах свій короткометражний фільм Moi Aussi ("Я теж"), присвячений сексуальному насильству.

"Донедавна спроби кинути виклик структурі французької індустрії розваг були дуже незначними", - пише в своєму матеріалі The Hollywood Reporter. І нагадує, що торік фестиваль попри критику відкрили фільмом "Мадам дю Баррі" із Джонні Деппом, якого звинувачували у домашньому насильстві.

"Ми маємо продовжувати грюкати дверима, доки весь цей світ, усі ті, кому було так комфортно знущатися над жінками та дітьми без жодних правил і наслідків, нарешті не впадуть", – цитує видання Годреш.

Вплинути на проведення фестивалю може і заклик Каннських фрилансерів до страйку. Близько тижня тому спілка під назвою Sous les écrans la dèche ("Бідність за ширмою"), до якої входять кіномеханіки, піарники, касири, водії, декоратори тощо заявила, що працівники незадоволені рівнем зарплатні та страхуванням.

"Ми розмовляємо з ними, працюємо з ними і сподіваємося, що переговори будуть успішними. Кожен хоче уникнути страйку", – прокоментував можливий страйк напередодні початку фестивалю художній керівник Канн Тьєррі Фремо.

Фрилансери, що працюють у Каннах, хочуть страйкувати Andreas Rentz/Getty Images

Так само Фремо сподівається уникнути і політичних страйків, зокрема, через питання Гази. Приміром, таких як минулого тижня у Швеції під час проведення пісенного конкурсу Євробачення, де протестувальники вимагали виключити представницю Ізраїлю.

"Ми намагаємося провести фестиваль без цієї полеміки. У Каннах політика має бути на екрані", – підкреслив керівник Каннського кіноогляду.

Більше, ніж політикою та проблемами людей, на цьогорічному фестивалі цікавляться песиками. Оглядач The Guardian зазначає, що собаки у Каннах усюди. Одна з найочікуваніших стрічок – дебютна робота акторки Летиції Дош Dog on Trial ("Суд над собакою") – розповідає про те, як пес постає перед правосуддям. Крім того, Канни вже в очікуванні нової зірки – бордер-коллі Мессі, який торік здобув нагороду Palm Dog за роль собаки-поводира Снупа у фільмі "Анатоміяпадіння" Жустін Тріє. Протягом фестивалю пес буде ведучим програм для телеканалів France 2 і France 3, де зустрічатиметься зі знаменитостями на червоній доріжці.