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"Розрив", "Юнацтво" та "Пінгвін". Оголосили номінантів "Еммі 2025"

Анастасія Большакова — 16 липня, 14:15
Розрив, Юнацтво та Пінгвін. Оголосили номінантів Еммі 2025
Кадр із серіалу "Розрив"

Національна академія телевізійних мистецтв і наук оголосила головних претендентів на 77-ту премію "Еммі".

Номінації в прямому етері оголосили актори Харві Гільєн і Бренда Сонг у театрі "Вольф" Телевізійної академії в Лос-Анджелесі.

Лідером за кількістю номінацій став серіал "Розрив" ("Severance"), відзначений у 27 категоріях. Він претендує на звання "Найкраща драма", "Найкращий актор драматичного серіалу" та "Найкраща акторка драматичного серіалу".

Наступним за номінаціями слідує серіал "Пінгвін" з кіновсесвіту Бетмена – 24 категорії. По 23 номінації розділили "Білий лотос" та "Студія".

Церемонія вручення премії відбудеться 14 вересня 2025 року. Переможців оголошуватиме комік Нейт Баргатце, а подивитися церемонію можна буде на каналі CBS і платформі Paramount+.

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Номінанти на премію "Еммі 2025":

Найкращий драматичний серіал

  • "Андор"
  • "Дипломатка"
  • "Останні з нас"
  • "Рай"
  • "Пітт"
  • "Розрив"
  • "Повільні коні"
  • "Білий лотос"

Найкращий комедійний серіал

  • "Початкова школа "Ебботт""
  • "Ведмідь"
  • "Ніхто цього не хоче"
  • "Вбивства в одній будівлі"
  • "Кіностудія"
  • "Що ми робимо у тінях"

Найкращий мінісеріал

  • "Юнацтво"
  • "Чорне дзеркало"
  • "Вмерти заради сексу"
  • "Чудовиська: історія Лайла та Еріка Менендесів"
  • "Пінгвін"
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Найкращий актор у драматичному серіалі

  • Стерлінг К. Браун ("Рай")
  • Гері Олдмен ("Повільні коні")
  • Педро Паскаль ("Останні з нас")
  • Адам Скотт ("Розрив")
  • Ноа Вайлі ("Пітт")

Найкраща акторка у драматичному серіалі

  • Кеті Бейтс ("Метлок")
  • Шерон Горган ("Погані сестри")
  • Брітт Лоуер ("Розрив")
  • Белла Ремзі ("Останні з нас")
  • Кері Рассел ("Дипломатка")

Найкращий актор у мінісеріалі або фільмі

  • Колін Фаррелл ("Пінгвін")
  • Стівен Грем ("Юнацтво")
  • Джейк Джилленгол ("Презумпція невинуватості")
  • Браян Тайрі Генрі ("Наркозлодії")
  • Купер Кох ("Чудовиська: історія Лайла та Еріка Менендесів")

Найкраща акторка у мінісеріалі або фільмі

  • Кейт Бланшетт ("Застереження")
  • Меган Фегі ("Сирени")
  • Рашіда Джонс ("Чорне дзеркало")
  • Крістін Міліоті ("Пінгвін")
  • Мішель Вільямс ("Вмерти заради сексу")

Про премію "Еммі"

"Еммі" – американська телевізійна премія, якою відзначають за вагомі досягнення в телеіндустрії. Її вручає Національна академія телевізійних мистецтв і наук (NATAS). Перше нагородження премією "Еммі" відбулося 25 січня 1949 року в Голлівуді. Зараз її вручають у 463 номінаціях.

Минулого року на 76-й премії "Еммі" найбільше нагород отримав серіал "Шьоґун", що розповідає про боротьбу за владу у феодальній Японії. Загалом він здобув 18 нагород.

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