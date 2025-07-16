"Розрив", "Юнацтво" та "Пінгвін". Оголосили номінантів "Еммі 2025"

Національна академія телевізійних мистецтв і наук оголосила головних претендентів на 77-ту премію "Еммі".

Номінації в прямому етері оголосили актори Харві Гільєн і Бренда Сонг у театрі "Вольф" Телевізійної академії в Лос-Анджелесі.

Лідером за кількістю номінацій став серіал "Розрив" ("Severance"), відзначений у 27 категоріях. Він претендує на звання "Найкраща драма", "Найкращий актор драматичного серіалу" та "Найкраща акторка драматичного серіалу".

Наступним за номінаціями слідує серіал "Пінгвін" з кіновсесвіту Бетмена – 24 категорії. По 23 номінації розділили "Білий лотос" та "Студія".

Церемонія вручення премії відбудеться 14 вересня 2025 року. Переможців оголошуватиме комік Нейт Баргатце, а подивитися церемонію можна буде на каналі CBS і платформі Paramount+.

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Номінанти на премію "Еммі 2025":

Найкращий драматичний серіал

"Андор"

"Дипломатка"

"Останні з нас"

"Рай"

"Пітт"

"Розрив"

"Повільні коні"

"Білий лотос"

Найкращий комедійний серіал

"Початкова школа "Ебботт""

"Ведмідь"

"Ніхто цього не хоче"

"Вбивства в одній будівлі"

"Кіностудія"

"Що ми робимо у тінях"

Найкращий мінісеріал

"Юнацтво"

"Чорне дзеркало"

"Вмерти заради сексу"

"Чудовиська: історія Лайла та Еріка Менендесів"

"Пінгвін"

Найкращий актор у драматичному серіалі

Стерлінг К. Браун ("Рай")

Гері Олдмен ("Повільні коні")

Педро Паскаль ("Останні з нас")

Адам Скотт ("Розрив")

Ноа Вайлі ("Пітт")

Найкраща акторка у драматичному серіалі

Кеті Бейтс ("Метлок")

Шерон Горган ("Погані сестри")

Брітт Лоуер ("Розрив")

Белла Ремзі ("Останні з нас")

Кері Рассел ("Дипломатка")

Найкращий актор у мінісеріалі або фільмі

Колін Фаррелл ("Пінгвін")

Стівен Грем ("Юнацтво")

Джейк Джилленгол ("Презумпція невинуватості")

Браян Тайрі Генрі ("Наркозлодії")

Купер Кох ("Чудовиська: історія Лайла та Еріка Менендесів")

Найкраща акторка у мінісеріалі або фільмі

Кейт Бланшетт ("Застереження")

Меган Фегі ("Сирени")

Рашіда Джонс ("Чорне дзеркало")

Крістін Міліоті ("Пінгвін")

Мішель Вільямс ("Вмерти заради сексу")

Про премію "Еммі"

"Еммі" – американська телевізійна премія, якою відзначають за вагомі досягнення в телеіндустрії. Її вручає Національна академія телевізійних мистецтв і наук (NATAS). Перше нагородження премією "Еммі" відбулося 25 січня 1949 року в Голлівуді. Зараз її вручають у 463 номінаціях.

Минулого року на 76-й премії "Еммі" найбільше нагород отримав серіал "Шьоґун", що розповідає про боротьбу за владу у феодальній Японії. Загалом він здобув 18 нагород.