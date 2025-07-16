"Розрив", "Юнацтво" та "Пінгвін". Оголосили номінантів "Еммі 2025"
Національна академія телевізійних мистецтв і наук оголосила головних претендентів на 77-ту премію "Еммі".
Номінації в прямому етері оголосили актори Харві Гільєн і Бренда Сонг у театрі "Вольф" Телевізійної академії в Лос-Анджелесі.
Лідером за кількістю номінацій став серіал "Розрив" ("Severance"), відзначений у 27 категоріях. Він претендує на звання "Найкраща драма", "Найкращий актор драматичного серіалу" та "Найкраща акторка драматичного серіалу".
Наступним за номінаціями слідує серіал "Пінгвін" з кіновсесвіту Бетмена – 24 категорії. По 23 номінації розділили "Білий лотос" та "Студія".
Церемонія вручення премії відбудеться 14 вересня 2025 року. Переможців оголошуватиме комік Нейт Баргатце, а подивитися церемонію можна буде на каналі CBS і платформі Paramount+.
Номінанти на премію "Еммі 2025":
Найкращий драматичний серіал
- "Андор"
- "Дипломатка"
- "Останні з нас"
- "Рай"
- "Пітт"
- "Розрив"
- "Повільні коні"
- "Білий лотос"
Найкращий комедійний серіал
- "Початкова школа "Ебботт""
- "Ведмідь"
- "Ніхто цього не хоче"
- "Вбивства в одній будівлі"
- "Кіностудія"
- "Що ми робимо у тінях"
Найкращий мінісеріал
- "Юнацтво"
- "Чорне дзеркало"
- "Вмерти заради сексу"
- "Чудовиська: історія Лайла та Еріка Менендесів"
- "Пінгвін"
Найкращий актор у драматичному серіалі
- Стерлінг К. Браун ("Рай")
- Гері Олдмен ("Повільні коні")
- Педро Паскаль ("Останні з нас")
- Адам Скотт ("Розрив")
- Ноа Вайлі ("Пітт")
Найкраща акторка у драматичному серіалі
- Кеті Бейтс ("Метлок")
- Шерон Горган ("Погані сестри")
- Брітт Лоуер ("Розрив")
- Белла Ремзі ("Останні з нас")
- Кері Рассел ("Дипломатка")
Найкращий актор у мінісеріалі або фільмі
- Колін Фаррелл ("Пінгвін")
- Стівен Грем ("Юнацтво")
- Джейк Джилленгол ("Презумпція невинуватості")
- Браян Тайрі Генрі ("Наркозлодії")
- Купер Кох ("Чудовиська: історія Лайла та Еріка Менендесів")
Найкраща акторка у мінісеріалі або фільмі
- Кейт Бланшетт ("Застереження")
- Меган Фегі ("Сирени")
- Рашіда Джонс ("Чорне дзеркало")
- Крістін Міліоті ("Пінгвін")
- Мішель Вільямс ("Вмерти заради сексу")
Про премію "Еммі"
"Еммі" – американська телевізійна премія, якою відзначають за вагомі досягнення в телеіндустрії. Її вручає Національна академія телевізійних мистецтв і наук (NATAS). Перше нагородження премією "Еммі" відбулося 25 січня 1949 року в Голлівуді. Зараз її вручають у 463 номінаціях.
Минулого року на 76-й премії "Еммі" найбільше нагород отримав серіал "Шьоґун", що розповідає про боротьбу за владу у феодальній Японії. Загалом він здобув 18 нагород.
Читайте УП.Культура в Telegram i WhatsApp!