Помер художник "Острову скарбів" й "Доктора Айболить" Радна Сахалтуєв

На 91 році життя помер художник,аніматор легендарних радянських та українских мультфільмів Радна Сахалтуєв. Серед робіт аніматора – "Пригоди капітана Врунгеля", "Лікар Айболить", "Острів скарбів".

Про це повідомив кінокритик і кінознавець Сергій Тримбач.

"Радна Сахалтуєв точно мав крила. З їхньою допомогою він підносився над світом буденщини і пісноти, ними винагороджував усіх нас яскравим даром бачити нас самих у сміховому позитиві.

Було не тільки кіно. У 1970-1980-ті роки працював для сатирико-гумористичного журналу "Перець". Брав участь в ілюструванні дитячого журналу "Пізнайко". А стільки книжок він оформив як художник, як веселий і фантазійний пізнавач світів ще незайманих і необроблених людською енергією", – згадує про митця Тримбач.

З колекції Кіноархіву "Довженко-Центру"/Суспільне Культура З колекції Кіноархіву "Довженко-Центру"/Суспільне Культура

Художник долучився до створення мультфільмів Київнаукфільму, таких як "Пригоди капітана Врунгеля" та "Острів скарбів" у команді з режисером та близьким другом митця Давидом Черкаським. Також працював над анімацією "Як козаки у хокей грали" Володимира Дахна та Тадеуша Павленка.

Радна Сахалтуєв Sergiy Trymbach

Радна Сахалтуєв народився в Улан-Уде (нинішня територія Бурятії в Росії) у 1935 році. 1955 року вступив до московського Всесоюзного державного інституту кінематографії на курс художника анімаційного кіно. По закінченню навчання у 1961 році переїхав до Києва й доєднався до Творчого об'єднання художньої мультиплікації "Київнаукфільму".

З колекції Кіноархіву "Довженко-Центру"/Суспільне Культура З колекції Кіноархіву "Довженко-Центру"/Суспільне Культура

"Зібрався гурт молодих, веселих, талановитих людей, які заходились формувати національну школу анімації, колись, ще у 1930-ті, просто відкинуту як непотріб який. У них вийшло! Роль Радни Сахалтуєва у тому процесі витворення української анімації годі переоцінити. Це була команда таких собі піратів, які творили своє життя і свої правила творення кіно", – розповідає Сергій Тримбач.

У 2008 році Радна Сахалтуєв отримав звання народного художника України. Починаючи з 00-х працював переважно з книжковою ілюстрацією.