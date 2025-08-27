У річницю дня народження Івана Франка помер його правнук Петро

Фото: Департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА

Петро Галущак був нащадком Івана Франка по прямій лінії

27 серпня у день народження українського письменника Івана Франка помер його правнук Петро Галущак, який займався збереженням пам’яті про свого видатного предка.

Петро Галущак помер після тривалої хвороби у 71 рік, повідомили працівники музею "Дім Франка" та директор історико-культурного заповідника "Нагуєвичі" Богдан Лазорак.

"Він був другом музею, брав участь у багатьох наших заходах, проводив особливу авторську екскурсію, сприяв поповненню фондів "Дому Франка". Сумуємо і щиро співчуваємо родині", – розповіли музейники.

У департаменті з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА зауважили, що впродовж життя Петро Галущак популяризував спадщину свого прадіда, а також "плекав пам’ять" про нього.

"Його діяльність була пронизана любов’ю до України, культури та пам’яті", – додали в ОДА.

Про час похорону Петра Галущака обіцяють повідомити згодом.

Петро Галущак був нащадком Івана Франка по прямій лінії – його мати Іванна (Ася) Франко була донькою сина письменника. Петро народився 12 вересня 1954 року у Львові, де і здобув вищу освіту за фахом інформаційно-вимірювальної техніки.

Згодом працював старшим інженером інституту геології та геохімії горючих копалин Академії наук УРСР та на підприємствах.

Петро Галущак був одруженим і мав шестеро синів. Правнук Франка брав участь у громадських організаціях, зокрема був співзасновником спілки багатодітних сімей Львівщини "Щаслива родина".

