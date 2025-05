Несподівано померла кураторка Венеційської бієнале сучасного мистецтва 2026

На 58-му році життя померла арт-кураторка Койо Куох, яка мала очолити Бієнале сучасного мистецтва у 2026 році.

Про це повідомили на сайті Венеційської бієнале.

"Призначена у грудні 2024 року Радою директорів Бієнале, Койо Куо працювала над концепцією та розвитком Бієнале-2026 з пристрастю, інтелектуальною строгістю та візією. Презентація назви та теми виставки мала відбутися у Венеції 20 травня", - наголосила команда Бієнале.

Кураторка зосереджувалася у власній роботі на популяризації африканського мистецтва, тож в мистецькій спільноті вважають що тема Бієнале могла бути суміжною до тем спадщини та пам'яті.

Поки невідомо, як відбуватиметься робота Бієнале у 2026 році та хто стане новим куратором або кураторкою проєкту. Не розголошують й причини смерті Куох.

Хто така Койо Куох

Койо Кух народилася в Дуалі, Камерун, у 1967 році. Втім має швейцарське громадянство, адже переїхала до Цюриха, коли їй було 13 років. Вона провела більше десяти років у Швейцарії, вивчаючи там банківську справу та бізнес-адміністрування

Завжди надихалася власною родиною та предками, в різних інтерв'ю вона розповідала про жінок у своїй родині: про бабусю, швачку, чия робота дала їй "доступ до мистецтва"; про прабабусю, яка була змушена вступити в полігамний шлюб, коли вона була ще підліткою.

У 90-х роках почала більше зосереджуватись на літературному редагуванні, а згодом і на мистецьких практиках.

З 2019 року вона була виконавчою директоркою та головною кураторкою Музею сучасного африканського мистецтва Зейтца (Zeitz MOCAA) у Кейптауні, Південна Африка - інституції, яку вона допомогла перетворити на критичну платформу для митців з усього континенту та його діаспори.

Установа отримала широке визнання після виставки під орудою Куох "When We See Us: A Century of Black Figuration in Painting" ("Коли ми бачимо нас: Століття чорних фігур у живописі").

Куох також прагнула розвивати мистецькі сцени в Африці, особливо в Сенегалі. У 2008 році вона заснувала RAW Material Company в Дакарі, незалежний мистецький центр, який зараз вважається одним із найкращих мистецьких просторів у Західній Африці.

Куох також була частиною кураторських команд двох виставок Documenta (2007 та 2012), а також організувала одну з виставок на EVA International в Ірландії та виставку Carnegie International 2018.