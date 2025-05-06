Помер письменник-шістдесятник Валерій Шевчук

На 86-му році життя помер письменник-шістдесятник, лавреат Шевченківської премії, майстер психологічної та готичної прози Валерій Шевчук.

Про це повідомила його донька Юліанна Шевчук.

"Батько помер в реанімації лікарні "Феофанія". Останні дні перебував у дуже тяжкому стані", - повідомила Юліанна.

Валерій Шевчук також став творцем низки літературознавчих та публіцистичних праць, був інтерпретатор українського літературного бароко. Більш того, займався архівною справою та досліджував історію.

Юліанна Шевчук

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"Хочеться сподіватись, що там йому буде добре і він зустрінеться з багатьма своїми друзями. Адже він був одним із останніх свого покоління - шістдесятників...", - розповіла друга донька письменника Мирослава Андрущенко.

Про дату і час похорону повідомлять згодом.

Валерій Шевчук навчався на історико-філософському факультеті Київського університету (нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Невдовзі, у 1960-х, почав писати власні твори - поезію та прозу. Письменник вважається одним з фундаторів Житомирської прозової школи.

Після закінчення навчання був призваний до армії, повернувся додому у 1965 році, саме в той час, коли почалися масові політичні арешти серед української інтелігенції. Був у кінотеатрі "Україна", протестуючи проти масових репресій.

Валерій Шевчук і Тетяна Терен. Олександр Хоменко

"Пішов від нас великий письменник, складна й непроста людина- але великі нескладними не бувають…

"Три листки за вікном", пригадую, був романом, за яким ми, студенти, тоді, в радянські часи, Ганялися "дістати" - химерна проза, писана 15 років, загадкова й тим була особливо приваблива в ті "спрощені" часи… Нещодавно знову перевидана ця трилогія в "Абабагаламага" - і автор застав, і нам пощастило…", - пригадала Голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк.

За роман "Три листки за вікном" Шевчук здобув Шевченківську премію.

"Переконаний: не митець творить життя героїв, він лише інструмент для такого творення, а творить їх Невідома Сила, яку пізнавати ми можливості не маємо. Отже, володарем свого творіння я не є і не раз дивувався, що так вийшло", - розповідав письменник в одному з інтерв'ю.

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