Помер письменник-шістдесятник Валерій Шевчук
На 86-му році життя помер письменник-шістдесятник, лавреат Шевченківської премії, майстер психологічної та готичної прози Валерій Шевчук.
Про це повідомила його донька Юліанна Шевчук.
"Батько помер в реанімації лікарні "Феофанія". Останні дні перебував у дуже тяжкому стані", - повідомила Юліанна.
Валерій Шевчук також став творцем низки літературознавчих та публіцистичних праць, був інтерпретатор українського літературного бароко. Більш того, займався архівною справою та досліджував історію.
"Хочеться сподіватись, що там йому буде добре і він зустрінеться з багатьма своїми друзями. Адже він був одним із останніх свого покоління - шістдесятників...", - розповіла друга донька письменника Мирослава Андрущенко.
Про дату і час похорону повідомлять згодом.
Валерій Шевчук навчався на історико-філософському факультеті Київського університету (нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Невдовзі, у 1960-х, почав писати власні твори - поезію та прозу. Письменник вважається одним з фундаторів Житомирської прозової школи.
Після закінчення навчання був призваний до армії, повернувся додому у 1965 році, саме в той час, коли почалися масові політичні арешти серед української інтелігенції. Був у кінотеатрі "Україна", протестуючи проти масових репресій.
"Пішов від нас великий письменник, складна й непроста людина- але великі нескладними не бувають…
"Три листки за вікном", пригадую, був романом, за яким ми, студенти, тоді, в радянські часи, Ганялися "дістати" - химерна проза, писана 15 років, загадкова й тим була особливо приваблива в ті "спрощені" часи… Нещодавно знову перевидана ця трилогія в "Абабагаламага" - і автор застав, і нам пощастило…", - пригадала Голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк.
За роман "Три листки за вікном" Шевчук здобув Шевченківську премію.
"Переконаний: не митець творить життя героїв, він лише інструмент для такого творення, а творить їх Невідома Сила, яку пізнавати ми можливості не маємо. Отже, володарем свого творіння я не є і не раз дивувався, що так вийшло", - розповідав письменник в одному з інтерв'ю.
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