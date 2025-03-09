Іздрик, Казарін, Кадирова та інші. Оголосили лавреатів Шевченківської премії 2025

ОНОВЛЕНО 12:11 Лавреатами Національної премії імені Тараса Шевченка стали поет Юрко Іздрик, публіцист Павло Казарін, скульпторка Жанна Кадирова, виконавиця класичної музики Богдана Півненко, композитор Олександр Шимко, команда проєкту "Петриківський розпис: на захисті ідентичності", автори фільму "Довбуш" та оперний постановник Василь Вовкун. Указ про присудження Премій оприлюднено на сайті Президента.

11:00 Капітула Національної премії імені Шевченка розпочала нагородження лавреатів, традиційно в день народження поета і художника, іменем якого названа.

УП.Культура повідомляє про переможців в режимі прямої трансляції.

11:55 Лавреатом у галузі "Театральне мистецтво" ... знову не став режисер Максим Голенко. Премію вручили директору іншого львівського театру, керівнику Львівської Національної опери Василю Вовкуну за низку творів: оперу "Лис Микита" (музика І.Небесного, лібрето В.Вовкуна, 2020 р.), балет "Тіні забутих предків" (музика І.Небесного, лібрето В.Вовкуна, 2023 р.), модерн-балет "Пізнай себе!" (музика Д.Данова, лібрето В.Вовкуна, 2022 р.), театралізовану кантата "Псальми війни!" (музика Є.Станковича, лібрето В.Вовкуна, 2023 р.).

Минулоріч за театральну Премію Шевченка змагались режисери Іван Уривський ("Конотопська відьма") та Максим Голенко ("Зерносховище"). Переміг Уривський.

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11.50 Юхууу!!! Лавреатом Національної премії імені Шевченка в номінації "Публіцистика" оголошено автора Української правди, публіциста, сержанта ЗСУ Павла Казаріна. Його відзначили за серію публіцистичних текстів для Української правди.

Окрім колонок на УП, Павло є автором збірки есеїв "Дикий Захід Східної Європи". Вона була видана напередодні повномасштабного вторгнення і стала "Книгою року ВВС" у 2022 році. Павло також нагороджений премією імені Георгія Гонгадзе та премією імені Юрія Шевельова. З перших днів повномасштабного вторгнення Павло приєднався до ЗСУ і вже четвертий рік захищає Україну.

11:45 В номінації "Музичне мистецтво" оголошено двох лавреатів. Це Богдана Півненко, авторка концертних програм і виконавиця, яка була подана до нагороди Національним ансамблем солістів "Київська камерата".

А також лавреатом Премії став композитор Олександр Шимко. На здобуття Премії було подано його твір "Вирій", "сакральна містерія для мішаного хору, автентичних голосів, сопрано та симфонічного оркестру на стародавні молитви, біблійні та українські народні тексти".

11:40 В новій для Премії категорії "Декоративно-прикладне мистецтво" лавреатами стала команду проєкту "Петриківський розпис: на захисті ідентичності": Валентина Карпець-Єрмолаєва, Андрій Пікуш, Марія Пікуш, Наталія Рибак.

11:38 Вперше за останні 20 років лавреаткою Національної премії Шевченка у галузі "Візуальне мистецтво" стала жінка. Це сучасна художниця, скульпторка, що осмислює публічні простори Жанна Кадирова. Офіційно її відзначили за проєкт "Траєкторія польотів".

В останнє жінку відзначали цією премією рівно 20 років тому у складі групи скульпторів. Це була архітекторка Зарема Нагаєва, учасниця команди проєкту "Відродження" у Сімферополі.

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11:30 Лавреатом у номінації "Кіно" оголошено команду фільму "Довбуш": режисера і сценариста Олеся Саніна, оператора-постановника Сергія Михальчука і композиторку Аллу Загайкевич.

У прокат стрічка вийшла в серпні 2023 року і за перші 8 тижнів на неї було продано майже пів мільйона квитків.

11:25 Переможцем Шевченківської премії у номінації "Література" оголошено поета і збурювача поборників суспільної моралі Юрія Іздрика. Його відзначили за книгу поезій "Колекція" видану 2023 року.

Оголений Іздрик бере участь у прем'єрі сучасної опери "Чорнобильдорф" в Мистецькому арсеналі. Оперу поставили Роман Григорів та Ілля Разумейко. Фото: flickr Opera Aperta

На Премії представлені 7 номінацій: "Література"; "Літературознавство і мистецтвознавство", "Публіцистика, журналістика", "Музичне мистецтво", "Візуальні мистецтва", "Кіномистецтво", "Театральне мистецтво". Цьогоріч до переліку номінацій додали "Декоративно-прикладне мистецтво".

Серед номінантів на здобуття найвищої державної мистецької нагороди цьогоріч є і публіцист, сержант ЗСУ, автор Української правди Павло Казарін. Окрім колонок на УП, є автором збірки есеїв "Дикий Захід Східної Європи". Вона була видана напередодні повномасштабного вторгнення і стала "Книгою року ВВС" у 2022 році. Павло також нагороджений премією імені Георгія Гонгадзе та премією імені Юрія Шевельова. З перших днів повномасштабного вторгнення Павло приєднався до ЗСУ і вже четвертий рік захищає Україну.

Кожному лавреатові Національної премії Шевченка вручаються диплом, почесний знак та виплачується грошова винагорода, яка цьогоріч становить приблизно 467,2 тисячі гривень.

До чинної Капітули Національної премії імені Тараса Шевченка входять філолог і письменник Дмитро Чистяк, театральний критик Сергій Васильєв, театральна критикиня Ганна Веселовська, фотохудожник Ігор Гайдай, художник Олекса Манн, політичний журналіст Вадим Карп’як, мистецтвознавиця Олена Кашуба-Вольвач, народна майстриня Валентина Корнієнко, поет Василь Кузан, письменник Андрій Любка, вокаліст групи ТНМК Олег (Фагот) Михайлюта, письменниця Олеся Мудрак-Ковалів, акторка Іванна Сахно, живописець Віктор Сидоренко, диригент Володимир Сіренко, композиторка Богдана Фроляк, керівник кінофестивалю "Молодість" Андрій Халпахчі, оперна солістка Анжеліна Швачка. Очолює Капітулу колишній міністр культури, а нині директор Національного театру Франка Євген Нищук.

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Історія Національної премії імені Тараса Шевченка

Шевченківська премія (так її прийнято називати поза офіційними документами) вважається найвищою мистецькою відзнакою в Україні. Свого часу її отримували Ліна Костенко, Іван Дзюба, Олесь Гончар, Платон Майборода, Георгій Якутович, Борис Лятошинський, Микола Вінграновський, гурти "Даха Браха" та "Пікардійська терція", літературознавець Юрій Шевельов та багато інших.

Національна премія України імені Тараса Шевченка стала національною 1999 року.

До 1999 року вона називалась "Державна" і заснували її в Радянському союзі в період хрущівської відлиги. В рік свого заснування — 1961 — вона називалась "Республіканською", а пізніше отримала назву "Державна".

Першим головою комітету саме Національної премії в незалежній Україні був літературознавець, дисидент Іван Дзюба.