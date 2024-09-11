Шевченківська премія потребувала оновлення: про зміни пояснює голова комітету Євген Нищук

Нещодавно Євген Нищук дав інтерв'ю УП.Культура про ремонт в театрі Франка та стратегію розвитку установи.

Президент України Володимир Зеленський на офіційному сайті виголосив указ про зміни в положеннях Шевченківської премії.

В коментарі УП.Культура голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка та новий директор київського театру Франка Євген Нищук поділився, що зміни в положеннях планували провести вже деякий час й зробили це за ініціативою комітету.

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"Все вийшло вчасно, оскільки з понеділка, з 16 вересня ми розпочинаємо нову кампанію[з вибору лавреатів - УП.Культура]. І тому нам потрібно, щоб до її початку охочі подати документи побачили всі зміни до положень, нові можливості в подачі", - пояснив Нищук.

У номінації “Література” премію 2024 року присуджено поету й військовослужбовцю ЗСУ Дмитру Лазуткіну за книгу поезій “Закладка”.

За словами голови комітету, зміни були зумовлені попередньою кампанією присудження премії, а деякі речі вже "були застарілими морально й з практичної точки зору роботи самого комітету". Так, у 2024 році Шевченківку не вручали у категоріях "Кіно" і "Літературо- та мистецтвознавство", хоча претенденти на премію в них все-таки були.

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Тому цьогоріч комітет надав пропозиції для змін і згодом їх врахували.

"Щодо додаткової номінації, це справді була моя ідея. Тому що споміж широкого спектру прекрасних, цікавих робіт напрямку візуального мистецтва - декоративно-прикладне мистецтво завжди залишалася такою перлиною та самобутньою особливістю українського народу. Особливо в часи війни, де дуже цінним є фотографії, перформативне мистецтво, скульптура і багато інших візуальних виявів", - додав дієвець.

Декоративно-прикладне мистецтво направду входить до складової візуального, проте виокремити його було важливим рішенням. Про це учасники комітету, й Нищук зокрема, спілкувалися на форумі нематеріальної культурної спадщини від МКІП та ЮНЕСКО.

Лауреатами премії в номінації “Театральне мистецтво” стали режисер-постановник Іван Уривський, художниця-постановниця Тетяна Овсійчук та хормейстерка Сусанна Карпенко за виставу “Конотопська відьма” за повістю Григорія Квітки-Основ’яненка Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

"Коли ми говорили про певні елементи, які вже у нас і входять в підзахист ЮНЕСКО - це і петраківський розпис, і косівська кераміка, і багато інших речей - то говорили про носіїв. Себто тих майстрів, які несуть цю першоджерельну, автентичну перлину унікального мистецтва. І в зв'язку з цим мені хотілося підтримати ідею відзначення таких унікальних творців, чи то з вишивки, чи то з різблярів, чи то майстрів гутного скла, чи то розпису і так далі".

Також Євген Нищук подякував Президенту України за виділення додаткових коштів на нову номінацію й запевнив, що в експертній групі Шевченківки та серед представників комітету є фахівці з декоративно-прикладного мистецтва.

Що змінили у правилах Шевченківської премії у 2024 році

Згідно з новим положенням про Шевченківську премію, до переліку номінацій додали декоративно-прикладне мистецтво. Раніше визначали лавреатів у літературі, літературознавстві і мистецтвознавстві, публіцистиці і журналістиці, музиці, театрі, кіно та візуальному мистецтві.

Висувати кандидатів на конкурс у 2024 році можуть лише культурні інституції. Раніше рекомендувати твори та митців до участі могли експерти та члени Шевченківського комітету.

Лауреатові Національної премії вручаються диплом, почесний знак та виплачується грошова частина яку щороку визначав Президент України за пропозицією Комітету. Тепер ця сума становить 160 прожиткових мінімумів (близько 467,2 тисячі гривень станом на 2024 рік).

Що таке Шевченківська премія

Шевченківська премія - це найвища творча державна нагорода за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва. Премію вручають із 1961 року до дня народження Тараса Шевченка, який відзначають 9 березня. Минулі переможці Премії отримали винагороду у сумі 397 тисяч гривень кожен.

Національну премію можуть присудити громадянину України, іноземцю, особі без громадянства. Лавреата Шевченківської премії не можуть нагороджувати вдруге, також премія не вручаться посмертно.

Національну премію можуть присудити громадянину України, іноземцю, особі без громадянства. Лавреата Шевченківської премії не можуть нагороджувати вдруге, також премія не вручаться посмертно.

У 2023 році премія потрапила у скандал через затримку оголошення переможців.

10 березня голова Комітету Юрій Макаров опублікував у своєму Facebook допис про те, що існуючі номінації вирішили доповнити додатковим конкурсом "За внесок у перемогу" і оголосити раніше визначених лауреатів та нових разом 22 травня, в день перепоховання Кобзаря.

11 березня, Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка все-таки оприлюднив імена лауреатів 2023 року, але лише в частині категорій.

На сайті президента відповідний указ так і не з'явився.

Після шквалу критики 13 березня Юрій Макаров пішов у відставку з посади голови Комітету.

Ще через 3 дні Шевченківський Комітет випустив спільну заяву щодо цьогорічної премії і склав повноваження.

Наприкінці липня оголосили новий склад Комітету та усіх лауреатів цього року. Наразі Комітет очолює колишній міністр культури та Народний артист України, актор театру, кіно та дубляжу Євген Нищук.