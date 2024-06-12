Меморіал волонтерській кухні. Художник Володимир Кузнецов створив проєкт зі свідчень "Архіву війни"

Фойє кінотеатру "Жовтень", розпал Docudays UA, інсталяція з двох екранів – один із аудіомеседжами, інший – із вертикальними відео, схожими на інстаграмні сторіс. Так виглядає новий проєкт художника Володимира Кузнецова "Антологія української кухні 2022-2024", створений спеціально для міждисциплінарної мистецької програми кінофестивалю.

З назви твору можна подумати, що знаний епатажними проєктами Кузнецов змінив свої переконання і художній медіум. Проте, це лише здається, переконує арт-оглядачка УП.Культура Ольга Дуденко.

Автор знаменитої "Тріщини дружби" на арці Дружби Народів та "вікопомного" твору "Коліївщина: Страшний суд", цензурованого у 2013 році тодішньою директоркою Мистецького арсеналу Наталією Заболотною, Володимир Кузнецов нині працює з "Архівом війни". Серед 20 мільйонів медіафайлів, що їх завантажили у базу свідчень про повномасштабну війну Росії проти України, він обирає ті, які оповідають історії волонтерів та взаємопідтримки.

Частина інсталяції “Антологія української кухні 2022-2024” Володимира Кузнецова в кінотеатрі "Жовтень" Стас Карташов, Docudays UA

Звукові повідомлення та відео складаються в акти солідарності, які сформували нашу щоденність. Кузнецов додає до проєкту і відео, створені ним самим під час допомоги різним ініціативам на Київщині.

"Він фіксував ці ініціативи, щоб поширювати інформацію і закликати донатити на їхню діяльність", – розповідає про роботу художника Олександра Набієва, кураторка міждисциплінарної мистецької програми DOCU/СИНТЕЗ.

Минулого року в цій же програмі показували відеоінсталяцію "За вікном" медіамитця Євгенія Арлова, який так само фокусувався на різних людських досвідах у воєнний час.

DOCU/СИНТЕЗ продовжує цю лінію у співпраці з Володимиром Кузнецовим. Його фіксація волонтерських ініціатив у відео- та аудіоформатах стає "Антологією української кухні", бо сфокусована на приготуванні їжі – діяльності, необхідній нам щоденно, за будь-яких обставин, у будь-якій локації. Їжа стає певною формою інтимності – вона зʼєднує людей у мережу, де від кожного учасника залежить своєчасна змога підтримати бійців і бійчинь на фронті.

Частина інсталяції “Антологія української кухні 2022-2024” Володимира Кузнецова в кінотеатрі "Жовтень" Стас Карташов, Docudays UA

"Робота Володимира має особливе значення в контексті памʼяті. Коли я запрошувала його до співпраці, у мене була ідея створити омаж волонтерській праці, своєрідний меморіал у публічному просторі", – говорить Олександра Набієва.

Є декілька факторів у контексті волонтерства, які Олександру й Володимиру хотілося підсвітити: "Процес приготування їжі в цілому зазвичай має пряму відсилку до різновиду праці, яку найчастіше виконують саме жінки. Дуже часто ця праця мало цінується й мало оплачується. На мій погляд, у волонтерстві вона теж не підсвічена".

На третьому році повномасштабної війни, ресурсних обмежень та інтелектуального і емоційного виснаження, ми не маємо змоги сповна усвідомити події, які відбуваються. Тож, фіксування для нас є важливою практикою: коли війна закінчиться, з нами залишиться все зафіксоване, а отже, шанс усе осмислити. Важливими стають будь-які дрібниці: те, як люди говорять, що вони відчувають, які переживання в них викликають буденні, рутинні ритуали.

Кожне відео поступово занурює в перебіг волонтерського життя. Разом із приготуванням їжі люди не лише допомагають бійцям, а й дізнаються одне про одного. Волонтери стають спільнотою з численними внутрішніми звʼязками та історіями, адже скільки речей можна обговорити в процесі готування.

Волонтери сушать цибулю, виготовляють борщові суміші, печуть медові "ґудзички" та хліб. "Володимир говорить не просто про борщ, який сам по собі є стравою, що потребує часу та зусиль, а саме про сухий борщ, який є ще більшим "контейнером" людської праці та часу. Це суха суміш, яку бійці чи бійчині можуть розчинити гарячою водою й відповідно мати повноцінне та здорове харчування. Це високотехнологічний процес, оскільки в ньому задіяно багато етапів виготовлення та пристроїв, на кшталт сушарок", – ділиться Олександра.

Художник Володимир Кузнецов створив проєкт про волонтерську кухню для фестивалю Docudays UA Стас Карташов, Docudays UA

Найяскравіші враження від волонтерської роботи, її вагомості, бажання долучитися до неї були саме на початку повномасштабного вторгнення. Тоді всі мусили мобілізувати власні сили й вчитися бути корисними в повсякденних справах. Зараз така діяльність іде на спад, волонтери, які до сьогодні продовжують працювати, виснажуються й потребують заміни. Тому, за словами кураторки, для програми DOCU/СИНТЕЗ "Антологія української кухні 2022-2024" стає способом поставити питання – наскільки та частина праці, яку волонтери й волонтерки беруть на себе, мусить лягати на їхні плечі?

"Володимир займається цією темою послідовно й давно, працюючи та досліджуючи питання низової самоорганізації, спільнот. Цей проєкт продовжує його професійну та особисту цікавість", – додає Олександра. Варто згадати настінний розпис Кузнецова "Вся влада уяві! Присвята низовим ініціативам" 2020 року, що втілював різні суспільні практики та артикулював проблеми місцевих низових рухів, самоорганізованих спільнот, сквотів. Або ж проєкт "Сусіди" 2018 року, побудований у форматі зустрічей: протягом двох місяців люди збиралися у квартирі й обговорювали, що саме вважають мистецтвом і як проявляють власну творчість.

Художник Володимир Кузнецов створив проєкт про волонтерську кухню для фестивалю Docudays UA Стас Карташов, Docudays UA

"Для "Антології української кухні 2022-2024" Володимир відбирав відео, які додають нових деталей до історії українського волонтерства та української кухні. Кухня постає в проєкті не тільки як місце, де готують їжу, а і в метафоричному сенсі – як залаштунки суспільних процесів і цієї війни", – пояснює Олександра. Попри згуртованість, яку створює процес приготування їжі, інколи він реалізується в небезпечних умовах, наприклад, у підвалах чи окупації, коли продуктів стає обмаль.

Так серед аудіомеседжів чуємо жіночий голос, який розповідає про форми для хліба, які знадобилися в укритті, або ж "муку з пожара". Приготування не тільки практика турботи про ближніх і можливість вижити, а ще й варіант заспокоєння. Механічність дій, повертання до рутинності мирного життя, можливість розділити імпровізовану підвальну кухню з сусідами – усе те, що повертає нас собі.

Важливу роль в "Антології..." Кузнецова відіграє музика.

"У Володимира була ідея створити уявну передачу гіпотетичного українського радіо, яке розповідає про працю українських волонтерів і волонтерок. Відповідно і розташування цієї роботи, і її характер, і структура, і музика, створена Марʼяною Клочко, – усе продиктовано алюзією на цей медіум, який супроводжує тебе, розповідає поточні новини й рекламує, але не товари й послуги, а самоорганізовані ініціативи, закликає брати участь у волонтерській діяльності, підтримувати її", – продовжує Олександра.

Наприкінці кожного відео художник залишає простір для закликів: "Долучайся!", "Допомагай!", "Донать!" Проєкт є по-своєму процесуальним: хочеться, аби після його перегляду люди знайшли доступні волонтерські ініціативи й усвідомили вагомість власної участі там.

"Це те, що змушує нагадати про найважливіші речі – про те, що ця війна потребує колосальної спільної праці, але ми є одне в одного. Попри всі складнощі, через які проходить наше суспільство, цей процес – утворення різних зв’язків задля спільної мети – є чи не найважливішим ґрунтом для майбутніх змін", – підсумовує кураторка.

Олександра Набієва ділиться, що Володимира непокоїть те, як донести важливість допомоги за кордоном у зрозумілій формі: "Як комунікувати про це там так, щоб цей процес тривав, щоб ця допомога не зупинялася". Оскільки це є фокусом мистецької практики Кузнецова, художник планує продовжувати проєкт.

Дослухавши всі аудіосвідчення, знімаю навушники. Розумію, що реальність, у якій я перебуваю на кінофестивалі, і реальність, де печуть хліб у підвалі, – одна. Ми ж маємо докласти щонайбільше зусиль, аби змонтувати їх, подолати розриви, стати єдиним цілим, допомагати одне одному й бути корисними.